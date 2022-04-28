Тяга к искусственному: как любовь к пластике убила в Памеле Андерсон уникальность

Увеличение губ

Популярность Памелы, которая пришла к ней после съемок в журнале, привела ее в 1994 году на съемочную площадку легендарного сериала. Красивые локации, океан, «горячие» актеры — все это принесло экшен-драме любовь зрителей. А образ знойной блондинки в красном купальнике, бегущей вдоль берега, будоражил мужские умы. Решив, что успех надо поддерживать, Андерсон пренебрегла своими же обещаниями и снова пошла в клинику красоты. На сей раз ей увеличили губы. Они стали более чувственными и объемными. Кроме того, актриса вновь увеличила грудь, установив круглые импланты и получив заметную «пятерку».

Очередная маммопластика

В период с 2001 по 2006 год Пэм делала несколько операций на груди, они, вероятнее всего, были направлены на поддержание формы. При этом размер оставался таким же большим, что сделало ее уже объектом насмешек. В 2010-м звезда все же решилась уменьшить свои формы и придать им более естественный вид. В 2015 году снова последовала маммопластика. А в 2016-м свои грудные импланты она выставила на аукцион.