«Липкий» глянцевый блеск для губ, автозагар и еще 10 бьюти-средств, безумно популярных в нулевых

Знаменитые трешки теней Color Appeal Trio Pro от L’Oreal Paris для создания smoky eyes многие годы правили бал на российском (да и на зарубежном, будем честны) косметическом рынке. Бренд был одним из первых, кто запустил в продажу цветные тени для создания смоки. В мини-палетке было три оттенка, среди которых были как классические коричневые, так и голубые, сиреневые, зеленые или фиолетовые (все обязательно сияющие), что было свежо и очень модно. Подбирать цвета трешек рекомендовалось с учетом цвета глаз.

Помады телесного оттенка

Сияние сиянием, а в нулевые были очень актуальны и классические помады, но не красные, винные или сливовые, а нюдовые. Рекордсменами по продажам стали Myth от M.A.C и Vanilla Truffle от YSL. За этими помадами по-настоящему охотились, а те несчастные, кто по тем или иным причинам не мог приобрести их, красили губы тональным средством, а сверху наносили прозрачный блеск. Выглядело подобное, прямо скажем, страшновато, зато полностью соответствовало образу гламурной дивы, с ног до головы покрытой автозагаром, с блестящим шиммером под бровями и пергидрольным блондом (еще раз привет, Пэрис Хилтон!).

Цветная тушь для волос и ресниц