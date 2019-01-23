Макияж и укладка по правилам этикета: 5 бьюти-хитростей от первых леди

Естественный тон

Вопреки распространенному мнению, безупречный тон и маска на лице – это не про макияж первых леди. Визажисты отдают предпочтение естественности: легкий загар и веснушки не скрывают под толстым слоем тонального средства. Чтобы мейк-ап держался дольше и выглядел аккуратно, перед нанесением бьюти-продуктов используют базу под макияж: силикон в составе сглаживает шелушения и скрывает расширенные поры – извечную проблему возрастной кожи.

Продукт, без которого не обходится ни один выход спутниц глав государств, – румяна: они позволяют создать здоровый и цветущий вид. Например, макияж Мелании Трамп во время болезни и после операции визажисты делали максимально легким, добавляли здоровый румянец и создавали эффект свечения кожи изнутри с помощью хайлайтера. Первая леди всегда должна выглядеть хорошо и излучать благополучие.

Завершающий штрих – это фиксатор для макияж. Официальные мероприятия длятся больше 6 часов, и все это время с макияжем первой леди ничего не должно случится.

Акцент на глазах