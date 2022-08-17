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Все или ничего: насколько реально сделать несколько пластических операций за один раз

Пластическая операция – мечта многих. Поэтому когда пациенты наконец решаются улучшить внешность, они нередко хотят сделать все желаемые операции сразу. Выйти из клиники, полностью преобразившись, – заманчивая перспектива. Но разумно ли это решение с медицинской точки зрения? Разбираемся вместе с пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном.
Все или ничего: насколько реально сделать несколько пластических операций за один раз

Тигран Алексанян

пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук

Стоит ли проводить сразу несколько пластических операций?

В пластической хирургии, как и в любой другой отрасли медицины, невозможно давать общие для всех на свете пациентов рекомендации и ответы. Каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода, поэтому хирург должен быть крайне внимателен к пациенту. В принятии решении о возможности проведения нескольких пластических операций за раз большую роль играет состояние здоровья пациента, а также специфика его запросов.

Аргументы “за”

  • Снижение нагрузки на организм. Если вы сразу понимаете, что планируете сделать не одну операцию, то разумнее совместить их в один операционный день. Так вам придется только один раз проходить через процедуру общего наркоза и восстановительный период. Тем самым вы уменьшите негативное воздействие на организм и сэкономите силы на реабилитацию.
  • Комплексный подход. При проведении нескольких пластик сразу вы получаете возможность заметно преобразиться за короткое время. К операции можно также подключить дерматокосметолога, который сразу же проведет инъекционные или аппаратные процедуры для масштабного эффекта по улучшению внешности.
  • Экономия. Когда вы делаете несколько вмешательств за один раз, вы экономите свое время и ресурсы. Вам нужен только один отпуск, соблюдать правила восстановительного периода (режим покоя, диету, ограничения по передвижениям и физической нагрузке) вы также должны только единожды.
Все или ничего: насколько реально сделать несколько пластических операций за один раз

Фото: freepik.com

Аргументы “против”

  • Высокая нагрузка на организм. Состояние здоровья далеко не каждого пациента позволяет провести даже одну пластическую операцию, не говоря уже о нескольких за раз. Именно поэтому все кандидаты на пластику проходят полноценное предоперационное обследование, чтобы выявить возможные противопоказания и риски. Общий наркоз – огромная нагрузка на все системы организма, и чем больше нужно провести манипуляций, тем дольше необходимо находиться в этом состоянии. Восстановительный период требует активизации всех внутренних ресурсов организма, и их должно хватить на заживление сразу нескольких зон. Поэтому провести две-три операции за раз можно, только если состояние здоровья пациента не вызывает сомнений и опасений специалистов.
  • Не все операции можно сделать одновременно. Например, вместе с ринопластикой не стоит делать другие операции по лицу. Прогнозировать результат коррекции носа на сто процентов не может даже самый опытный и квалифицированный хирург. Формирование новой пирамиды носа занимает длительное время, и новое вмешательство можно провести не раньше, чем через два месяца. Поэтому сделать вместе с носом сразу же другие операции, например, подтяжку или блефаропластику, не получится. Вместе с пластикой лица можно сделать коррекцию тела – маммопластику, эндопротезирование ягодиц или другие процедуры для улучшения силуэта.

Фото: freepik.com

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