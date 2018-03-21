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Адриана Лима
Фото: Global Look Press
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Научиться рисовать идеальные стрелки мечтает каждая, ведь с их помощью можно создать элегантный и женственный образ.
Вита Шода,
косметолог студии красоты Boys & Dolls

Рисовать стрелки не так сложно, как может показаться. Для начала заполните жидкой подводкой пустые пространства между ресничками. Затем слегка натяните веко и нарисуйте стрелку, начав с самого кончика. Есть и еще один способ: сначала нарисуйте только контур стрелки, а затем заполните ее цветом.

Стрелки делятся на несколько видов. Они бывают базовыми, классической формы, с двойным хвостиком, половинчатые стрелки (доходящие лишь до середины века), широкие стрелки, арабские стрелки, стрелки во весь глаз или, как их еще называют, «кошачьи» стрелки, которые часто используются на показах. Легче всего нарисовать базовые, классические стрелки.

Если один кончик получился длиннее, наносим на ватную палочку средство для снятия макияжа и удаляем излишки подводки. Затем дорисовываем кончик нужной длины. Также легкую асимметрию стрелок скроет самый простой и надежный способ: нужно дополнительно накрасить глаза тушью для ресниц.

Есть несколько ошибок, которые девушки часто допускают, когда рисуют стрелки. Во-первых, многие акцентируют внимание на нижнем веке, прокрашивая так называемую водную линию, что визуально уменьшает и сужает глаза. Во-вторых, некоторые девушки выбирают сухой карандаш, который буквально тянет веко. Так делать нельзя.

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Подводка Skinny Liner, Pupa, 695 руб.
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Надо внимательно подходить к выбору подводки. В случае, если у вас нависает веко, а стрелки всегда отпечатываются на неподвижном веке, то подводку необходимо выбирать водостойкую. И, конечно, отдавать предпочтение стоит подводкам на гелевой основе и только профессиональных марок, например, MAC.

Подводки бывают кремовые и гелевые. Принципиальных отличий между ними нет, правда, кремовые подводки более мягкие и легко отпечатываются на веках. Кремовая подводка больше подходит для макияжа smoky eyes.

А еще многие не вытирают кисточку после использования, поэтому на ней скапливается большое количество засохшего средства, что препятствует равномерному нанесению на веко. Также нельзя держать подводку открытой или плохо закрытой, наносить ее на слизистую и пользоваться тушью перед тем, как нарисовали стрелки.

Тест: Яна Курагина

Фото: Shutterstock/vostock

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