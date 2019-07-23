Особенности макияжа для тех, кто носит очки: 15 советов от экспертов

- Учитывайте цвет оправы

Запомните: если оправа яркая или цветная, используйте тени нейтральных оттенков, а помаду выбирайте в соответствии с правилами цветовой гармонии. Для создания смелого образа подойдут помады контрастных оправе оттенков, так они будут усиливать друг друга. Примеры цветовых контрастов: зеленая оправа – малиновая помада, синяя оправа – теплый золотистый оттенок помады, фиолетовая оправа – оранжево-персиковая помада. Если хочется чего-то поспокойнее, выбирайте родственные цвету оправы оттенки средства для губ (цветовой круг Итена вам поможет).

- Выбирайте стойкие тональные средства

Чтобы очки не оставляли отпечатков на коже, лучше выбирать стойкие тональные средства, нанося их максимально тонко, в той зоне, где оправа соприкасается с кожей. Помните, оправа может усиливать тень под глазами, поэтому не пренебрегайте консиллером. Здесь также предпочтительны стойкие текстуры с пометкой pro-long или waterproof, но смотрите, чтобы они были обязательно увлажняющие. Наносить такие консиллеры следует максимально тонким слоем на предварительно напитанную кожу, легкими вбивающими движениями, при необходимости наслаивая.

- Наносите румяна на яблочки щек

Какой бы ни была оправа, очки концентрируют внимание зрителей на центре лица. Поэтому, независимо от его формы (а мы уверены, что вы грамотно выбрали свою идеальную оправу), румяна будут отлично «работать», если нанести их на «яблочки» щек.

Маленький лайфхак: чтобы верно выбрать «место» нанесения средства, улыбнитесь, увидев самую выступающую часть щеки, мысленно поделите ее вертикально пополам и, не заходя на ту половину, что ближе к центру лица, поставьте кисть с небольшим количеством румян чуть выше намеченной середины и отведите ее легким движением по направлению к виску.