Акцент на глаза, шиммер и еще 8 правил впечатляющего новогоднего макияжа: советы визажистов

Не забывайте про карандаш для глаз

При таком выборе цветов теней обязательно используйте темный каял (карандаш) по контору глаза. Он должен быть стойким и растушеванным более темным цветом теней вдоль ресничного контура!

Не забывайте о нижнем веке

Это еще одна область для смелых экспериментов. Добавьте яркие или контрастные тени с блеском и цветные карандаши. Это подчеркнет оттенок вашего наряда и добавит праздничного эффекта в макияже.

Тщательно прокрасьте ресницы

Ярко прокрашенные ресницы – обязательный пункт в новогоднем макияже. Подойдет и водостойкая тушь. При желании на нижние ресницы можно нанести цветную тушь, которая в новогодних коллекциях представлена в большом ассортименте.

Не забывайте, что добиться разных эффектов на ресницах можно самим, используя, например, тушь и тонкую кисть в качестве подводки. Если окунуть ее после туши в яркие тени, можно добавить цвета.