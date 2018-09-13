Как правильно наносить тональный крем, чтобы выглядеть значительно моложе

Подготовьте кожу к нанесению макияжа
Не забывайте использовать увлажняющие средства перед нанесением тона. Таким образом, вы смягчите кожу, и косметика распределится по ней более равномерно. Не пренебрегайте базой под макияж. Выбирайте средство с лифтинг-эффектом или силиконами - оно сузит поры и разглядит кожу. Если у вас усталый вид, попробуйте цветокорректирующие базы. К примеру, землистые серый цвет поможет скорректировать база с лиловым оттенком. Если сквозь кожу просвечивает сеточка капиляров, тогда вам подойдет база зеленоватым оттенком.
Не выбирайте тональное средство со слишком плотной текстурой
Неоднородный рельеф (сеточка морщин и расширенные поры) - главная проблема обладательниц возрастной кожи. Тональный крем с плотной текстурой забивается в морщинки и делает лицо неестественным. Многие женщины наносят на лицо слишком много тонального средства, чтобы придать коже матовый финиш, а это фатальная ошибка, чем больше тонального средства вы нанесете на кожу, тем больше вероятность, что излишки скатаются и сделают морщины на лице более заметными. Неправильный оттенок основы - еще одна ошибка, которые многие женщины совершают в стремление создать эффект загара на лице, упуская из виду тот факт, что темный оттенок выглядит неестественно и превращает лито в рыжую маску. Чтобы создать на лице легкую дымку загара используйте специальную бронирующую пудру. Если вы подобрали неподходящий оттенок основы и наносите ее толстым слоем, то вы еще больше подчеркнете морщинки и будете выглядеть старше.
Рекомендуем вам избегать использования тональных кремов с плотной текстурой. Вместо этого попробуйте жидкие тональные основы или BB-кремы со светоотражающими частицами – они подчеркнут красоту и молодость кожи. Вопреки распространённому мнению, тональную основу надо наносить не при помощи спонжа, а кончиками пальцев. Это связано с тем, что с возрастом зрелый эпидермис становится пористым и будет выглядеть привлекательнее, если буквально вбить в него тональный крем.
Постарайтесь обойтись без консилера
Консилеры в возрастном макияже лучше не использовать из-за их более плотной текстуры. Темные круги под глазами лучше маскировать тональным кремом. Если это не сработает, тогда выбирайте наиболее легкие консилеры, которые обеспечивают коррекцию не за счет плотной текстуры, а за счет более высокой концентрации пигментов в составе. Лучше вариант для возрастной кожи вы найдете в нашей фотогалерее!
Не используйте большое количество пудры
Толстый слой пудры на лице может стать дополнительной проблемой, так как подчеркнёт морщины и подсушит кожу. Мелкие частички пудры забиваются в морщинки и лицо становится похожим на маску. Если вы предпочитаете, чтобы кожа была матовой, и не можете отказаться от пудры, выбирайте не прессованную, а в шариках. Наносить пудру желательно не пуховкой, а кистью - так средство ляжет более равномерно. Не стоит наносить пудру на область вокруг глаз. Используйте также легкую минеральную пудру: она обладает легким светоотражающим эффектом и позволяет бороться с жирным блеском Т-зоны.
Достигаем лмфтинг-эффекта скульптурированием
Запомните, эффект от подтяжки лица частично можно достичь и с помощью правильного макияжа, в частности - с помощью правильного скульптурирования. К примеру, в возрастном макияже даже румяна должны работать как скульптор, вместо того чтобы наносить их только на яблочки щек, старайтесь во время нанесения уводить кисть к вискам, как бы подтягивая весь овал лица. Кроме того, вместо пудровых продуктов отдавать предпочтение кремовым текстурам: держаться на коже они ничуть не хуже, но при этом помогают избежать эффекта маски.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб