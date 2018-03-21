Рисовать стрелки не так сложно, как может показаться. Для начала заполните жидкой подводкой пустые пространства между ресничками. Затем слегка натяните веко и нарисуйте стрелку, начав с самого кончика. Есть и еще один способ: сначала нарисуйте только контур стрелки, а затем заполните ее цветом.

Стрелки делятся на несколько видов. Они бывают базовыми, классической формы, с двойным хвостиком, половинчатые стрелки (доходящие лишь до середины века), широкие стрелки, арабские стрелки, стрелки во весь глаз или, как их еще называют, «кошачьи» стрелки, которые часто используются на показах. Легче всего нарисовать базовые, классические стрелки.

Если один кончик получился длиннее, наносим на ватную палочку средство для снятия макияжа и удаляем излишки подводки. Затем дорисовываем кончик нужной длины. Также легкую асимметрию стрелок скроет самый простой и надежный способ: нужно дополнительно накрасить глаза тушью для ресниц.

Есть несколько ошибок, которые девушки часто допускают, когда рисуют стрелки. Во-первых, многие акцентируют внимание на нижнем веке, прокрашивая так называемую водную линию, что визуально уменьшает и сужает глаза. Во-вторых, некоторые девушки выбирают сухой карандаш, который буквально тянет веко. Так делать нельзя.