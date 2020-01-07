Отказ от матовых помад и еще 7 простых правил зимнего макияжа: советы визажиста

Используйте кремовые текстуры

Контуринговые средства и румяна в холодное время года следует использовать кремовых текстур. Сухие порошковые продукты подсушивают кожу, а кремовые текстуры – хоть немного, но защищают.

Не отказывайтесь от солнцезащитных средств

В зимнее время года нам не избежать ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега. Поэтому, чтобы уберечь себя от их вредного воздействия, обязательно используйте крем или тональную основу с защитным SPF-фильтром.

Не злоупотребляйте румянами

Еще один главный секрет зимнего макияжа – не переборщить с румянами. Если вы собираетесь долгое время провести на холоде, на лице появится свой собственный естественный румянец, который в тандеме с румянами будет чересчур ярким. Вы же не хотите быть похожей на Марфушеньку из сказки «Морозко»?

Откажитесь от матовых помад

В холодное время года настоятельно не рекомендуется использовать матовые текстуры помад. Такие средства сильно подсушивают кожу губ, а она сама по себе очень тонкая, и, если ее не питать, начинает шелушиться и трескаться. Матовая помада не только подчеркнет все трещинки, но и подсушит кожу еще больше.