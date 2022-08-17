Все или ничего: насколько реально сделать несколько пластических операций за один раз

Стоит ли проводить сразу несколько пластических операций?

В пластической хирургии, как и в любой другой отрасли медицины, невозможно давать общие для всех на свете пациентов рекомендации и ответы. Каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода, поэтому хирург должен быть крайне внимателен к пациенту. В принятии решении о возможности проведения нескольких пластических операций за раз большую роль играет состояние здоровья пациента, а также специфика его запросов.

Аргументы “за”