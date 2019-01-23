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Макияж и укладка по правилам этикета: 5 бьюти-хитростей от первых леди

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Первая леди США Мелания Трамп

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Стиль Первых леди – эталон для подражания для женщин по всему миру. Редакция Passion.ru раскрывает секреты макияжа и укладки самых известных женщин планеты. Все подробности – в нашем материале!

Естественный тон

Вопреки распространенному мнению, безупречный тон и маска на лице – это не про макияж первых леди. Визажисты отдают предпочтение естественности: легкий загар и веснушки не скрывают под толстым слоем тонального средства. Чтобы мейк-ап держался дольше и выглядел аккуратно, перед нанесением бьюти-продуктов используют базу под макияж: силикон в составе сглаживает шелушения и скрывает расширенные поры – извечную проблему возрастной кожи.

Продукт, без которого не обходится ни один выход спутниц глав государств, – румяна: они позволяют создать здоровый и цветущий вид. Например, макияж Мелании Трамп во время болезни и после операции визажисты делали максимально легким, добавляли здоровый румянец и создавали эффект свечения кожи изнутри с помощью хайлайтера. Первая леди всегда должна выглядеть хорошо и излучать благополучие.

Завершающий штрих – это фиксатор для макияж. Официальные мероприятия длятся больше 6 часов, и все это время с макияжем первой леди ничего не должно случится.

Акцент на глазах

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Мелания Трамп

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Макияж глаз во время официальных выходов должен привлекать внимание ко взгляду первых леди, поэтому smoky и аккуратно растушеванный по ресничной линии карандаш – идеальный выбор. Наиболее актуальные оттенки – коричневый, черный, серый и темно-болотный. Сияющий светлый акцент по центру века тоже доспустим.

Особое внимание Первые леди уделяют бровям: это часть лица должна быть безупречна. Густо разросшиеся соболиные брови и торчащие волоски недопустимы. Впрочем, латиноамериканские и восточные первые красавицы предпочитают густые аккуратные брови с чуть вздернутым внешним уголком.

Сдержанный макияж губ

В макияже губ на официальных мероприятиях первые леди как правило придерживаются оттенков нюдовой гаммы. Помада или блеск для губ должны сочетаться и с оттенком румян. Чтобы добавить образу свежести, некоторые жены глав государств используют блеск для губ с едва заметным оттенком. Однако, матовые помады все же более популярный вариант, так как такие текстуры сводят риск того, что с порывом ветра волосы неэстетично прилипнут к губам, к минимуму.

По традиции яркий акцент на губах не делают, полупрозрачный ягодный оттенок – допустимый максимум цвета.

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Карандаш для глаз Dessin Du Regard, Yves Saint Laurent, 2215 руб.

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Распущенные волосы для официальных мероприятий

На официальных мероприятиях чаще всего можно увидеть первых леди с распущенными волосами, уложенными в локоны. Эта прическа аккуратно обрамляет лицо и создает нежный и аккуратный образ. Кроме того, кудрям не страшны ветер и даже влажный воздух, и в этом их главное преимущество над высокими укладками, уложенными волосок к волоску.

По правилам этикета, распущенные волосы стоит дополнить шляпкой, но и без этой детали на полуофициальных выходах можно обойтись.

Вечерний образ

Бьюти-этикет на вечерних мероприятиях не такой строгий, как на официальных. И все же, Первые леди стран стараются придерживаться классических образов: красная помада, классические smoky eyes и единственный акцент в макияже. Восточные женщины традиционно предпочитают более яркий макияж глаз в насыщенных тонах в сочетании с нейтральными губами, а европейские красавицы не против поэкспериментировать с яркими цветами, по традиции, алыми. Кошачьи стрелки даже во время вечерних выходов в мейк-апе главных женщин страны редко увидишь.

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Княгиня Монако Шарлен Уиттсток

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Что касается прически, то распущенные волосы хоть и допустимый вариант, но не самый популярный. Изящные "ракушки", низкие пучки а-ля Меган Маркл, ровный пробор и аккуратно зачесанная или уложенная набок челка – бессменные фавориты.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Getty Images, Globallook Press, пресс-служба

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