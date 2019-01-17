Лифтинг-макияж: 5 советов, как выглядеть моложе своего возраста

Подготовка кожи

Прежде чем хвататься за бронзер и тональный крем, необходимо подготовить кожу. Подберите правильную базу, исходя из своих потребностей. Самые распространенные возрастные проблемы, которые можно замаскировать с помощью праймера, – расширенные поры, тусклый или неоднородный цвет лица, шелушения, высыпания и купероз.

Расширенные поры и шелущения без труда скроют праймеры с силиконом в составе. С неоднородным тоном эффективно борются цветокорректирующие бьюти-продукты: зеленые скрывают купероз и покраснения, желтые и персиковые маскируют темные круги под глазами, а лиловые или розовые устраняют землистый цвет лица и делают общий вид более отдохнувшим.

Если ни одной из этих проблем у вас нет, пренебрегать базой все же не стоит: средство со светоотражающими частицами в составе увлажнит кожу, подготовит ее к нанесению тона и создаст эффект внутреннего сияния.

Темные круги и мешки под глазами

Вопреки всеобщему заблуждению, эффект лифтинга и точеные скулы не делают лицо моложе. А вот маскировка темных кругов и мешков под глазами точно освежит бьюти-образ. Темные круги стоит маскировать либо невесомыми консилерами с увлажняющими компонентами, либо постараться решить проблему одним лишь тональным кремом. Консилер наносите галочкой или перевернутым треугольником, нижний угол которого находится на уровне крыла носа, а основание тянется от виска до начала носослезной борозды. Растушуйте средство специальной кистью или спонжем, главное – не переборщите и помните, что консилер обладает подсушивающим действием. Также точечно нанесите консилер на внешний уголок глаза и под края носа: в этих зонах чаще всего проявляется купероз.

С мешками под глазами бороться гораздо сложнее, и одной цветокоррекцией тут уже не обойтись. Чтобы обеспечить приток крови и устранить застой жидкости в тканях, протирайте зону вокруг глаз кубиком льда и после наносите увлажняющий крем. Уходовые средства лучше хранить в холодильнике, и тогда лед может и не понадобится. Если вам нужен моментальный эффект, воспользуйтесь чудо-средством, которое работает как цемент и устраняет отеки и мешки в считанные секунды за счет армирования тканей.

Складка века

На темных кругах и мешках макияж глаз еще не закончен, переходим к маскировке нависшего века. Чтобы нарисовать тень чуть выше складки века и, тем самым сделать взгляд распахнутым, вам понадобятся тени светло-серого или коричневого оттенка. Прежде чем наносить их, воспользуйтесь спецальной базой или консилером: эти средства замаскируют просвечивающие сосуды, и макияж будет выглядеть аккуратнее.

Подробная инструкция по коррекции нависшего века уже ждет вас в нашем видео.