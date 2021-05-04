Крем из розовых лепестков за 8 700 рублей и еще 10 впечатляющих новинок мая

У новинки, как заявляют представители бренда, идеальная формула, которая обеспечивает родство с кожей, натуральный эффект и не оставляет следов. Средство на водной основе с дышащим покрытием придает коже естественный вид в течение всего дня. Легкая увлажняющая формула освежает и подсвечивает эпидермис и подходит для всех типов кожи. В коллекции представлено 12 оттенков, от светлых до средне-темных, которые легко сочетаются друг с другом. В продаже в магазинах SEPHORA с 15 мая 2021 года.