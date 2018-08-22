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Как создать форму бровей, которая сделает вас визуально моложе

Соболиные красивые брови - мечта любой девушки. Ведь именно они приковывают внимание к вашим прекрасным глазам. Редакция Passion.ru и топ-визажист разобрались во всех нюансах антивозрастной коррекции бровей и спешат поделиться с вами всеми секретами!
Марианна Белецкая
топ-визажист и бровист лаборатории стиля «Ai❤Lab»

К чему стремиться?

Сейчас в тренде естественные, натуральные брови, не сильно широкие и не ниточки. Считается, что низко посаженные брови делают лицо более юным и даже детским, но на самом деле этот прием работает на молодых девушках, не достигших 30 лет. Все дело в том, что с возрастом под воздействием гравитации происходит изменение контуров лица. И зону глаз и бровей это не обходит стороной. Именно поэтому антивозрастная коррекция бровей направлена на то, чтобы открыть взгляд и визуально приподнять нависшее веко. Чтобы создать идеальную форму бровей, которая омолодит вас, придерживайтесь простой схемы построения брови.

Что за схема?

Для правильной архитектуры брови необходимо определить 3 точки: начало, наивысшую точку и конец брови. Возьмите кисточку для бровей или что-то вроде линейки и белый карандаш, это поможет вам в построении. Первую точку определяем от места пирсинга (ложбинка на носу), проводим вверх вертикальную линию и ставим засечку белым карандашом. Вторая точка идёт также от места пирсинга через центр радужки. Отмеряем и ставим засечку. И третья точка опять идет от места пирсинга через внешний край глаза по последней ресничке.

Теперь нам необходимо соединить все штрихи. Чтобы бровь была мягкая и естественная, избегаем острых углов, все линии скругляем, делаем их плавными. По такой же схеме строим вторую бровь. Обратите внимание, чтобы обе брови получились на одной высоте. Все что на белой и за белой линией скорректируйте пинцетом.

Помните, что брови - это две сестрички, а не близнецы. Из-за природной ассиметрии лица вполне возможны небольшие расхождения. Не будьте совсем уж законченным перфекционистом. В стремлении к совершенству вы рискуете переборщить с подравниваем бровей и остаться с тонкими (зато симметричными) ниточками.

Для того чтобы сделать брови визуально более густыми можно окрасить их краской или хной! Если хотите, чтобы прокрасились только волоски, выбирайте краску. А тем, у кого волосков не достаёт, и жизненно необходимо, чтобы пигмент окрасил и кожу, мы советуем выбирать хну.

Домашний уход

При макияже бровей заполняйте только пробелы, имитируя волоски, для того чтобы брови выглядели максимально естественно. Главное выбирать натуральные оттенки и не красить брови в темные цвета, иначе вы автоматически будете выглядеть старше. Красить брови лучше в тон, который чуть светлее корней волос. Если геля или туши для фиксации бровей нет под рукой, можно воспользоваться лаком для волос. Зачешите волоски наверх прозрачным гелем или цветной тушью. Готово.

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Пудра для бровей выделяющая Eyebrow Intense Powder, Pupa Milano, 710 руб.

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Лучшие продукты для коррекции мы собрали в минигалерее!

Чем можно скорректировать брови?

Пинцет - наиболее популярный и распространенный девайс для коррекции. Для неопытных пользователей и для успешного проведения процедуры в домашних условиях он просто идеален. Иногда даже входит в специальные наборы для коррекции. К примеру, у Clarins в их мини-палетке для бровей и наборе Brow Zings от Benefit вы найдете минипинцет, который несмотря на свой миниатюрный размер отлично удаляет волоски.

Создание формы ниткой - наиболее распространенная процедура в салонах красоты. Во первых ниткой легко убрать бесцветный пушок рядом с бровями, да и создание формы идет быстрее. А вот в домашних условиях, чтобы совладать с ниткой и при этом создать идеальную форму, придется немного потренироваться.

Триммер - отличный вариант для тех, кто боится боли и не страдает приступами косметологического мазохизма. Единственный минус: так как триммер не удаляет волоски с корнем, а просто сбривает их, то результат придется обновлять достаточно часто. Зато процедура абсолютно безболезненная. Не путайте триммер с бритвой. Триммер специально предназначен для удаления нежелательного пушка на лице и подравнивая бровей, а вот, если вы решитесь скорректировать форму бритвой, то, скорее всего, аккуратно сделать это вам не удастся.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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