Как правильно наносить тональный крем, чтобы выглядеть значительно моложе

Подготовьте кожу к нанесению макияжа

Не забывайте использовать увлажняющие средства перед нанесением тона. Таким образом, вы смягчите кожу, и косметика распределится по ней более равномерно. Не пренебрегайте базой под макияж. Выбирайте средство с лифтинг-эффектом или силиконами - оно сузит поры и разглядит кожу. Если у вас усталый вид, попробуйте цветокорректирующие базы. К примеру, землистые серый цвет поможет скорректировать база с лиловым оттенком. Если сквозь кожу просвечивает сеточка капиляров, тогда вам подойдет база зеленоватым оттенком.

Не выбирайте тональное средство со слишком плотной текстурой

Неоднородный рельеф (сеточка морщин и расширенные поры) - главная проблема обладательниц возрастной кожи. Тональный крем с плотной текстурой забивается в морщинки и делает лицо неестественным. Многие женщины наносят на лицо слишком много тонального средства, чтобы придать коже матовый финиш, а это фатальная ошибка, чем больше тонального средства вы нанесете на кожу, тем больше вероятность, что излишки скатаются и сделают морщины на лице более заметными. Неправильный оттенок основы - еще одна ошибка, которые многие женщины совершают в стремление создать эффект загара на лице, упуская из виду тот факт, что темный оттенок выглядит неестественно и превращает лито в рыжую маску. Чтобы создать на лице легкую дымку загара используйте специальную бронирующую пудру. Если вы подобрали неподходящий оттенок основы и наносите ее толстым слоем, то вы еще больше подчеркнете морщинки и будете выглядеть старше.