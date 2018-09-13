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Как правильно наносить тональный крем, чтобы выглядеть значительно моложе

Правильный мейк легко поможет вам помолодеть лет 10, неправильный подчеркнет все возрастные недостатки! Редакция Passion.ru собрала несколько простых, но очень ценных советов, как выглядеть моложе при помощи косметики, не прибегая к хирургическому вмешательству.
Натан
стилист-визажист салона Mrs.Right

Подготовьте кожу к нанесению макияжа

Не забывайте использовать увлажняющие средства перед нанесением тона. Таким образом, вы смягчите кожу, и косметика распределится по ней более равномерно. Не пренебрегайте базой под макияж. Выбирайте средство с лифтинг-эффектом или силиконами - оно сузит поры и разглядит кожу. Если у вас усталый вид, попробуйте цветокорректирующие базы. К примеру, землистые серый цвет поможет скорректировать база с лиловым оттенком. Если сквозь кожу просвечивает сеточка капиляров, тогда вам подойдет база зеленоватым оттенком.

Не выбирайте тональное средство со слишком плотной текстурой

Неоднородный рельеф (сеточка морщин и расширенные поры) - главная проблема обладательниц возрастной кожи. Тональный крем с плотной текстурой забивается в морщинки и делает лицо неестественным. Многие женщины наносят на лицо слишком много тонального средства, чтобы придать коже матовый финиш, а это фатальная ошибка, чем больше тонального средства вы нанесете на кожу, тем больше вероятность, что излишки скатаются и сделают морщины на лице более заметными. Неправильный оттенок основы - еще одна ошибка, которые многие женщины совершают в стремление создать эффект загара на лице, упуская из виду тот факт, что темный оттенок выглядит неестественно и превращает лито в рыжую маску. Чтобы создать на лице легкую дымку загара используйте специальную бронирующую пудру. Если вы подобрали неподходящий оттенок основы и наносите ее толстым слоем, то вы еще больше подчеркнете морщинки и будете выглядеть старше.

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Увлажняющий тональный крем с легким покрытием SPF 15, Skin Illusion, Clarins, 3300 руб.

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Рекомендуем вам избегать использования тональных кремов с плотной текстурой. Вместо этого попробуйте жидкие тональные основы или BB-кремы со светоотражающими частицами – они подчеркнут красоту и молодость кожи. Вопреки распространённому мнению, тональную основу надо наносить не при помощи спонжа, а кончиками пальцев. Это связано с тем, что с возрастом зрелый эпидермис становится пористым и будет выглядеть привлекательнее, если буквально вбить в него тональный крем.

Постарайтесь обойтись без консилера

Консилеры в возрастном макияже лучше не использовать из-за их более плотной текстуры. Темные круги под глазами лучше маскировать тональным кремом. Если это не сработает, тогда выбирайте наиболее легкие консилеры, которые обеспечивают коррекцию не за счет плотной текстуры, а за счет более высокой концентрации пигментов в составе. Лучше вариант для возрастной кожи вы найдете в нашей фотогалерее!

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Консилер против темных кругов Instant Concealer, Clarins, 1990 руб.

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Не используйте большое количество пудры

Толстый слой пудры на лице может стать дополнительной проблемой, так как подчеркнёт морщины и подсушит кожу. Мелкие частички пудры забиваются в морщинки и лицо становится похожим на маску. Если вы предпочитаете, чтобы кожа была матовой, и не можете отказаться от пудры, выбирайте не прессованную, а в шариках. Наносить пудру желательно не пуховкой, а кистью - так средство ляжет более равномерно. Не стоит наносить пудру на область вокруг глаз. Используйте также легкую минеральную пудру: она обладает легким светоотражающим эффектом и позволяет бороться с жирным блеском Т-зоны.

Достигаем лмфтинг-эффекта скульптурированием

Запомните, эффект от подтяжки лица частично можно достичь и с помощью правильного макияжа, в частности - с помощью правильного скульптурирования. К примеру, в возрастном макияже даже румяна должны работать как скульптор, вместо того чтобы наносить их только на яблочки щек, старайтесь во время нанесения уводить кисть к вискам, как бы подтягивая весь овал лица. Кроме того, вместо пудровых продуктов отдавать предпочтение кремовым текстурам: держаться на коже они ничуть не хуже, но при этом помогают избежать эффекта маски.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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