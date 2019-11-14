Плохая растушевка, неподходящая кисть и еще 8 ошибок в скульптурировании лица, портящих ваш внешний вид

Ошибка 1. Слишком агрессивный контуринг

Для ежедневного макияжа лучше делать очень деликатное скульптурирование. Для этого необходимо правильно подобрать текстуру и оттенок скульптора – он должен быть не слишком насыщенным, с легкими серыми пигментами, но натурального оттенка, буквально на несколько тонов темнее вашей кожи. Не стоит выбирать кирпичные, розовые или слишком серые оттенки.

Ошибка 2. Нельзя использовать румяна вместо средства для контуринга

Очень распространенная ошибка, которой стоит избегать. Скультпурирование – это усиление естественных теней, его невозможно грамотно сделать с помощью румян, поэтому используйте для создания правильного контурирования только продукты, которые для этого предназначены. Также предпочтительнее выбирать матовые текстуры скульптурирующих продуктов, так как светящиеся прибавляют объем, а это мало кому идет.

Ошибка 3. Злоупотребление средствами для контуринга

Яркость нанесения средства также может стать ошибкой. Стоит избегать излишней контрастности – скульптурирование должно быть очень естественным и деликатным. Если переборщить с контрастами, на вашем лице появятся нежелательные сильные тени, из-за которых вы будете выглядеть изможденно.