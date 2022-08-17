Возможен ли сейчас дефицит расходников для пластических операций? Мнение эксперта

Будут ли расти цены на пластические операции?

Будут ли расти цены на пластические операции? Да, несомненно цены на операции будут меняться, как и цены на все товары и услуги в стране. Но это не будут скачкообразные резкие изменения, скорее всего, цены будут скорректированы в пределах 10-30% от обычных. Рост цен на операции связан в первую очередь с подорожанием и усложнением логистики расходных материалов. Большинство расходников, которые используются для пластической хирургии, импортные. Цены на них меняются из-за скачков курса валют, но больше влияет усложнение логистических цепочек. Из-за закрытых границ дистрибьюторы вынуждены искать новые способы доставки продукции, более длинные и дорогостоящие. Но остальные составляющие цены операции не дорожают: стоимость работы врачей, медперсонала, арендные и коммунальные платежи. Кроме того, многие сократили расходы на рекламу, продвижение и таргетинг в соцсетях.

Какие расходники подорожают больше всего?

В первую очередь вырастут цены на силиконовые имплантаты, необходимые для эндопротезирования молочных желез, ягодиц, подбородка, скул и других областей. Все имплантаты, которые мы используем, произведены за рубежом, им нет российских аналогов. Поэтому именно операции с эндопротезированием теоретически могут стать недоступны пациентам. Но сейчас проблем с недостатком материалов нет. Многие клиники и врачи сделали большие закупки материалов впрок, чтобы обеспечить себя и своих пациентов на ближайшее время.