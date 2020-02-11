Никакой вычурности, элегантные стрелки и еще 6 основных правил романтичного макияжа

Никакой вычурности

Если вы собираетесь на первое свидание или просто на романтическую встречу, ваш макияж ни в коем случае не должен быть вычурным. Не нужно показывать мужчине, а тем более рассказывать, что на сборы у вас ушло полдня. Романтический макияж должен быть максимально естественным, чтобы не спугнуть «наживку». При этом следует учитывать время года и куда вы пойдете.

Используйте стойкие текстуры в теплое время года

Помните, что макияж должен быть всегда по случаю и по погоде. Если вы собрались на свидание в теплое время года погулять по парку, то на лице у вас должны присутствовать максимально легкие тона. Косметика должна быть на водной основе, чтобы ничего не потекло и макияж был сохранен до конца дня.

Выберите легкие текстуры

При создании легкого романтического макияжа не обязательно использовать даже тени. Вы можете оттенить верхнее веко румянами или средством для контуринга, нанести на лицо легкую тональную основу, сделать едва заметный контуринг скул и уделить внимание румянам на щеках. Для завершения образа подкрасьте ресницы и брови. Лайфхак нанесения румян на веках и яблочках щек не только удобен в использовании, а также стал одним из последних трендов в макияже.