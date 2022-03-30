Минималистичный мономакияж в стиле Селены Гомес: как повторить

Мономакияж стал популярным, потому что он одновременно и легкий, и акцентный. Благодаря такому мейку вы всегда сможете добавить изюминку в самый минималистичный образ. Для того чтобы макияж получился актуальным и модным, необходимо соблюсти несколько простых правил.

Правило 1. Делая яркий акцент на глаза, не усложняйте остальные этапы макияжа, используйте спокойные, нейтральные оттенки помады, блеска. Конечно, если хочется немного экстравагантности, то можно сделать и яркий, необычный макияж губ, но тут важно помнить об уместности такого мейкапа и ваших ощущениях.

Правило 2. Уделите особое внимание проработке кожи. Важно постараться скрыть небольшие несовершенства, покраснения, так как если вы добавляете цветные акценты в макияж, они автоматически делают несовершенства кожи более заметными.

Правило 3. Наносите тени подушечками пальцев, как это делает Вера Брежнева, и не добавляйте агрессивной растушевки или других цветов, такой макияж допускает легкость в нанесении и невесомость текстур.

Яркие монотени, немного туши, аккуратные брови, нейтральные естественные губы, хорошо проработанная кожа, немного румян — вот рецепт идеального и стильного мономакияжа.