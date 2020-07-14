«Липкий» глянцевый блеск для губ, автозагар и еще 10 бьюти-средств, безумно популярных в нулевых
Блеск для губ Glam Shine
Начало столетия ознаменовалось повышенной любовью к сиянию. Тогда принято было блистать на максималках, как сказали бы сегодня. И это не считалось признаком дурного вкуса, скорее наоборот: естественность была уделом скучных зрелых женщин, а молодые и дерзкие с ног до головы усыпали себя блестками. Звезды должны были сиять и на губах — при помощи ставшего культовым блеска от L’Oreal Paris Glam Shine. Сегодня его уже и не найти в продаже — его вытеснили многочисленные стойкие матовые помады, уже который год не сдающие позиций, но тогда, в начале нулевых, именно Glam Shine, липковатый, довольно быстро съедающийся, но обещавший сверкание бриллиантов на губах, побил все рекорды продаж.
Тушь для ресниц Great Lash
Эта тушь от Maibelline New York в ярком розово-салатовом флакончике, появившаяся как раз 20 лет назад, стала настоящим бестселлером. Она заявлялась как базовое средство для ресниц с идеальным разделением, объемом и удлинением ресниц без побочного эффекта «паучьих лапок». И справедливости ради стоит сказать, что все свои обещания эта тушь выполняла, за что и полюбилась многочисленным девушкам и даже визажистам не только в России, но и во всем мире! Кстати, она до сих пор успешно продается и уже считается культовой.
Лак для волос с блестками
Мы уже говорили про то, что в нулевых не сиять было просто преступлением? Так вот, волосы были не исключением. Сейчас это невозможно представить, но тогда за лаком с блестками по-настоящему охотились и скупали все варианты — от самых дорогих до вполне себе бюджетных. Существовали разные оттенки средства: золотой, серебряный, розовый разноцветный. Им закрепляли прическу по всей длине, наносили на корни или всю длину, а самые смелые еще и на одежду распыляли — сиять так сиять!
Гигантские наборы косметики Ruby Rose
Разных размеров и форм шкатулки, наполненные тенями всех оттенков и дополненные румянами, мини-пудрой, небольшой тушью, парой кисточек и помад, забыть невозможно даже по прошествии двух десятилетий. Еще бы! Ведь о наборах косметики турецкого бренда Ruby Rose мечтали без исключения все женщины! Вариаций было очень много: от миниатюрных шкатулок до поистине огромных, трех-четырехъярусных шкатулок, но их все объединяло насыщенное сияние и разнообразие цветовой палитры, способной воплотить на лице даже самые смелые фантазии.
Автозагар
Главной героиней светской хроники нулевых, несомненно, была Пэрис Хилтон. Знаменитая блондинка впутывалась в различные скандалы, эпатировала публику, крутила романы с первыми красавчиками Голливуда и отличалась безупречным загаром. Какие герои, такие и бьюти-тренды! Неудивительно, что в те годы аристократическая бледность была не в чести, потому те, кто не коптился на солнце, вовсю тестировал появившиеся в изобилии автозагары и жидкие бронзаторы. Первые образчики этих средств плохо впитывались, безбожно красили одежду и постельное белье, но кого это вообще смущало?
Тройные палетки теней для smoky eyes
Знаменитые трешки теней Color Appeal Trio Pro от L’Oreal Paris для создания smoky eyes многие годы правили бал на российском (да и на зарубежном, будем честны) косметическом рынке. Бренд был одним из первых, кто запустил в продажу цветные тени для создания смоки. В мини-палетке было три оттенка, среди которых были как классические коричневые, так и голубые, сиреневые, зеленые или фиолетовые (все обязательно сияющие), что было свежо и очень модно. Подбирать цвета трешек рекомендовалось с учетом цвета глаз.
Помады телесного оттенка
Сияние сиянием, а в нулевые были очень актуальны и классические помады, но не красные, винные или сливовые, а нюдовые. Рекордсменами по продажам стали Myth от M.A.C и Vanilla Truffle от YSL. За этими помадами по-настоящему охотились, а те несчастные, кто по тем или иным причинам не мог приобрести их, красили губы тональным средством, а сверху наносили прозрачный блеск. Выглядело подобное, прямо скажем, страшновато, зато полностью соответствовало образу гламурной дивы, с ног до головы покрытой автозагаром, с блестящим шиммером под бровями и пергидрольным блондом (еще раз привет, Пэрис Хилтон!).
Цветная тушь для волос и ресниц
Сейчас и то, и другое кажется китчем и моветоном, но в нулевые цветные туши для волос и для ресниц были на пике моды. Они продавались абсолютно везде: от крупных косметических сетей до ларьков в переходах, и везде их раскупали как горячие пирожки. Розовые, сиреневые, зеленые и голубые челки и ресницы были обязательным условием школьных дискотек и гламурных вечеринок. Особым спросом пользовались золотые и серебряные оттенки. К концу десятилетия тренд благополучно был предан забвению, но к 2020-му вновь заявил о себе на модных показах.
Плампер с ментолом
Блеск для губ с ментолом Gloss Menthol от Bourjois громко обещал сделать губы полнее без инъекций, что в эпоху большой груди и друих нарочитно увеличенных частей тела было залогом гарантированного успеха. Плампер был очень липким, слегка покалывал губы сразу после нанесения, но действительно был в топе продаж на протяжении нескольких лет. Кстати, губы после него становились заметно более гладкими и за счет усиления кровотока более полными, так что средство работало.
Сияющие лаки для ногтей
Лаки для ногтей в нулевые, как и вся остальная косметика, должны были быть исключительно яркими и сияющими, с огромным количеством блесток и глиттера. Что вполне вписывалось в модные тенденции тех лет. Стойкость у средств была средняя, но кого это смущало в дошеллаковую эпоху?
Уходовая косметика Mia
Косметика российского производителя «Калина» уже давно исчезла с прилавков магазинов, не выдержав конкуренции с более продвинутыми брендами. Даже если вы не помните, как выглядела яркая, очень девчачья упаковка средств, слоган «Специально для молодой кожи!» наверняка въелся в вашу память намертво, как и то, что рекламировала ее суперпопулярная тогда группа «Фабрика». Косметика, кстати, была довольно неплохая и нравилась не только подросткам и молодым девушкам, но и их родителям.
Аромат Light Blue
Парфюм от Dolce&Gabbana, вышедший в 2001 году, ознаменовал рубеж веков и был предметом вожделения многих женщин того времени. Фруктово-цветочное творение культового маэстро Оливье Креспа в бархатной нежно-голубой коробочке окутывало его носительницу легким озоновым облаком. Аромат узнаваем и любим многими до сих пор и пережил уже несколько реинкарнаций.
Фото: depositphotos
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