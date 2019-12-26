Акцент на глаза, шиммер и еще 8 правил впечатляющего новогоднего макияжа: советы визажистов
Сделайте акцент на глаза
В новогоднюю ночь лучше делать акцент на глаза и хороший свежий тон лица, избегая слишком ярких оттенков губ. В противном случае вас будет беспокоить мысль, что вы их «съедите» или оставите на бокале.
Чтобы добиться хорошего чистого результата, начните с глаз и только потом приступайте к тону. Такой совет позволяет одновременно сделать небольшой уход. Например, положить патчи под глаза, которые освежат взгляд и предотвратят осыпание теней на кожу. Еще можно нанести легкую маску, которая не только даст увлажнение и дополнительное сияние, но и подготовит кожу к дальнейшему нанесению тона. Закончив макияж глаз, удалите тоником остатки средств и приступайте к тону.
«Если вы хотите что-то по-настоящему необычное, обратите свое внимание на актуальный тренд макияжа глаз — белые стрелки. Они точно будут выделяться на контрасте с вневременной классикой, вроде черных стрелок в духе Голливуда. Цветные стрелки на нижем веке (самые яркие — красные, желтые и синие), жидкие тени металлик или монохромные яркие тени на все веко — еще несколько подходящих для праздника трендов. Для более драматичного образа используйте стразы или блестки. Или накладные ресницы к макияжу в стиле Твигги — для турбораспахнутого взгляда. Сегодня главное правило в том, что никаких правил не существует. Если все-таки решили сделать акцент на губы, используйте матовые помады – они более практичные и стойкие».
Не бойтесь экспериментировать с цветом теней
Для светлых, голубых или серых глаз идеальными станут все винные оттенки, особенно те, которые подчеркнут их цвет, но при этом не перегрузят макияж. Отлично подойдут глубокие золотистые и бронзовые цвета. Их особенно легко наносить в кремовых текстурах, легко растушевывать и поправлять в течение вечера.
Фото: Instagram mama_vvs
Не забывайте про карандаш для глаз
При таком выборе цветов теней обязательно используйте темный каял (карандаш) по контору глаза. Он должен быть стойким и растушеванным более темным цветом теней вдоль ресничного контура!
Не забывайте о нижнем веке
Это еще одна область для смелых экспериментов. Добавьте яркие или контрастные тени с блеском и цветные карандаши. Это подчеркнет оттенок вашего наряда и добавит праздничного эффекта в макияже.
Тщательно прокрасьте ресницы
Ярко прокрашенные ресницы – обязательный пункт в новогоднем макияже. Подойдет и водостойкая тушь. При желании на нижние ресницы можно нанести цветную тушь, которая в новогодних коллекциях представлена в большом ассортименте.
Не забывайте, что добиться разных эффектов на ресницах можно самим, используя, например, тушь и тонкую кисть в качестве подводки. Если окунуть ее после туши в яркие тени, можно добавить цвета.
«Обязательно уложите брови. Сегодня четкое оформление бровей отошло на второй план. Прорисованные, ярко выделяющиеся, квадратные брови были актуальны пару-тройку лет назад. Сейчас же в моде максимально естественные варианты. Но это не значит, что можно перестать за ними ухаживать. Для оформления бровей следует выделить четкий хвостик и максимально растушевать основание. Если у вас и без того хорошие густые брови, не нуждающиеся в прорисовке, достаточно просто зачесывать их вверх. А для фиксации укладки следует применять специальный гель. Он бывает прозрачным или красящим. Красящий гель выбирайте натурального цвета под свой тип волос. Этого будет достаточно, чтобы не утяжелить взгляд и не «потерять» лицо на фотографии».
Используйте шиммеры
В новогоднюю ночь много блеска не бывает, поэтому используйте всевозможные шиммеры. Старайтесь подбирать правильный баланс тонального средства с плотным матовым покрытием, увеличивая стойкость макияжа, разбавляя его более легкими текстурами, сияющими базами или выравнивающими основами под макияж. В таком случае вам не придется часто его поправлять.
Фото: Instagram mama_vvs
Откажитесь от четкого контуринга
Поскольку новогодняя ночь обещает быть длинной и насыщенной, избегайте четкого контуринга сухими средствами. Чтобы добавить свежести и сделать лицо рельефным, используйте более темный и светлый оттенок тонального крема, мягко растушевывая их между собой, создавая эффект небольшого загара.
Используйте тени вместо карандаша для губ
Вместо карандаша для губ можно использовать те же тени для век (винные, коричневые и т.д.) и плоскую мягкую кисть. Пройдитесь ей слегка, выходя за контур. Это даст более плавную растушевку, дополнительный объем и стойкость выбранной увлажняющей помады или блеска.
Используйте увлажняющую помаду для губ и щек
Легкую увлажняющую помаду можно нанести на губы и использовать в качестве жидких румян. Вбейте ее подушечками пальцев в яблочки щек. Одинаковый цвет на губах и щеках сделает образ более гармоничным.
Не забудьте о консилере
После всех этих шагов обязательно проработайте зону вокруг глаз консилером и зафиксируйте все рассыпчатой пудрой. Матовая кожа не отражает свет и скроет любые недостатки на фото!
Фото: vostock-photo, Instagram, предоставлены брендами
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