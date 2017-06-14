В июле основным видом домашнего ухода за волосами делаем увлажнение: с помощью ополаскиваний, опрыскиваний, масок; активно пользуемся шампунями и бальзамами с UV-фильтрами, после пляжа обязательно моем голову и не забываем о средствах, предотвращающих сечение кончиков. К тому же для того, чтобы избежать ослабления волосяных луковиц от перепада температур на улице и в помещении, не выставляем на кондиционере меньше 21 градуса по Цельсию.

Ну и, естественно, перед тем, как стричься, делать окрашивание и проводить домашние профилактические, лечебные и восстанавливающие процедуры, заглядываем в наш лунный календарь стрижек на июль 2017 года. И тогда ваши волосы всегда будут выглядеть роскошно, а парикмахерские манипуляции принесут наибольшую пользу.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Для наглядности разберем 18 июля 2017 года: до 0:23 (время московское) продолжается 23-й лунный день, в который стрижка категорически противопоказана, так как чревата всеми возможными неприятностями – возникновением новых болезней и обострением имеющихся заболеваний, финансовыми проблемами и резкими негативными переменами в жизни. Соответственно, волосы нужно оставить в покое и даже расчесывать их не рекомендуется. Зато потом начинаются 24-е лунные сутки при Луне в Тельце, что вполне подходит для любых парикмахерских манипуляций, а стрижка, помимо того, что получится удачной, еще и принесет какие-то дополнительные блага.

Обращаем ваше внимание, что в этом месяце Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10, 11, 12 (до 18:36), 25 (после 12:45), 26, 27 (до 18:36).

Лучшие дни для эпиляции: 18 (после 0:23), 19 (до 11:22), 21 (после 11:21), 22.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 14:11), 3 (до 15:19), 8 (после 20:18), 9 (до 21:01), 12 (после 22:33), 13 (до 22:56), 17, 18 (до 0:23), 23, 31 (после 14:13).