Блеклое нижнее веко, отсутствие тона и еще 13 грубых ошибок в вечернем макияже
Можно выразить благодарность ведущим гуру визажистам. Помимо того, что правил в макияже становится все меньше, еще и наступает эра тотального nude с небольшими акцентами. Неслучайно в последнее время многие все чаще хотят сделать «макияж без макияжа». Правда, такой вариант придется не по вкусу любителям многослойности.
Главная изюминка любых макияжей, которую можно наблюдать на показах, – это эффект свежего, чистого лица с идеальным еле заметным тоном. К сожалению, многие не привыкли к эффекту «натуральности», и это одна из главных ошибок, которую женщины допускают в макияже, особенно, вечернем. Но есть и еще ряд мелких, но от этого не менее важных недочетов, которых следует избегать.
Ошибка 1. Не соблюдать баланса между матовостью и эффектом сияния
Это главная ошибка всех любителей скульптурирования и стробинга. Особенно важно соблюдать баланс между максимальной матовостью, насыщенностью тона и увлажненной кожей с эффектом сияния. В противном случае это будет смотреться неаккуратно и нарушать общую визуализацию макияжа.
Ошибка 2. Отсутствие тона
Часто в вечерний макияж девушки хотят добавить им сексуальности благодаря эффекту кошачьих ярких глаз, губ, скул, но без тона. Однако это придаст макияжу противоположный эффект – вы будете похожи на панду.
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Ошибка 3. Не подготавливать кожу
Частая ошибка, которую допускают почти все девушки – отсутствие должной подготовки кожи с помощью уходовых средств для получения стойкого и незаметного макияжа. Для начала протрите лицо увлажняющим себорегулирующим тоником. После этого нанесите увлажняющий крем (желательно легкой, не жирной текстуры), либо смягчающую стойкую базу под макияж. В это время наложите патчи и приступайте к макияжу глаз. Тоном вы займетесь в самом конце, что даст вам возможность избежать неровностей и следов осыпавшейся косметики с глаз.
Ошибка 4. Выбирать сложные цветовые переходы в макияже глаз
Избегайте сложных цветовых переходов при растушевке теней. Пришло время легких неряшливых smokey-eyes. Этот вариант выручит всех, кто не владеет способностью мастерски работать кисточкой по векам. Поэтому можно смело брать выбранный оттенок кремовых или любых других теней и уверенно накладывать кисточкой на все подвижное веко, слегка растушевывая их контур.
Ошибка 5. Использовать нестойкий карандаш для век
Для получения правильного, соблазнительного и стойкого макияжа smokey-eyes используйте водостойкий карандаш (кайал) на всей внутренней слизистой сверху и снизу. Выбирайте тон темнее и контрастнее основного цвета теней и наносите его, немного выходя за контур ресничного края. Именно такой прием не даст «потерять» контур глаза. Обильно нанесите тушь на ресницы – для вечернего макияжа рекомендованы водостойкие текстуры.
Ошибка 6. Пренебрегать консилером
Одна из важных ошибок вечернего (да и любого другого) макияжа заключается в частом пренебрежении консилером. На заключительном этапе нанесения тона легко вбивайте его подушечками пальцев в зоне под глазами и еще немного вдоль крыльев носа. Этот этап следует закрепить рассыпчатой пудрой.
«Вечерний макияж не обязательно должен быть ярким, и совершенно точно не должен быть тяжелым. Тональные средства могут быть совсем немного плотнее привычного дневного варианта, обусловлено это вечерним искусственным светом и возможной фотосъемкой со вспышкой, при которой могут проявиться некоторые несовершенства на коже. Чистое лицо со светящейся кожей, прочесанными и уложенными бровями и нежным румянцем тоже может быть вариантом вечернего мейка. Многие женщины злоупотребляют насыщенностью и многоцветием в макияже из разряда «все лучшее надену сразу». Однако в образе все должно сочетаться – и макияж с нарядом тоже. Еще один важный нюанс: макияж глаз не обязательно должен повторять по цвету ваше платье, ориентируйтесь на красивый цвет ваших глаз и подбирайте в первую очередь оттенки, которые его выгодно подчеркивают».
