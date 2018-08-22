Как создать форму бровей, которая сделает вас визуально моложе

К чему стремиться?
Сейчас в тренде естественные, натуральные брови, не сильно широкие и не ниточки. Считается, что низко посаженные брови делают лицо более юным и даже детским, но на самом деле этот прием работает на молодых девушках, не достигших 30 лет. Все дело в том, что с возрастом под воздействием гравитации происходит изменение контуров лица. И зону глаз и бровей это не обходит стороной. Именно поэтому антивозрастная коррекция бровей направлена на то, чтобы открыть взгляд и визуально приподнять нависшее веко. Чтобы создать идеальную форму бровей, которая омолодит вас, придерживайтесь простой схемы построения брови.
Что за схема?
Для правильной архитектуры брови необходимо определить 3 точки: начало, наивысшую точку и конец брови. Возьмите кисточку для бровей или что-то вроде линейки и белый карандаш, это поможет вам в построении. Первую точку определяем от места пирсинга (ложбинка на носу), проводим вверх вертикальную линию и ставим засечку белым карандашом. Вторая точка идёт также от места пирсинга через центр радужки. Отмеряем и ставим засечку. И третья точка опять идет от места пирсинга через внешний край глаза по последней ресничке.
Теперь нам необходимо соединить все штрихи. Чтобы бровь была мягкая и естественная, избегаем острых углов, все линии скругляем, делаем их плавными. По такой же схеме строим вторую бровь. Обратите внимание, чтобы обе брови получились на одной высоте. Все что на белой и за белой линией скорректируйте пинцетом.
Помните, что брови - это две сестрички, а не близнецы. Из-за природной ассиметрии лица вполне возможны небольшие расхождения. Не будьте совсем уж законченным перфекционистом. В стремлении к совершенству вы рискуете переборщить с подравниваем бровей и остаться с тонкими (зато симметричными) ниточками.
Для того чтобы сделать брови визуально более густыми можно окрасить их краской или хной! Если хотите, чтобы прокрасились только волоски, выбирайте краску. А тем, у кого волосков не достаёт, и жизненно необходимо, чтобы пигмент окрасил и кожу, мы советуем выбирать хну.
Домашний уход
При макияже бровей заполняйте только пробелы, имитируя волоски, для того чтобы брови выглядели максимально естественно. Главное выбирать натуральные оттенки и не красить брови в темные цвета, иначе вы автоматически будете выглядеть старше. Красить брови лучше в тон, который чуть светлее корней волос. Если геля или туши для фиксации бровей нет под рукой, можно воспользоваться лаком для волос. Зачешите волоски наверх прозрачным гелем или цветной тушью. Готово.
Лучшие продукты для коррекции мы собрали в минигалерее!
Чем можно скорректировать брови?
Пинцет - наиболее популярный и распространенный девайс для коррекции. Для неопытных пользователей и для успешного проведения процедуры в домашних условиях он просто идеален. Иногда даже входит в специальные наборы для коррекции. К примеру, у Clarins в их мини-палетке для бровей и наборе Brow Zings от Benefit вы найдете минипинцет, который несмотря на свой миниатюрный размер отлично удаляет волоски.
Создание формы ниткой - наиболее распространенная процедура в салонах красоты. Во первых ниткой легко убрать бесцветный пушок рядом с бровями, да и создание формы идет быстрее. А вот в домашних условиях, чтобы совладать с ниткой и при этом создать идеальную форму, придется немного потренироваться.
Триммер - отличный вариант для тех, кто боится боли и не страдает приступами косметологического мазохизма. Единственный минус: так как триммер не удаляет волоски с корнем, а просто сбривает их, то результат придется обновлять достаточно часто. Зато процедура абсолютно безболезненная. Не путайте триммер с бритвой. Триммер специально предназначен для удаления нежелательного пушка на лице и подравнивая бровей, а вот, если вы решитесь скорректировать форму бритвой, то, скорее всего, аккуратно сделать это вам не удастся.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб