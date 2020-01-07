Отказ от матовых помад и еще 7 простых правил зимнего макияжа: советы визажиста
Хорошо питайте и увлажняйте кожу
Важная составляющая зимнего макияжа – хорошо напитанная кожа. В холодное время года очень важно ежедневно использовать питательный крем перед нанесением макияжа, и увлажняющий крем перед сном. За день наша кожа обезвоживается из-за перепада температур и нуждается в увлажнении ночью. Однако увлажняющие средства не насыщают кожу питательными веществами, и, находясь на холоде, она начинает подсушиваться и шелушиться. Если вы нанесете тональный крем на не подготовленную кожу, выйдя на улицу, сразу почувствуете шелушение. Поэтому сначала следует напитать кожу, а уже потом наносить плотный влагостойкий тон.
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Используйте кремовые текстуры
Контуринговые средства и румяна в холодное время года следует использовать кремовых текстур. Сухие порошковые продукты подсушивают кожу, а кремовые текстуры – хоть немного, но защищают.
Не отказывайтесь от солнцезащитных средств
В зимнее время года нам не избежать ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега. Поэтому, чтобы уберечь себя от их вредного воздействия, обязательно используйте крем или тональную основу с защитным SPF-фильтром.
Не злоупотребляйте румянами
Еще один главный секрет зимнего макияжа – не переборщить с румянами. Если вы собираетесь долгое время провести на холоде, на лице появится свой собственный естественный румянец, который в тандеме с румянами будет чересчур ярким. Вы же не хотите быть похожей на Марфушеньку из сказки «Морозко»?
Откажитесь от матовых помад
В холодное время года настоятельно не рекомендуется использовать матовые текстуры помад. Такие средства сильно подсушивают кожу губ, а она сама по себе очень тонкая, и, если ее не питать, начинает шелушиться и трескаться. Матовая помада не только подчеркнет все трещинки, но и подсушит кожу еще больше.
Фото: vostock-photo
Положите в сумочку бальзам для губ
Зимой не пренебрегайте использованием гигиенических помад и бальзамов, для придания цвета отдайте предпочтение жирным блескам и помадам на основе масел.
Перейдите на водостойкую косметику
Чтобы погодные условия, такие как дождь или снег, не испортили новогодний мейк, рекомендуется использовать водостойкую косметику: карандаши, лайнеры, подводку и тушь. У каждого производителя косметики есть линейка водостойких продуктов. Спрашивайте в магазинах, вам обязательно подскажут.
Существуют также водостойкие тени, но их использование уже будет перебором. Для того, чтобы стереть такой макияж, потребуется много усилий. Любые тени хорошего качества будут стойко держаться, если предварительно нанести на веки хорошую основу, вне зависимости от того, где вы находитесь, на улице или в помещении.
Для стойкого праздничного макияжа идеально подойдет использование водостойкого цветного карандаша-кайала. С его помощью можно сделать модные асимметричные стрелки или подвести глаза снизу. Прекрасным дополнением к праздничному макияжу будут блестки над бровью или около глаз. Существуют средства в виде помад на клейкой основе, содержащие глиттер. Нанесите их на ваш зимний макияж с водостойкой косметикой, блестки будут держаться намертво.
Придерживайтесь более светлой и холодной цветовой гаммы
Что касается цветов в макияже, придерживайтесь светлых тональных основ, и холодных оттенков теней и помад. Летом наша кожа выглядит загорелой и тон мы используем желтоватых и коричневых оттенков. Зимой, как правило, на нашей коже не остается загара, поэтому тональные основы следует использовать нейтральных оттенков. Воздержитесь также от использования бронзера – румян будет достаточно.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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