Как повторить прическу Екатерины Вилковой
Для образа Екатерина стилист в первую очередь проработала корни волос сухим шампунем Dry Me EIMI EIMI от Wella Professionals для дополнительного объема. В зоне нижнего затылка, разделив волосы на 4 части, сделала 4 хвоста, а затем разделила волосы на боковой пробор. Из 4 хвостов в свободной технике стилист переплела волосы и закрепила их шпильками и невидимками.
Волосы боковой зоны в области челки и височной зоны подкалывали свободно к собранной прическе. Далее создаем текстурность руками с помощью матовой глины-трансформера Texture Touch EIMI от Wella Professionals и фиксируем укладку лаком Super set EIMI от Wella Professionals.
Как повторить макияж Екатерины Вилковой
Для Екатерины Вилковой в макияже важна кожа – выглядеть она должна идеально. Перед нанесением основного тонального средства воспользуемся корректором Mastertouch. Он перекроет все покраснения и подготовит базу для основного тона. Тональной основой Lasting Performance делаем легкое покрытие, нанося её специальной кистью для тона. Более темный оттенок пудры Crème Puff используем в качестве средства для контуринга, выделив прекрасные скулы актрисы.
Глаза подчеркнули несколькими слоями туши 2000 Calorie Curl Addict и нанесли немного бежевого оттенка теней Wild Shadow Pot на внешнем уголке глаз. Нюдовый оттенок помады Velvet Mattes можно вбить подушечками пальцев - для натурального эффекта.
Фото: архивы пресс-служб