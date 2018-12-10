Во всей красе: основные правила создания эффектного бьюти-образа для новогоднего корпоратива

Первое, с чего начинается вечерний макияж, — это идеальный тон. Нанесите любимое тональное средство на все лицо, в том числе, и на зону вокруг глаз. По возможности старайтесь замаскировать темные круги только с помощью тональной основы, без использования консилера. Однако без консилера тоже никуда: смешайте этот бьюти-продукт с жидкой подводкой и растушуйте во внешнем уголке глаза. По центру века нанесите телесные или розовые кремовые тени: они станут хорошей основой для сияющих теней с шиммером, которые вы нанесете сверху.

Благодаря хорошей растушёвке и использованию кремовых текстур такой макияж глаз будет выглядеть в меру ярко и утонченно.

Контур губ подчеркните карандашом, воспользуйтесь винной или ягодной помадой: эти оттенки подчеркнут белизну зубов и сделают губы центральным акцентом в бьюти-образе!

За помощь в организации съемки благодарим салон ФЕН Dry Bar!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова