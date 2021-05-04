Крем из розовых лепестков за 8 700 рублей и еще 10 впечатляющих новинок мая
Коллекция косметических средств от MarocMaroc
В Россию наконец пришел легендарный бренд косметики премиум-класса MarocMaroc. Роскошные текстуры, гипнотические ароматы и доказанная эффективность — это настоящий марокканский спа-салон у вас дома. Среди бестселлеров бренда, который представлен эксклюзивно в шоуруме и на сайте BeautyDrugs, уже доступны: очищающий шампунь Fleur de Rhassoul; насыщенный розовый крем для тела Roses de Sucre; отшелушивающая паста для тела Miel d'Ambre; розовая вода Jardin mille Roses.
Коллекция из 6 ароматов от Orens Parfums
Коллекция нового для России бренда представлена 6 восхитительными ароматами: Serr D'eden, в сердце которого гармонично сплетаются ноты кедра и ветивера с нежными цветочными оттенками; Undea Des Iles — ориентальный древесный парфюм, который словно покрыт брызгами сочных фруктов, свежего бергамота и сладостной малины; Sabil Nocturne, кожаные оттенки которого играют самыми разными гранями на вашей коже; Callis Subtile — чувственная композиция с нотам сладкой ваты, цветов и амбры; Silenda D'ecume, в которой роскошная древесина словно погружается в море чувственного мускуса, цветочные и гурманские фруктовые оттенки придают аромату таинственное и элегантное звучание; и Moire De Kalha — воплощение притягательной и чувственной ориентальной розы.
Летняя коллекция макияжа Frozen Summer Party от CLARINS
В составе новой коллекции макияжа — 5 простых в использовании средств, которые станут идеальными спутниками вашего лета. Теплые оттенки помогут создать сияющий солнечный образ, а освежающие текстуры подарят ощущение комфорта даже в самый жаркий день. В коллекции: охлаждающая база под макияж SOS Primer Icy, коллекционная бронзирующая пудра Bronzing Compact, четырехцветные тени для век Ombre 4 Couleurs, пигмент для губ Water Lip Stain и фиксатор для макияжа Fix' Make-Up.
Защитный увлажняющий крем Protective Daily Moisturiser SPF 30+ Hydrating от UltraCeuticals
Крем глубоко увлажняет кожу, содержит органические и неорганические фильтры, обеспечивающие эффективную защиту от UVA и UVB, защищает от агрессивного воздействия внешней окружающей среды, предотвращает преждевременное старение, защищает от негативного воздействия солнечных лучей. Облегченная текстура легко впитывается, предохраняет кожу лица от негативного воздействия свободных радикалов. Без эффекта пленки. Не закупоривает поры.
Коллекция румян Rose Hermès Silky Blush от Beauté Hermès
Полуматовые румяна, прессованная поверхность которых напоминает текстуру шелковой саржи. Нежная и шелковистая пудра для стойкого, яркого, сияющего цвета лица. Воздушная и одновременно компактная текстура, сверхлегкая и насыщенная пигментами, позволяет регулировать интенсивность цвета, одним жестом делать его более ярким или растушеванным, чтобы получить желаемый результат — от естественного до самого изысканного. В коллекции — 8 цветов.
Сыворотка для ухода за кожей вокруг глаз Le Regard 2.0 Sérum Liftant Éclat от Rivoli
Новинка от швейцарского бренда придает коже сияние, разглаживает мимические линии, значительно уменьшает морщины и другие признаки усталости. Формула сыворотки удачно сочетает экстракт семян тамариндуса индики (также известного как «растительная гиалуроновая кислота») с прекурсором на основе экстракта овса. Продукт не содержит ароматизаторов и вредных ингредиентов. Зарегистрирован в Веганском обществе.
Гамма средств для антивозрастного ухода за кожей с несовершенствами Age-Purify от FILORGA
Французский бренд представил первую линейку косметики, созданную специально для антивозрастного ухода за кожей, склонной к появлению несовершенств. Уникальная формула средств основана на принципе двойной коррекции и объединяет действие современных комплексов ингредиентов, чтобы одновременно бороться и с морщинами, и с несовершенствами кожи. В гамму вошли: очищающий гель против несовершенств Age-Purify Clean, позволяющий быстро удалять загрязнения; сыворотка для интенсивного восстановления кожного баланса Age-Purify Intensive; корректирующая маска двойного действия, направленная на борьбу с акне и разглаживание морщин Age-Purify Mask; и корректирующий флюид двойного действия Age-Purify, выступающий в роли защитного экрана для кожи.
Матовая губная помада Le Rouge Deep Velvet от Givenchy
Легендарная помада бренда выпущена в культовом оттенке №37 (зернистый красный). Формула с сатиново-матовым финишем обогащена сферами гиалуроновой кислоты и экстрактом цветов акмеллы, которые разглаживают кожу губ и оказывают мощное увлажняющее действие. Лицом digital-кампании стала актриса Сэди Синк.
Палетка для макияжа лица Ambient Lighting Palette Volume 2, HOURGLASS
Это второе издание уже ставшей культовой палитры Ambient Illuminating Palette. Палетка придает вашей коже сияние с помощью трех оттенков пудры, которая действует как мгновенный фильтр для безупречного цвета лица, усиленного многомерным сиянием. Оснащенные революционной фотолюминесцентной технологией пудры улавливают, рассеивают и смягчают окружающий свет, улучшая текстуру кожи. Они играют светом, маскируя недостатки кожи, поры и мелкие морщинки. Цвета можно наносить отдельно или в сочетании с другими оттенками для создания индивидуального сияния. Палетка включает в себя: пудру персикового цвета для осветления цвета лица Soft Light, пудру цвета золотой беж, которая придает коже теплое и естественное свечение Radiant Light, блестящую бронзовую пудру для придания глубины цвета Golden Bronze Light. Представлена эксклюзивно в магазинах SEPHORA.
Сыворотка для суперсияния Good Skincare Glow Serum от SEPHORA Collection
Новинка на 97% состоит из ингредиентов натурального происхождения. Коктейль из витаминов С и Е получен из картофеля и подсолнечника. Эти ингредиенты известны тем, что обеспечивают сияние и защищают кожу от внешних факторов окружающей среды. А натуральные пептиды, полученные из морских водорослей, известны своим подтягивающим эффектом.
Тональное средство Watertone Foundation от MAKE UP FOR EVER
У новинки, как заявляют представители бренда, идеальная формула, которая обеспечивает родство с кожей, натуральный эффект и не оставляет следов. Средство на водной основе с дышащим покрытием придает коже естественный вид в течение всего дня. Легкая увлажняющая формула освежает и подсвечивает эпидермис и подходит для всех типов кожи. В коллекции представлено 12 оттенков, от светлых до средне-темных, которые легко сочетаются друг с другом. В продаже в магазинах SEPHORA с 15 мая 2021 года.
Фото: depositphotots
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