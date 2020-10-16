5 главных ошибок в антивозрастном макияже и как их исправить

Ошибка 2. Красить глаза перламутровыми и блестящими тенями

Оставьте этот тренд для молодежи. Не следует также придавать растушевке округлую форму: это подчеркивает морщины.

Как сделать правильно: выбирайте матовые и сатиновые текстуры теней натуральных оттенков. Пусть это будут нежные неброские цвета: бежевый, светло-коричневый, серый, белый, нежно-розовый. Кроме того, такие текстуры гораздо проще растушевываются, а если добавить на внешний угол темный оттенок, то с легкостью можно получить «кошачий» взгляд.

Ошибка 3. Ярко прокрашивать нижнее веко

Не нужно использовать тени и карандаши для этой зоны и густо красить нижние ресницы – это утяжеляет взгляд.

Как сделать правильно: акцент лучше делать на верхнее подвижное веко с помощью теней. Стоит добавить, что ресницы следует прокрашивать от самого корня к внешнему уголку: это сделает взгляд более открытым. А если во внутренний уголок глаза добавить хайлайтер, взгляд станет более открытым и свежим.

Ошибка 4. Пользоваться матовыми тональными средствами с плотной текстурой

Особенно некрасиво смотрится плотная тональная основа в области вокруг глаз, потому что подчеркивает «гусиные лапки» и создает эффект маски на лице.

Как сделать правильно: отдайте предпочтение тональным основам средней плотности. Лучше всего выбирать средства с атласным финишем. Они не только выравнивают тон кожи, но и подсвечивают ее. Лучше всего использовать BB-крем, который скроет мелкие несовершенства и не перекроет поры.