Минималистичный мономакияж в стиле Селены Гомес: как повторить

Минималистичный мономакияж в стиле Селены Гомес: как повторитьИнстукция от визажистов
Алина Антонова
Визажист сети салонов Keep Looking
Яркие оттенки сейчас особенно актуальны. Эта тенденция касается и макияжа. Тут вступает в игру мономакияж — мейк, сделанный всего одним или двумя продуктами. Вариантов подобного макияжа множество: графичные стрелки, мягко растушеванный оттенок или просто обводка глаза с разной интенсивностью цвета — это быстрый способ сделать мейкап одновременно органичным и интересным.
Выбирайте сочные, яркие цвета. Сейчас на бьюти-рынке представлено огромное количество многофункциональных средств, которые можно легко использовать на губах, скулах, глазах и даже на слизистой глаза. Чтобы оттенок на глазах выглядел таким же ярким, как и в упаковке, и был стойким, лучше нанесите праймер для теней на все веко или сделайте цветную подложку.
Globallook
Globallook
Важное правило любого мономакияжа — определиться с оттенком, который будет акцентным в макияже глаз, и наносить его на все веко, а затем мягко растушевывать границу или выводить в стрелку. Это могут быть как сухие, так и кремовые продукты, главное — насыщенный цвет и плотность пигмента. Например, Concrete Krygina Cosmetics или палетка Baby Blow Vera Beauty. Не стоит забывать и том, чтобы нанести легкий тон, поверх которого добавляются румяна (если вы на глазах использовали персиковые или розовые оттенки теней, они же подойдут и в качестве румян, а конкриты — еще и в качестве помады).
Любовь Рассолова
Официальный визажист VERA by Vera Brezhneva
Мономакияж стал популярным, потому что он одновременно и легкий, и акцентный. Благодаря такому мейку вы всегда сможете добавить изюминку в самый минималистичный образ. Для того чтобы макияж получился актуальным и модным, необходимо соблюсти несколько простых правил.
Правило 1. Делая яркий акцент на глаза, не усложняйте остальные этапы макияжа, используйте спокойные, нейтральные оттенки помады, блеска. Конечно, если хочется немного экстравагантности, то можно сделать и яркий, необычный макияж губ, но тут важно помнить об уместности такого мейкапа и ваших ощущениях.
Правило 2. Уделите особое внимание проработке кожи. Важно постараться скрыть небольшие несовершенства, покраснения, так как если вы добавляете цветные акценты в макияж, они автоматически делают несовершенства кожи более заметными.
Правило 3. Наносите тени подушечками пальцев, как это делает Вера Брежнева, и не добавляйте агрессивной растушевки или других цветов, такой макияж допускает легкость в нанесении и невесомость текстур.
Яркие монотени, немного туши, аккуратные брови, нейтральные естественные губы, хорошо проработанная кожа, немного румян — вот рецепт идеального и стильного мономакияжа.
Фото: Global Look Press