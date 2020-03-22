Блеклое нижнее веко, отсутствие тона и еще 13 грубых ошибок в вечернем макияже

Ошибка 3. Не подготавливать кожу

Частая ошибка, которую допускают почти все девушки – отсутствие должной подготовки кожи с помощью уходовых средств для получения стойкого и незаметного макияжа. Для начала протрите лицо увлажняющим себорегулирующим тоником. После этого нанесите увлажняющий крем (желательно легкой, не жирной текстуры), либо смягчающую стойкую базу под макияж. В это время наложите патчи и приступайте к макияжу глаз. Тоном вы займетесь в самом конце, что даст вам возможность избежать неровностей и следов осыпавшейся косметики с глаз.

Ошибка 4. Выбирать сложные цветовые переходы в макияже глаз

Избегайте сложных цветовых переходов при растушевке теней. Пришло время легких неряшливых smokey-eyes. Этот вариант выручит всех, кто не владеет способностью мастерски работать кисточкой по векам. Поэтому можно смело брать выбранный оттенок кремовых или любых других теней и уверенно накладывать кисточкой на все подвижное веко, слегка растушевывая их контур.

Ошибка 5. Использовать нестойкий карандаш для век

Для получения правильного, соблазнительного и стойкого макияжа smokey-eyes используйте водостойкий карандаш (кайал) на всей внутренней слизистой сверху и снизу. Выбирайте тон темнее и контрастнее основного цвета теней и наносите его, немного выходя за контур ресничного края. Именно такой прием не даст «потерять» контур глаза. Обильно нанесите тушь на ресницы – для вечернего макияжа рекомендованы водостойкие текстуры.

Ошибка 6. Пренебрегать консилером

Одна из важных ошибок вечернего (да и любого другого) макияжа заключается в частом пренебрежении консилером. На заключительном этапе нанесения тона легко вбивайте его подушечками пальцев в зоне под глазами и еще немного вдоль крыльев носа. Этот этап следует закрепить рассыпчатой пудрой.