Ошибка 7. Не учитывать, где будет проходить вечерняя встреча
Когда мы делаем вечерний макияж наша задача – обращать внимание на ряд факторов: тут важно одновременно учесть освещение, сочетание выбранной цветовой гаммы и текстур (ведь вечером, наверняка, захочется выглядеть ярче), порядок и технику нанесения мейкап-средств, стойкость макияжа.
Ошибка 8. Отказаться от базы под тени
Самая распространенная ошибка в вечернем макияже глаз – нанесение теней на веко без базы под тени. Это необходимо, чтобы цвет был чистым и хорошо пигментированным, а цвет кожи не просвечивал. Если специализированной основы под тени под рукой не оказалось, подойдет тот же консилер или тональное средство.
Фото: pixabay
Ошибка 9. Не прокрашивать межресничное пространство
Рисовать стрелки, не прокрашивая межресничное пространство – одна из самых популярных ошибок. Но если вы не хотите, чтобы стрелки смотрелись отдельно от века и «жили своей жизнью», обязательно прокрашивайте эту область. К слову, прорисовывать межресничное пространство рекомендуется в любом виде макияжа.
Ошибка 10. Не подводить нижнее веко
Многие девушки не хотят подводить нижнее веко, аргументируя это тем, что это визуально уменьшит глаза. Но если вы настроены на эффектные smoky eyes или любой другой макияж, который требует подчеркнуть нижнее веко карандашом или подводкой, уделите особенное внимание тщательности и качеству растушевки. Благодаря хорошей растушевке глаза станут выразительнее, но никак не меньше. И помните, что возможно растушевывать до 5 миллиметром вниз.
Ошибка 11. Наносить помаду на неувлажненные губы
Нанесение стойкой помады без предварительного увлажнения губ – первый шаг на пути к неудачному макияжу губ. Она может очень иссущить губы и тем самым привести к их неэстетичному внешнему виду. Перед нанесением таких помад лучше сделать пилинг губ, а после процедуры нанести увлажняющий бальзам (желательно проводить эту процедуру в начале всего макияжа, чтобы дать время «напитаться» губам). После такой уходовой программы как матовая, так и глянцевая помады будут ложиться на губы максимально ровно и плотно.
Фото: pixabay
Ошибка 12. Переборщить с хайлайтером
Когда речь заходит о вечернем макияже, без хайлайтера не обойтись – однако как раз с ним лучше знать меру и уметь вовремя остановиться, избегая тотального нанесения средства на все части тела одновременно. Особенно осторожно наносите хайлайтер на спинку носа. Это средство предназначено не только для свечения, но и для придания визуального объема. Если вы не хотите, чтобы нос смотрелся более выпуклым, лучше не усиливать свечение и не добавлять блеск в эту зону.
Ошибка 13. Неправильно сделанный контуринг
Очень часто непрофессионалы в макияже пользуются неверной техникой нанесения контура – выводят линии прямо до подбородка, вместо того чтобы слегка подчеркнуть скулы. Кроме того, многие путают назначение контуринга (скульптора) и бронзера. Последний придает коже свежести, причем подходит он далеко не всем. Людям со светлой молочной кожей холодных оттенков настоятельно не рекомендуется использовать бронзер. Он подходит для обладательниц теплых или нейтральных тонов кожи, например, оливкового, персикового или золотого подтона. Однако использовать бронзер следует максимально аккуратно и не так интенсивно, как в случае с контурингом.
Ошибка 14. Плохо прорисованные брови
Следующая распространенная ошибка – грубо очерченные брови. Четкий квадратный контур уже давно перестал быть актуальным. На сегодняшний день в тренде максимально естественные брови. Кроме того, цвет карандаша, теней или помадки для бровей также должен подбираться под тон кожи и цвет волос. Основание брови должно быть слегка растушеванным, а затем добиваемся затемнения плавным переходом к хвостику. Достичь такого эффекта сможет каждый. Достаточно лишь взять щеточку для бровей и вычесать область начала брови, чтобы не было видно явных и четких границ.
Ошибка 15. Неправильно нанесенные румяна
Для законченного образа следует также подобрать подходящие румяна и суметь правильно их нанести. Не растушевывайте румяна по всей скуле, а нанесите лишь на яблочко щек. Ярко-розовые румяна, раскрашенные по всей области щек, да еще и с сияющими частицами, смотрятся нелепо, кроме того, вы будете напоминать матрешку.
Фото: depositphotos
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