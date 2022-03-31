Русский след: какой вклад внесли российские врачи и ученые в эстетическую медицину

Русский след: какой вклад внесли российские врачи и ученые в эстетическую медицинуКолонка дерматолога Ольги Забненковой
Ольга Забненкова
Сертифицированный врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры РУДН, международный тренер-эксперт по инъекционным методикам и аппаратным технологиям. Заведующая отделением косметологии «ОЛИМП КЛИНИК» t.me/olympclinic
Объективно оценивая ситуацию, Россия постепенно начинает занимать лидерские позиции в той сфере, что сегодня мы называем «биомедтехнологии». Возможно, это звучит излишне патриотично, но это действительно так. Русские врачи внесли огромный вклад в развитие индустрии эстетической медицины, признаны во всем мире за свою экспертность и персонализированный подход. Медицинский и бьюти-туризм в Москве давно стал хорошей традицией: к нам приезжают из Швейцарии, Германии и Англии, так как мы предоставляем самые передовые процедуры от международных экспертов по лучшим ценам в мире. Возможно, многие не в курсе, как часто это бывает в России, что за самыми громкими открытиями в сфере омоложения и бьютификации стоят разработки русских ученых
Чекапы в России
Начнем с того, что именно профессор Сергей Петрович Боткин ввел диагностику как must-have перед любыми врачебными манипуляциями. Он был уникальным диагностом. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Нет здоровых людей, есть плохо обследованные». Чекапы — это действительно важный тренд превентивной и доказательной медицины. Кожа — самый большой орган тела, связанный со всеми другими системами и органами: нарушения на любом из этих уровней негативно отражаются на качестве кожи и могут повлиять на эффективность курса у врача-косметолога.
Красота действительно идет изнутри — этот факт уже не требует дополнительных объяснений. Но также важно и другое: врач и пациент должны точно спрогнозировать отложенный результат — через год или два. В этом смысле многопрофильный формат клиники дает больше гарантий для пациентов, которые решили инвестировать свои средства и время в эстетические процедуры. Мы предлагаем пациентам самые передовые виды диагностики: генетические тесты, цифровой 3D-визор позволяет пациенту в прямом смысле слова заглянуть внутрь себя, анализы и консилиум врачей смежных специальностей: пластических хирургов, челюстно-лицевых хирургов, врачей-стоматологов, гинекологов, эндокринологов и т. д.
«Николай Склифосовской стал первым в мире применять дезинфекцию и антисептики, стерилизацию медицинских инструментов. В России самые высокие в мире стандарты септиков и антисептиков. Например, в «Олимп Клиник» мы строго соблюдаем все стандарты безопасности пациентов. Помимо мощных бактерицидных ламп, уборка производится особыми медицинскими средствами, которые отличаются по своей эффективности от обычной бытовой химии. Все стены окрашены экологичной краской, которая не вызывает аллергии; вся мебель также создана из специальных медицинских нетоксичных материалов; все инструменты проходят 12-часовую стерилизацию. Мы заботимся об экологии: медицинские отходы строго сортируются особым образом, вывозятся на специальной технике; пластик медицинских изделий инертен и нетоксичен. Мы используем для процедур природные энергии: свет, звук, воздух, растительные ингредиенты».
Позитивная медицина и анатомия
Один из самых известных русских ученых Николай Пирогов сделал огромный вклад в «позитивную медицину». Он стал первым применять эфир в качестве анестезии. Он первым стал привлекать женщин в медицину. Он пионер визуализации: благодаря ему появились первые анатомические атласы для обучения врачей («ледяные атласы»), признанные во всем мире. Наши врачи делают большой акцент на том, чтобы выступить перед пациентом «менеджерами счастья». Описывать высокие стандарты сервиса и вовсе нет смысла.
