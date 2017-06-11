На «Кинотавре» каждый день российские звезды демонстрируют интересные бьюти-образы, в которых кроятся современные тренды. Так, нами был замечен очень нежный и естественный макияж Екатерины Вилковой, который отражает омду на здоровую и сияющую кожу. А ее укладка – пример аккуратно и элегантно собранных волос. Как повторить такой образ? Читайте ниже!

Как повторить прическу Екатерины Вилковой

Для образа Екатерина стилист в первую очередь проработала корни волос сухим шампунем Dry Me EIMI EIMI от Wella Professionals для дополнительного объема. В зоне нижнего затылка, разделив волосы на 4 части, сделала 4 хвоста, а затем разделила волосы на боковой пробор. Из 4 хвостов в свободной технике стилист переплела волосы и закрепила их шпильками и невидимками.

Волосы боковой зоны в области челки и височной зоны подкалывали свободно к собранной прическе. Далее создаем текстурность руками с помощью матовой глины-трансформера Texture Touch EIMI от Wella Professionals и фиксируем укладку лаком Super set EIMI от Wella Professionals.

Как повторить макияж Екатерины Вилковой

Для Екатерины Вилковой в макияже важна кожа – выглядеть она должна идеально. Перед нанесением основного тонального средства воспользуемся корректором Mastertouch. Он перекроет все покраснения и подготовит базу для основного тона. Тональной основой Lasting Performance делаем легкое покрытие, нанося её специальной кистью для тона. Более темный оттенок пудры Crème Puff используем в качестве средства для контуринга, выделив прекрасные скулы актрисы.

Глаза подчеркнули несколькими слоями туши 2000 Calorie Curl Addict и нанесли немного бежевого оттенка теней Wild Shadow Pot на внешнем уголке глаз. Нюдовый оттенок помады Velvet Mattes можно вбить подушечками пальцев - для натурального эффекта.

Фото: архивы пресс-служб