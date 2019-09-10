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Акцент на ресницы, алые губы и еще 9 актуальных тенденций в макияже осеннего сезона

Осень полноправно вступила в свои права, а значит, пора разобраться в главных мейкап-тенденциях, которые достойны того, чтобы их попробовать воплотить в жизнь. Тем более в этом сезоне никто не предлагает прятать до весны яркие помады и цветные тени.

Эта осень – время контрастов: в моде как нежные пастельные оттенки, так и поражающий своей яркостью неон, единственное, что отсутствует в «мейкап-меню» ¬– темные помады и сдержанность, свойственная холодному времени года.

Внимание на ресницы

Ресницы, определенно, в этом сезоне на пике моды, причем как пышные накладные а-ля Твигги, так и натуральные, хорошо прокрашенные свои собственные. Особо смелые могут поэкспериментировать и сделать себе многослойные «паучьи лапки», но это вариант не для новичков – чтобы они смотрелись по-настоящему хорошо и аккуратно, нужно быть искушенным в деле макияжа. Любители цветных тушей с глиттером, можете возрадоваться: в этом году они модны и осенью, так что не спешите убирать их в дальний карман косметички. В общем, правило одно – ресницы должны быть заметны.

Фото: vostock-photo

Свежий румянец

Розовато-красный румянец должен – ключевая тенденция в макияже осени. Единственное правило – он обязательно должен быть натуральным, будто вы долго гуляли по улице и слегка раскраснелись.

Акцент на контур глаз

Для воплощения в жизнь этого тренда нужен всего лишь черный кайал, которым следует аккуратно очертить контур глаз и прокрасить межресничное пространство. Сами ресницы можно оставить «голыми» или нанести один слой удлиняющей туши. В итоге можно получить идеальный повседневный образ.

Глиттер

Глиттер популярен уже не первый сезон, но если раньше он был лишь ярким акцентом в макияже, то теперь может жить вполне самостоятельной жизнью на вашем лице: это самостоятельная текстура наряду с помадой, тенями или румянами. Они могут быть на губах, скулах или глазах, однако это все же не вариант для повседневного макияжа. Используйте такой вариант для вечерних выходов в свет или торжественных случаев.

Фото: vostock-photo

Яркие цвета

В это трудно поверить, но этой осенью наряду с традиционными оттенками палеток в сдержанных золотисто-коричневых и дымчато-серых гаммах остроактуальны неон и яркость. Причем добавить насыщенности, судя по модным показам, рекомендуется не только на веки, но и на скулы. В общем, полупрозрачные и романтичные акварельные оттенки вполне комфортно соседствуют с яркими цветами, смело нанесенными одним штрихом, так что экспериментируйте.

Экспериментальные стрелки

Двойные серебристые, непрокрашенные внутри контура, стрелки омбре, дымчатые, с цветными уголками, ретро-футуристичные – в этом сезоне можно все. Так что, если вы любите экспериментировать и пробовать что-то новое в макияже, дерзайте!

Влажный блеск

Глянцевое покрытие и влажное сияние губ, ставшее популярным в начале этого года, не сдает своих позиций. Осенью можно использовать не только прозрачные варианты, но и блески с шиммером, усиливающий эффект лакового покрытия.

Фото: vostock-photo

Мила Давыдова
Независимый визажист, бьюти-эксперт, экс-стилист телеканала Дождь, автор инстаграм-блога @milalovelipstick

Моноцвет

Еще одна очевидная тенденция к упрощению проявилась в наступающем сезоне как единый цвет в макияже глаз и губ. Идеально, если и румяна будут в той же гамме. Можно брать один продукт multi-use и выполнять им весь макияж. Это может быть как розово-бордовая гамма, так и бронзовые вариации на тему шоколадного загара.

Алые губы

Красный и яркий! Матовый, с умеренным сатиновым блеском или латексный глянец – выбирайте, что больше нравится! Красный этой осенью солирует в макияже губ. Основное условие – идеальная кожа без лишнего блеска и отсутствие других акцентов (можно даже ресницы не красить).

Фото: vostock-photo

Арт-графика

Вслед за героями сериала «Эйфория» мы все лето рисовали яркие стрелки, клеили стразы и расставляли неоновые акценты – продолжаем упражняться в изобразительном искусстве и осенью. Самый популярный вариант – ярко прорисовать линию выше складки верхнего века.

Елена Баженова
Официальный визажист Stellary

Эффект зацелованных губ

Один из самых интересных трендов – нечеткий, как бы смазанный контур, или эффект зацелованных губ. Идеальные, тщательно прорисованные карандашом границы уступили место легкости и небрежности. Как сделать такой макияж? Один из способов – прорисовать контур карандашом, а затем аккуратно растушевать его кистью или ватной палочкой.

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Еще один вариант — нанести на губы тон, например, ваш обычный тональный крем, затем накрасить губы в центре помадой и растушевать цвет до границ губ ватной палочкой. Таким образом вы, кстати, добьетесь модного эффекта омбре. Чтобы зрительно уменьшить губы, делайте переход от темного тона в центре к более светлым оттенкам у контура. Чтобы зрительно увеличить губы, поступайте наоборот, от темного к светлому в центре, или добавляйте на середину губ капельку хайлайтера или блеска.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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