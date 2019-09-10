Акцент на ресницы, алые губы и еще 9 актуальных тенденций в макияже осеннего сезона

Эта осень – время контрастов: в моде как нежные пастельные оттенки, так и поражающий своей яркостью неон, единственное, что отсутствует в «мейкап-меню» ¬– темные помады и сдержанность, свойственная холодному времени года.

Внимание на ресницы

Ресницы, определенно, в этом сезоне на пике моды, причем как пышные накладные а-ля Твигги, так и натуральные, хорошо прокрашенные свои собственные. Особо смелые могут поэкспериментировать и сделать себе многослойные «паучьи лапки», но это вариант не для новичков – чтобы они смотрелись по-настоящему хорошо и аккуратно, нужно быть искушенным в деле макияжа. Любители цветных тушей с глиттером, можете возрадоваться: в этом году они модны и осенью, так что не спешите убирать их в дальний карман косметички. В общем, правило одно – ресницы должны быть заметны.