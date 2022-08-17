Возможен ли сейчас дефицит расходников для пластических операций? Мнение эксперта
Тигран Алексанян
пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Будут ли расти цены на пластические операции?
Будут ли расти цены на пластические операции? Да, несомненно цены на операции будут меняться, как и цены на все товары и услуги в стране. Но это не будут скачкообразные резкие изменения, скорее всего, цены будут скорректированы в пределах 10-30% от обычных. Рост цен на операции связан в первую очередь с подорожанием и усложнением логистики расходных материалов. Большинство расходников, которые используются для пластической хирургии, импортные. Цены на них меняются из-за скачков курса валют, но больше влияет усложнение логистических цепочек. Из-за закрытых границ дистрибьюторы вынуждены искать новые способы доставки продукции, более длинные и дорогостоящие. Но остальные составляющие цены операции не дорожают: стоимость работы врачей, медперсонала, арендные и коммунальные платежи. Кроме того, многие сократили расходы на рекламу, продвижение и таргетинг в соцсетях.
Какие расходники подорожают больше всего?
В первую очередь вырастут цены на силиконовые имплантаты, необходимые для эндопротезирования молочных желез, ягодиц, подбородка, скул и других областей. Все имплантаты, которые мы используем, произведены за рубежом, им нет российских аналогов. Поэтому именно операции с эндопротезированием теоретически могут стать недоступны пациентам. Но сейчас проблем с недостатком материалов нет. Многие клиники и врачи сделали большие закупки материалов впрок, чтобы обеспечить себя и своих пациентов на ближайшее время.
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Каким расходникам есть российские аналоги?
Многим необходимым материалам, кроме имплантатов, есть аналоги отечественного производства. Инструменты, простыни и перчатки и многие другие расходники от российских компаний не уступают по качеству зарубежным аналогам, и мы будем тестировать и использовать их для работы. Кроме того, стабильно идут поставки материалов китайского производства — ламп, мониторов, приборов. Несмотря на предрассудки, это оборудование ничем не хуже европейских аналогов и отлично зарекомендовало себя в работе. Но далеко не все могут заменить отечественные аналоги — нити для хирургических швов, препараты для анестезии и некоторые другие расходники мы все так же будем импортировать, и сейчас находимся в поиске новых логистических возможностей.
Могут ли в условиях дефицита появиться подделки и контрафакт?
Да, в условиях кризиса на рынке всегда активизируются мошенники. Черный рынок подделок и контрабандных поставок наполняется некачественным товаром. Поэтому пациентам стоит быть внимательными при планировании операций и не стесняться задавать вопросы о происхождении материалов для пластики. Некачественный имплантат или имплантат без сертификата и гарантии производителя могут принести опасности не только для вашего внешнего вида, но и для здоровья.
Фото: freepik.com