Никакой вычурности, элегантные стрелки и еще 6 основных правил романтичного макияжа
Никакой вычурности
Если вы собираетесь на первое свидание или просто на романтическую встречу, ваш макияж ни в коем случае не должен быть вычурным. Не нужно показывать мужчине, а тем более рассказывать, что на сборы у вас ушло полдня. Романтический макияж должен быть максимально естественным, чтобы не спугнуть «наживку». При этом следует учитывать время года и куда вы пойдете.
Используйте стойкие текстуры в теплое время года
Помните, что макияж должен быть всегда по случаю и по погоде. Если вы собрались на свидание в теплое время года погулять по парку, то на лице у вас должны присутствовать максимально легкие тона. Косметика должна быть на водной основе, чтобы ничего не потекло и макияж был сохранен до конца дня.
Выберите легкие текстуры
При создании легкого романтического макияжа не обязательно использовать даже тени. Вы можете оттенить верхнее веко румянами или средством для контуринга, нанести на лицо легкую тональную основу, сделать едва заметный контуринг скул и уделить внимание румянам на щеках. Для завершения образа подкрасьте ресницы и брови. Лайфхак нанесения румян на веках и яблочках щек не только удобен в использовании, а также стал одним из последних трендов в макияже.
Фото: vostock-photo
Обойдитесь без румян зимой
Зимой нам потребуются более плотные основы, чтобы защитить кожу. Предварительно ее следует хорошо напитать кремом, а затем нанести тон. В зимнее время года можно не особо уделять внимание румянам, потому что, как правило, у нас появляется свой естественный румянец на морозе. Для дневного зимнего макияжа можно выполнить легкий контуринг и выбрать светлые тени пастельных тонов.
Попробуйте сделать стрелки
Если идете на свидание вечером, то вполне уместны будут растушеванные стрелки, либо затененные уголки век для выразительности взгляда.
Стрелки в макияже вообще всегда смотрятся очень выигрышно, поэтому «зацепить» ухажера одним лишь взором не составит труда. Кошачьи стрелки расширяют взгляд, делают его игривым, а глаза кажутся визуально более открытыми.
Обязательно нанесите хороший тон
Если вы будете проводить свидание в менее романтичной обстановке, например, планируете гулять всю ночь и пойдете в ночное питейное заведение, тогда вам потребуется плотный тон, который будет держаться всю ночь. В таком случае для любого стойкого макияжа нанесите хорошую основу. Если кожа жирная, тогда нанесите подсушивающий матирующий праймер, если кожа сухая, используйте более жирную, питающую основу.
Фото: vostock-photo
Обязательно нанесите хороший тон
Если вы будете проводить свидание в менее романтичной обстановке, например, планируете гулять всю ночь и пойдете в ночное питейное заведение, тогда вам потребуется плотный тон, который будет держаться всю ночь. В таком случае для любого стойкого макияжа нанесите хорошую основу. Если кожа жирная, тогда нанесите подсушивающий матирующий праймер, если кожа сухая, используйте более жирную, питающую основу.
Добавьте блеска в вечерний мейк
Для ночного макияжа подойдет техника smoky eyes в не очень ярких оттенках и использование различных сверкающих пигментов. Всегда носите с собой помаду или карандаш и не забывайте подкрашивать губы.
Откажитесь от ярких помад
Учитывайте тот момент, что на свиданиях предполагаются поцелуи, поэтому не берите яркие помады. Иначе они в любом случае у вас размажутся. Рекомендуется отдать предпочтение матовым стойким текстурам, для того чтобы избежать отпечатывания помады на еде или бокалах. Вы же не хотите запачкать себя, своего ухажера и все, что вас окружает, в липкой красной помаде. Все, что вы будете чувствовать это нелепость и дискомфорт.
«Образ на романтичное свидание должен быть тщательно продуман, при этом он должен оставаться визуально естественным и легким. Акцентируйте внимание на идеальном тоне лица с мягким сиянием. Чтобы замаскировать любые несовершенства кожи используйте матовый консилер. Хайлайтер наносите в меру и аккуратно, он не должен быть виден из космоса. Румяна на яблочках щек смотрятся уместно и свежо, в отличие от нарисованных скул.
В макияже глаз делайте акцент на выразительность взгляда. Добавьте карандаш в черном или коричневом оттенке по ресничному краю, слегка растушуйте и накрасьте ресницы тушью с эффектом объема. От модных smoky eyes, ярких оттенков теней лучше отказаться, так как мужчинам такой макияж не по вкусу. Брови оставьте максимально натуральными по цвету и ширине, заполните их форму, используя натуральный карандаш для бровей. Что касается графичного макияжа бровей, то он уже выглядит неактуально, грубо и к тому же прибавляет возраст.
Для губ выбирайте натуральные оттенки помад, помните, что, какая бы текстура ни была (матовая, сатиновая, полупрозрачная), очень важно, чтобы кожа губ была ухоженной. В целом, помимо внешнего вида, в макияже также очень важна стойкость всех продуктов».
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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