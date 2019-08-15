Ресницы-паучьи лапки и еще 7 распространенных ошибок в макияже глаз, которые все совершают

А чтобы не быть голословными, мы попросили прокомментировать данный вопрос профессиональных визажистов.
Макияж глаз не соответствует их форме
Это распространенная ошибка. К примеру, при широко посаженных глазах нельзя у носа и в первой трети века использовать светлые и перламутровые тени. Это еще больше увеличивает пространство между глазами.
При нависшем веке рисовать стрелки нет смысла. Лучше сделать смоки, проработать нависающую часть тенями.
При слишком выпуклых глазах нельзя использовать перламутровые тени.
При близко посаженных, наоборот, надо наносить светлые тени у начала глаза на треть или даже две трети. Нужно без обид на природу проанализировать свои данные и сделать соответствующий макияж глаз.
Неиспользование базы под тени
Тени скатываются при нависающем верхнем веке или жирной коже век. Чтобы этого избежать, перед их нанесением необходимо использовать базу / праймер. Вы можете возразить, что неудобно иметь кучу банок только для одного макияжа. Ничего не поделаешь. Либо праймер под тени для стойкой фиксации в течение дня, либо тени в складках, что создает небрежность и вынуждает вас постоянно исправлять эту ситуацию.
Фото: vostock-photo
Неправильно нарисованная стрелка
Ошибки могут быть самые разные: горизонтальное расположение, слишком задранная вверх, поломанная складками века, тупое окончание хвостика без сужения, слишком тонкая, слишком толстая; начало стрелки, расположенное слишком далеко от начала зоны роста ресниц.
Правильная стрелка должна быть продолжением направления нижнего века. Чтобы нарисовать ее правильно, приложите по нижнему ресничному контуру карандаш или кисть, и вы увидите нужное направление.
Ресницы-«паучьи лапки»
Такое происходит, если использовать некачественную или загустевшую тушь или применять неправильную технику нанесения туши.
Избежать паучьих лапок поможет соблюдение простых шагов. Очень важно счищать избыток туши со щеточки о край тюбика или о салфетку. Правильная техника нанесения туши такая: поставить щеточку с тушью к самому основанию ресниц и несколько раз подвигать вправо и влево, поперек длины ресниц. Это позволит хорошо прокрасить корни. Только потом провести щеточкой по длине ресниц. Повторять не более двух раз. Если жизненно необходимо добавить ресницам объем, можно легко припудрить их один раз между прокрашиваниями.
Непрокрашенное межресничное пространство
Если при макияже глаз не уделить внимания прокрашиванию межресничной зоны, то между стрелкой на веке и прокрашенными тушью корнями ресниц зияет светлая кожа. Если затемнить эту область, у взгляда появится особенная глубина.
Лучше всего прокрашивать межресничную зону мягким карандашом-кайалом, теплого черного или шоколадного цветов. Карандаш нужно регулярно затачивать, чтобы острый кончик лучше попадал между ресничек. Вообще, макияж глаз лучше начинать именно с этого трюка. Потому что хорошо проработанная межресничная зона мгновенно улучшает взгляд и позволит не рисовать стрелки или пренебречь тенями.
Опущенные уголки глаз
Если мы выделяем глаза с помощью теней или стрелок, важно, чтобы внешний угол был приподнят, растушевка или хвостик стрелки был направлен к вискам и был выше уровня внутреннего уголка глаза. Опущенные «грустные» глаза панды не украсят ни одну девушку, поэтому когда делаете макияж, внешний уголок глаза красьте на открытом глазе, так вы сможете контролировать направление ваших линий.
Использование перламутровых текстур в зрелом возрасте
Когда веко теряет эластичность, упругость, становится нависшим и имеет неравномерную текстуру, лучше исключить перламутровые тени и отдать предпочтение сатиновым. Перламутровая текстура максимально подчеркивают фактуру кожи и, соответственно, усиливает эффект нависшего века, показывая, что кожа не в тонусе.
Фото: vostock-photo
Пренебрежение растушевками при небольшом разрезе глаз
Если у вас не очень крупные глаза, чтобы их визуально увеличить, рекомендуется отдать предпочтение растушевкам и более нежным нейтральным оттенкам, а также отказаться от очень четких линий и в том числе черных и темных оттенков.
Неправильное нанесение туши
Маленький секрет нанесения туши для ресниц: для того, чтобы сделать ресницы суперобъемными, нужно наносить средство слой за слоем, не дожидаясь пока высохнет предыдущий. В таком случае тушь ложится пластично, выглядит более естественно и лучше держится.
Если вы ждете, пока высохнет предыдущий слой перед нанесением следующего, вы можете получить слипшиеся ресницы, которые выглядят не совсем опрятно. Этот модный эффект clumpy lashes более уместен в fashion-съемке, нежели в повседневном макияже.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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