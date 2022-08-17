Сегодня в 08:35
2 мин.
Все или ничего: насколько реально сделать несколько пластических операций за один раз
Пластическая операция – мечта многих. Поэтому когда пациенты наконец решаются улучшить внешность, они нередко хотят сделать все желаемые операции сразу. Выйти из клиники, полностью преобразившись, – заманчивая перспектива. Но разумно ли это решение с медицинской точки зрения? Разбираемся вместе с пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном.
Тигран Алексанян
пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Стоит ли проводить сразу несколько пластических операций?
В пластической хирургии, как и в любой другой отрасли медицины, невозможно давать общие для всех на свете пациентов рекомендации и ответы. Каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода, поэтому хирург должен быть крайне внимателен к пациенту. В принятии решении о возможности проведения нескольких пластических операций за раз большую роль играет состояние здоровья пациента, а также специфика его запросов.
Аргументы “за”
- Снижение нагрузки на организм. Если вы сразу понимаете, что планируете сделать не одну операцию, то разумнее совместить их в один операционный день. Так вам придется только один раз проходить через процедуру общего наркоза и восстановительный период. Тем самым вы уменьшите негативное воздействие на организм и сэкономите силы на реабилитацию.
- Комплексный подход. При проведении нескольких пластик сразу вы получаете возможность заметно преобразиться за короткое время. К операции можно также подключить дерматокосметолога, который сразу же проведет инъекционные или аппаратные процедуры для масштабного эффекта по улучшению внешности.
- Экономия. Когда вы делаете несколько вмешательств за один раз, вы экономите свое время и ресурсы. Вам нужен только один отпуск, соблюдать правила восстановительного периода (режим покоя, диету, ограничения по передвижениям и физической нагрузке) вы также должны только единожды.
Фото: freepik.com
Аргументы “против”
- Высокая нагрузка на организм. Состояние здоровья далеко не каждого пациента позволяет провести даже одну пластическую операцию, не говоря уже о нескольких за раз. Именно поэтому все кандидаты на пластику проходят полноценное предоперационное обследование, чтобы выявить возможные противопоказания и риски. Общий наркоз – огромная нагрузка на все системы организма, и чем больше нужно провести манипуляций, тем дольше необходимо находиться в этом состоянии. Восстановительный период требует активизации всех внутренних ресурсов организма, и их должно хватить на заживление сразу нескольких зон. Поэтому провести две-три операции за раз можно, только если состояние здоровья пациента не вызывает сомнений и опасений специалистов.
- Не все операции можно сделать одновременно. Например, вместе с ринопластикой не стоит делать другие операции по лицу. Прогнозировать результат коррекции носа на сто процентов не может даже самый опытный и квалифицированный хирург. Формирование новой пирамиды носа занимает длительное время, и новое вмешательство можно провести не раньше, чем через два месяца. Поэтому сделать вместе с носом сразу же другие операции, например, подтяжку или блефаропластику, не получится. Вместе с пластикой лица можно сделать коррекцию тела – маммопластику, эндопротезирование ягодиц или другие процедуры для улучшения силуэта.
Фото: freepik.com