Плохая растушевка, неподходящая кисть и еще 8 ошибок в скульптурировании лица, портящих ваш внешний вид
Прежде чем переходить к детальному разбору ошибок и правил скульптурирования лица, хочется отметить, что «тяжелый» контуринг а-ля Ким Кардашьян больше не в моде. Это не значит, что стоит полностью отказаться от этой техники в угоду тренду на естественность, просто стоит использовать ее более деликатно.
Ошибка 1. Слишком агрессивный контуринг
Для ежедневного макияжа лучше делать очень деликатное скульптурирование. Для этого необходимо правильно подобрать текстуру и оттенок скульптора – он должен быть не слишком насыщенным, с легкими серыми пигментами, но натурального оттенка, буквально на несколько тонов темнее вашей кожи. Не стоит выбирать кирпичные, розовые или слишком серые оттенки.
Ошибка 2. Нельзя использовать румяна вместо средства для контуринга
Очень распространенная ошибка, которой стоит избегать. Скультпурирование – это усиление естественных теней, его невозможно грамотно сделать с помощью румян, поэтому используйте для создания правильного контурирования только продукты, которые для этого предназначены. Также предпочтительнее выбирать матовые текстуры скульптурирующих продуктов, так как светящиеся прибавляют объем, а это мало кому идет.
Ошибка 3. Злоупотребление средствами для контуринга
Яркость нанесения средства также может стать ошибкой. Стоит избегать излишней контрастности – скульптурирование должно быть очень естественным и деликатным. Если переборщить с контрастами, на вашем лице появятся нежелательные сильные тени, из-за которых вы будете выглядеть изможденно.
Фото: vostock-photo
Ошибка 4. Создание эффекта впалых щек
Также очень частая ошибка, суть которой заключается в нанесении скульптора на щеки для создания эффекта впалости. Это в корне неверно. Возможно, вам может показаться, что вы достигли при помощи этого приема нужного результата, но щеки будут казаться впалыми только при фронтальном рассмотрении, а сбоку все это будет невыигрышно.
Правильно наносить скульптур от линии роста волос до середины скул, а на сами щеки и ямочки этого делать не стоит.
Ошибка 5. Нанесение скульптора только на скулы
Скульптурирование не ограничивается только скулами, обязательно необходимо нанесение средства на линию и височные впадины.
Ошибка 6. Плохая растушевка
Однородность растушевки играет важнейшую роль в скульптурировании, иначе оно будет выглядеть как темная полоса на лице (и вы будете похожи на того самого енота). Граница растушевки должна быть незаметной, необходимо добиться эффекта «растворения» скульптора в коже.
Для идеального контуринга в идеале лучше использовать 2 продукта: сначала нанести скульптур с кремовой текстурой и минимальным пигментом (как правило, он легок в растушевке), а сверху можно усиливать эффект при помощи компактной пудры в тон кремового скульптора.
Фото: vostock-photo
Еще один важный нюанс: для того, чтобы все сделать правильно, необходимо встать лицом к зеркалу, немного втянуть щеки и наносить скульптор точно по теням, которые создаются вашими скулами, не доходя до щек. Пройдитесь по линии подбородка, нанесите на височные впадины под углом 45 градусов и немного пройдитесь по линии роста волос.
Ошибка 7. Неправильно подобранный оттенок продукта
Подходящее вам по цветотипу средство должно имитировать цвет естественной тени на лице, а значит, должно быть ни теплым, ни холодным. Для того, чтобы создать правильный оттенок, можно использовать палетки для скульптурирования, в которые входит несколько оттенков контурирующих продуктов разных текстур – их можно смешать между собой для получения желаемого оттенка.
Ошибка 8. Неправильно выбрана кисть
Все тени на лице должны выглядеть естественно, поэтому необходимо использовать кисть средней плотности набивки и наносить все продукты максимально мягкими движениями. При этом размер кисти также имеет значение: маленькая не лучший выбор.
Ошибка 9. Неправильное нанесение контуринга на скулы
Для того, чтобы подчеркнуть скулы, начинать наносить средство нужно с самого глубокого места под скуловой костью и двигаться вдоль нее к линии роста волос круговыми, направленными вверх движениями. Таким образом вы создадите естественную тень, избежав эффекта полосы на щеке.
Ошибка 10. Не отказывайтесь полностью от румян
Заменять румянами средство для контуринга неправильно, но тем не менее румяна – тоже часть скульптурирования. С их помощью можно подчеркнуть объем, если хочется создать более высокие скулы: для этого необходимо нанести их на выдающуюся часть скулы ближе к виску.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!