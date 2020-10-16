5 главных ошибок в антивозрастном макияже и как их исправить
Макияж с эффектом anti-age или, как его еще называют, лифтинг-макияж нетрудно научиться делать самостоятельно. Он не требует серьезных денежных вложений в косметику — необходим лишь базовый набор средств, однако даже с ними он способен не только изменить образ, но и сделать женщину моложе. Достаточно знать несколько секретных приемов: они отвлекут внимание от морщин, нечетких линий лица и небольших обвисаний. Макияж, безусловно, не может стереть абсолютно все следы времени, но он в силах повлиять на настроение, самооценку и уверенность в себе. Редакция Passion.ru вместе с экспертами разобралась с основными ошибками и их исправлением.
Ошибка 1. Рисовать брови тонкими ниточками
Такие носили только в Советском Союзе и в 30-х годах XX века, сегодня на дворе 20-е годы XXI, и мода на подобные брови давно прошла.
Как сделать правильно: кончик брови должен быть приподнят, а их тело нужно рисовать не тонким, а натуральной формы. Благодаря этому глаза станут шире, а взгляд — моложе. Визажисты советуют прокрашивать их в волосковой технике, а не создавать четкую форму.
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Ошибка 2. Красить глаза перламутровыми и блестящими тенями
Оставьте этот тренд для молодежи. Не следует также придавать растушевке округлую форму: это подчеркивает морщины.
Как сделать правильно: выбирайте матовые и сатиновые текстуры теней натуральных оттенков. Пусть это будут нежные неброские цвета: бежевый, светло-коричневый, серый, белый, нежно-розовый. Кроме того, такие текстуры гораздо проще растушевываются, а если добавить на внешний угол темный оттенок, то с легкостью можно получить «кошачий» взгляд.
Ошибка 3. Ярко прокрашивать нижнее веко
Не нужно использовать тени и карандаши для этой зоны и густо красить нижние ресницы – это утяжеляет взгляд.
Как сделать правильно: акцент лучше делать на верхнее подвижное веко с помощью теней. Стоит добавить, что ресницы следует прокрашивать от самого корня к внешнему уголку: это сделает взгляд более открытым. А если во внутренний уголок глаза добавить хайлайтер, взгляд станет более открытым и свежим.
Ошибка 4. Пользоваться матовыми тональными средствами с плотной текстурой
Особенно некрасиво смотрится плотная тональная основа в области вокруг глаз, потому что подчеркивает «гусиные лапки» и создает эффект маски на лице.
Как сделать правильно: отдайте предпочтение тональным основам средней плотности. Лучше всего выбирать средства с атласным финишем. Они не только выравнивают тон кожи, но и подсвечивают ее. Лучше всего использовать BB-крем, который скроет мелкие несовершенства и не перекроет поры.
Фото: depositphotos
Ошибка 5. Использовать только глянцевые текстуры помад
Лучше забыть о зеркальном блеске в чистом виде, а также о неординарных цветах помад (черном, синем и так далее).
Как сделать правильно: лучше отдать предпочтение сатиновым или матовым текстурам, предварительно нарисовав четкий контур карандашом. Из-за того, что с возрастом уголки губ опускаются, лучше их не прокрашивать: это создаст эффект доброжелательной улыбки. Перед нанесением рекомендуется увлажнить губы.
«Первый шаг для антиэйдж-макияжа: хорошо подготовьте кожу, тщательно очистите и увлажните. Если она обезвожена, то морщинки и несовершенства будут видны отчетливей. Затем нанесите праймер, который не только продлит жизнь макияжу, но и выровняет рельеф. Молодая кожа всегда сияет, и мы хотим добиться этого же эффекта. К тому же светоотражающие частицы скрывают несовершенства и отвлекают внимание от возрастных изменений кожи. Важно: очень сияющие текстуры с крупным шиммером не подойдут. Ищите средства с деликатным подсвечиванием. В антиэйдж-макияже лучше избегать графичных элементов, а вот мягкая растушеванная стрелка, уходящая к виску, – то, что нужно. Используйте щипцы для ресниц, чтобы сделать образ более эффектным. Выберите румяна и помаду натуральных оттенков с теплой ноткой: персиковый, ягодный, коралловый. Теплые цвет освежают лицо».
Как правильно подготовить возрастному макияжу
В наше время требования к макияжу очень сильно изменились. Современная женщина хочет не только получить «эффект Золушки» от декоративной косметики, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства, но и улучшить само качество кожи. Залог стойкого, красивого макияжа – это тщательно подготовленная кожа. Более того, безупречный макияж начинается с качественного системного ухода за кожей. С учетом специфики сезонного воздействия окружающей среды.
Фото: depositphotos
Со стартом отопительного сезона кожа подвержена негативному воздействию высокой температуры и сухости воздуха в помещении и работающих на контрасте холоду и ветру на улице. Плюс, конечно, влияют факторы, связанные с экологией. В итоге кожа теряет влагу, иссушается, реагируя на перепады температур. Как следствие, в качестве «ответной меры» организма увеличивается продукция сальных и потовых желез. Надо сказать, что от обезвоживания страдают абсолютно все типы кожи. Поэтому в этот период немаловажно подобрать профессиональные средства, которые максимально защищали бы от негативного воздействия, глубоко увлажняли, нормализовали процессы себорегуляции и восстанавливали барьерные функции кожи.
В качестве защиты идеально подойдут высококонцентрированные сыворотки стабилизированного витамина С – мощного антиоксиданта. Продукты на их основе насыщают ткани кожи кислородом, регулируют выработку кожного сала, укрепляют сосуды, обладают противовоспалительным действием. Кроме того, сыворотки с витамином С повышают тонус, тургор и эластичность кожи. Устраняют поверхностные морщины и увлажняют кожу, выравнивают тон и цвет кожи, успокаивают и снимают раздражение. Уменьшают купероз и розацеа. Делают кожу здоровой и сияющей. При регулярном применении вы можете значительно снизить потребление тональных основ, консилеров и прочих маскирующих недостатки средств.
В этот период очень важно глубокое увлажнение, защита от трансэпидермальной потери влаги. Здесь на помощь приходят питательно-увлажняющие кремы, в состав которых входят компоненты, обладающие мощной антигликационной и антиоксидантной защитой, предотвращающие гиперпигментацию, поверхностные и поверхностно-глубокие морщины. Необходимо улучшать структуру и максимально восстанавливать кожу, повысить ее упругость и эластичность.
Фото: depositphotos
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