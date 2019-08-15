Ресницы-паучьи лапки и еще 7 распространенных ошибок в макияже глаз, которые все совершают

Макияж глаз не соответствует их форме

Это распространенная ошибка. К примеру, при широко посаженных глазах нельзя у носа и в первой трети века использовать светлые и перламутровые тени. Это еще больше увеличивает пространство между глазами.

При нависшем веке рисовать стрелки нет смысла. Лучше сделать смоки, проработать нависающую часть тенями.

При слишком выпуклых глазах нельзя использовать перламутровые тени.

При близко посаженных, наоборот, надо наносить светлые тени у начала глаза на треть или даже две трети. Нужно без обид на природу проанализировать свои данные и сделать соответствующий макияж глаз.

Неиспользование базы под тени

Тени скатываются при нависающем верхнем веке или жирной коже век. Чтобы этого избежать, перед их нанесением необходимо использовать базу / праймер. Вы можете возразить, что неудобно иметь кучу банок только для одного макияжа. Ничего не поделаешь. Либо праймер под тени для стойкой фиксации в течение дня, либо тени в складках, что создает небрежность и вынуждает вас постоянно исправлять эту ситуацию.