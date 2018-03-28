Как правильно наносить помаду? Для начала очень важно подготовить лицо, нанести ровный тон, сделать правильную коррекцию и добавить яркости глазам. При нанесении красной помады сначала необходимо использовать карандаш для губ, а только потом использовать само средство.

Если вы хотите, чтобы средство держалось на губах дольше, необходимо сначала нанести консилер и припудрить губы, а затем прорисовать всю поверхность губ карандашом — он имеет матовую текстуру и увеличит стойкость даже глянцевой помады. Еще один способ — это праймер для губ, который наносится под помаду.

Есть несколько советов, которые могут вам пригодиться. Первый: очень важно, чтобы уголки губ сходились в одной точке, только при таком нанесении губы будут симметричными. Второй: если вы прорисовали контур не совсем ровно, его нельзя стирать, правильнее будет перекрыть консилером.

Девушки часто выходят за контур своих губ, используют неподходящий цвет, забывают про карандаш и четкую границу нанесения.

Текст: Кристина Ящанина

Фото: Global Look Press, shutterstock/vostock, архивы пресс-служб