Идеальная безупречность: 5 фактов о пластической операции «узкая талия»

На смену опасным устаревшим методам приходят более современные, и на сегодня большинство операций по сужению талии проводятся по запатентованной технологии российского пластического хирурга, кандидата медицинских наук Казбека Кудзаева. Его малотравматичная методика предполагает следующие манипуляции: хирург делает небольшие проколы и надрезы в области ребер, через них производятся надпилы и надломы от двух до шести нижних пар ребер. Затем пациентка около двух месяцев носит корсет с корректируемыми параметрами, которые меняет хирург в зависимости от процесса восстановления. За счет этого мы формируем фигуру «песочные часы» с выраженной талией, сохраняя при этом положение внутренних органов и избегая серьезных рисков для здоровья.

Факт 3. Сузить талию без удаления ребер можно не всегда

Методика сужения талии по Кудзаеву работает хорошо не во всех случаях. У девушек с астеническим или нормостеническим сложением результаты после операции получаются наиболее заметными и значимыми. У пациенток с гиперстеническим типом хороший результат дают комбинированные операции, в рамках которых и удаляются ребра, и корректируется их положение посредством переломов. Отдельный случай — пациенты с лишним весом, это является жестким противопоказанием к операции. В этой ситуации необходимо сначала привести вес в норму, а затем уже задумываться о пластике.