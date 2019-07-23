Особенности макияжа для тех, кто носит очки: 15 советов от экспертов

Известно, если вы носите очки, то при выполнении макияжа всегда следует учитывать близорукость у вас или дальнозоркость (вы ведь помните, что при близорукости линзы визуально уменьшают глаза, а при дальнозоркости, наоборот, увеличивают?). Соответственно, макияж необходимо продумывать так, чтобы он решал эти диаметрально противоположные задачи. А какие еще особенности стоит учитывать? Редакция Passion.ru решила выяснить это у визажистов.
Общие рекомендации по макияжу для тех, кто носит очки
- Учитывайте цвет оправы
Запомните: если оправа яркая или цветная, используйте тени нейтральных оттенков, а помаду выбирайте в соответствии с правилами цветовой гармонии. Для создания смелого образа подойдут помады контрастных оправе оттенков, так они будут усиливать друг друга. Примеры цветовых контрастов: зеленая оправа – малиновая помада, синяя оправа – теплый золотистый оттенок помады, фиолетовая оправа – оранжево-персиковая помада. Если хочется чего-то поспокойнее, выбирайте родственные цвету оправы оттенки средства для губ (цветовой круг Итена вам поможет).
- Выбирайте стойкие тональные средства
Чтобы очки не оставляли отпечатков на коже, лучше выбирать стойкие тональные средства, нанося их максимально тонко, в той зоне, где оправа соприкасается с кожей. Помните, оправа может усиливать тень под глазами, поэтому не пренебрегайте консиллером. Здесь также предпочтительны стойкие текстуры с пометкой pro-long или waterproof, но смотрите, чтобы они были обязательно увлажняющие. Наносить такие консиллеры следует максимально тонким слоем на предварительно напитанную кожу, легкими вбивающими движениями, при необходимости наслаивая.
- Наносите румяна на яблочки щек
Какой бы ни была оправа, очки концентрируют внимание зрителей на центре лица. Поэтому, независимо от его формы (а мы уверены, что вы грамотно выбрали свою идеальную оправу), румяна будут отлично «работать», если нанести их на «яблочки» щек.
Маленький лайфхак: чтобы верно выбрать «место» нанесения средства, улыбнитесь, увидев самую выступающую часть щеки, мысленно поделите ее вертикально пополам и, не заходя на ту половину, что ближе к центру лица, поставьте кисть с небольшим количеством румян чуть выше намеченной середины и отведите ее легким движением по направлению к виску.
Фото: vostock-photo
- Не пренебрегайте макияжем губ
Помаду лучше выбирать нейтральную либо тон-в-тон к румянам. Наносить ее надо, мягко растушевывая контур или подушечками пальцев. Но если стиль оправы позволяет, можно сделать акцент и на губах: красные, идеально проработанные губы и черная, «черепаховая», прозрачная или телесная оправа – это всегда актуальная классика!
- Не оставляйте без внимания брови
Брови обязательно прорабатывайте по форме, сохраняя их естественную форму и добавляя объем.
Особенности макияжа глаз при близорукости и дальнозоркости
Макияж при близорукости
- Выбирайте кремовые стойкие текстуры
Из-за бликующих линз веко может выглядеть плоско, поэтому имеет смысл добавить ему скульптурности, использовать для этого можно сухие тени натуральных оттенков поверх кремовых текстур. Но избегайте четких линий в макияже глаз.
- Хорошо прокрашивайте ресницы
Хорошо прокрашивайте ресницы от корней несколькими слоями туши, выбирайте нейтральные формулы, желательно термостойкие и гипоаллергенные, без удлиняющего эффекта. Не забывайте про нижние ресницы.
- Поэкспериментируйте со стрелками
Если глаза крупные и выразительные от природы – можно использовать подводку, экспериментировать с цветом и формой стрелок.
Макияж при дальнозоркости
- Откажитесь от темных оттенков
Из-за того, что линзы при дальнозоркости увеличивают глаза, макияж в целом будет смотреться интенсивнее, так что темные оттенки не ваш вариант. Тушь тоже лучше выбрать коричневую или темно-серую, она будет смотреться натурально и нежно.
Линзы для коррекции близорукости немного уменьшают глаза, но, понимая особенности техники макияжа, это легко можно исправить.
- Поиграйте с растушевкой теней
Чем она шире – тем лучше. Если вам хочется, чтобы макияж был уместным и «в пир, и в мир», выбирайте беспроигрышную классику – абсолютно природные оттенки песочного, коричневого, терракотового, сероватого, серо-розового. Откажитесь от чрезмерного миксования цветов – это выглядит немного устаревшим. Поддержите идею монохромного макияжа, выберите один оттенок и нанесите его на все подвижное веко сверху, а затем мягко растушуйте по складке века. Этот же цвет добавьте деликатно на нижнее веко.
- Заполните межресничное пространство
Чтобы придать взгляду еще большую выразительность, заполните межресничное пространство сверху при помощи черного или коричневого устойчивого карандаша. Так ресницы будут выглядеть еще более густыми. После интенсивно прокрасьте ресницы тушью от корней, к кончикам. Распахнутый и выразительный взгляд гарантирован.
Очки, которые носят при дальнозоркости делают глаза более выпуклыми. Это стоит учитывать при макияже глаз.
- Будьте аккуратны с тенями с шиммером
Аккуратнее с тенями, в которых преобладает крупный шиммер, – в сочетании с очками это может выглядеть слишком вычурно.
- Делайте исключительно деликатные растушевки
С растушевкой теней придётся постараться, или сделать ее чуть деликатнее, в противном случае линзы могут подчеркнуть несовершенства.
- Рисуйте стрелки
Скорректировать округлость глаз и придать им более миндалевидную форму помогут стрелки. Используйте устойчивые подводки или карандаши. Уделите внимание проработке консилером зоны вокруг глаз, но наносите его полупрозрачно, чтобы не подчеркивать зону мимики.
- Прокрашивайте верхние ресницы
Отлично придаст глазам взгляд с поволокой прокрашивание только верхних ресниц. Прокрасьте их от корней к кончикам, а затем, пока тушь не высохла, распределите ресницы щеточкой по направлению к виску.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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