Лазерная косметология
Кибернетики из России сделали огромный вклад в лазерную эпиляцию, омоложение, хирургию. Один из таких уникальных ученых – Григорий Артшуллер. Его патент известен каждому из нас — сапфировые стекла и сапфировый охлаждающий наконечник. В том числе именно в России в 80-х годах прошлого века создали фотодинамическую терапию, которую так полюбили в Азии под неймингом LED-терапия: лечебный свет заряжает клетки энергией, лечит акне и укрепляет иммунитет. А самое интересное — укрепляет нервную систему, снимает стресс и панические атаки.
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Световые технологии — незаменимый инструмент врачей-косметологов. В клиниках большой парк оборудования: для каждого случая — своя технология. Лазерная СO2-шлифовка, лазерная эпиляция и фотоомоложение BBL, лифтинг на аппарате Fotona 4D — это комбинация двух лазерных методик. За 20 минут врач, меняя насадки и фильтры, может скорректировать пигментацию, расширенные капилляры и покраснения, розацеа, гемангиомы, постакне, расширенные поры, дряблую кожу и рубцы/растяжки.
Нитевой лифтинг
Сложно представить, что когда-то на рынке не было аналогов хирургическому фейслифтингу. Марлен Суламанидзе — один из отцов-основателей нитевого лифтинга как мирового тренда. Нити с насечками позволяют перемещать мягкие ткани и надежно фиксировать их. Четкий угол челюсти, четкий овал лица, четкие контуры тела — это запрос № 1. Но беременность, набор/потеря веса, стрессы, генетика, образ жизни — все это негативно сказывается на нашей внешности. Современные нити позволяют не только подтягивать ткани, но и сам состав нити (или насечки нити) ревитализировать кожу: по сути, эффект 2 в 1 — лифтинг и биоревитализация.
Как узнать, что клиника и врач достойны вашего внимания и инвестиций? Недобросовестные специалисты нередко вводят в заблуждение пациентов своими постами в соцсетях. В первую очередь большое значение имеет стаж: у хорошего врача многолетняя практика с разной анатомией — в нашей стране разные национальности и нужно понимать отличия, лица не должны быть «одинаковыми», как под копирку.
«Я считаю, что врач не должен менять внешность, а следуя принципам сохранения красоты, как художник, должен подчеркнуть природную красоту. В идеале врач должен быть национальным тренером того или иного медицинского бренда, что говорит о его высокой экспертности. Если собираетесь на процедуры контурной пластики, нитевого лифтинга, ботулинотерапии, обязательно поинтересуйтесь, как часто врач посещает научные конференции, как давно проходил повышение квалификации по инъекционным техникам, есть ли у него сертификаты по обучению работе с теми или иными инъекционными препаратами. И в портфолио врача должны, конечно, быть анатомические курсы (кадавер-курсы). Я активно веду преподавательскую деятельность, являюсь национальным и международным тренером целого ряда компаний, научный руководитель международного конгресса пластической хирургии и косметологии AASURGERY».
Микробиом/микробиота
Многие с восторгом делились в соцсетях цитатами из книги «Кишечник и мозг» Д. Перлмуттера: «От состояния кишечника зависит не только, какой у нас иммунитет, но и как работает наш мозг, насколько мы энергичны и склонны к депрессии». Мало кто знает, что в нашем кишечнике живет от 3-4 кг бактерий.
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За этой очевидной для XXI века сентенцией стоит инфернальная простокваша Нобелевского лауреата Ильи Мечникова (1845–1916). Именно он впервые выдвинул теорию, что количество «полезных» бактерий должно превышать количество вредоносных. На каждый человеческий ген в организме приходится по крайней мере 360 генов микробов, большинство из которых населяют пищеварительный тракт человека. В 2008 году проект «Микрофлора человека» стал продолжением глобального проекта «Геном человека» — настолько важны для всего мира открытия, сделанные Мечниковым. Постпроцедурная терапия имеет большое значение. Мы индивидуально подбираем пациентам препараты для улучшения работы кишечника, а также домашний уход, который восстанавливает микробиом кожи — сегодня это одна из самых передовых тем косметологии.
Фото: freepik