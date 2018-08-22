Как создать форму бровей, которая сделает вас визуально моложе

К чему стремиться?

Сейчас в тренде естественные, натуральные брови, не сильно широкие и не ниточки. Считается, что низко посаженные брови делают лицо более юным и даже детским, но на самом деле этот прием работает на молодых девушках, не достигших 30 лет. Все дело в том, что с возрастом под воздействием гравитации происходит изменение контуров лица. И зону глаз и бровей это не обходит стороной. Именно поэтому антивозрастная коррекция бровей направлена на то, чтобы открыть взгляд и визуально приподнять нависшее веко. Чтобы создать идеальную форму бровей, которая омолодит вас, придерживайтесь простой схемы построения брови.

Что за схема?

Для правильной архитектуры брови необходимо определить 3 точки: начало, наивысшую точку и конец брови. Возьмите кисточку для бровей или что-то вроде линейки и белый карандаш, это поможет вам в построении. Первую точку определяем от места пирсинга (ложбинка на носу), проводим вверх вертикальную линию и ставим засечку белым карандашом. Вторая точка идёт также от места пирсинга через центр радужки. Отмеряем и ставим засечку. И третья точка опять идет от места пирсинга через внешний край глаза по последней ресничке.

Теперь нам необходимо соединить все штрихи. Чтобы бровь была мягкая и естественная, избегаем острых углов, все линии скругляем, делаем их плавными. По такой же схеме строим вторую бровь. Обратите внимание, чтобы обе брови получились на одной высоте. Все что на белой и за белой линией скорректируйте пинцетом.