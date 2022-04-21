«Вечный ботокс» и филлеры, созданные телом: разбираем новые методики омоложения

Препараты для популярных косметологических процедур действительно сильно выросли в цене. К тому же увеличилась и стоимость самих услуг. Итоговая наценка уже составляет 20–30%, и это не предел. В итоге клиенты, привыкшие к результату, но не готовые к увеличению затрат, оказались в поиске новых вариантов. Сегодня эстетическая медицина вышла на новый уровень: появилась синергия между пластической хирургией и косметологией. В результате мы получили малотравматичные процедуры с радикальным преображением, быстрым эффектом и коротким сроком реабилитации. Еще 7–10 лет назад клиенты российских клиник могли об этом только мечтать.

Формула вечной молодости найдена?

На смену ботулотоксину, призванному расслабить сверхактивные мышцы и нейтрализовать морщины, пришла миоабляция или «вечный ботокс». Эта процедура изначально была создана для пациентов, у которых есть медицинские противопоказания или резистентность к ботулотоксинам, но сейчас (в новых экономических условиях) она приобретает поклонников из числа тех, кто раньше отдавал предпочтение уколам ботокса. Тем более, что эффектом от новой процедуры можно наслаждаться не полгода, а 3–5 лет.

Как это работает?

Через микропрокол в кожу вводится тонкая нить оптического волокна. Для коррекции мимических мышц лица используется неодимовый лазер с длиной волны 1444 нм. Воздействуя на необходимые зоны под контролем специального прибора (миографа), лазер блокирует таргетные мышцы и разглаживает мимические морщины. Вся процедура занимает не более 10–15 минут. Благодаря малой инвазивности реабилитационный период сведен к минимуму. После миоабляции наблюдаются небольшие отеки, которые исчезают естественным путем через 5–10 дней. Также допустимо легкое онемение в местах блокировки мышц, не причиняющее проблем. Итоговый результат выглядит естественно и не сопровождается полным параличом мышц, как при инъекциях ботулотоксина.