Русский след: какой вклад внесли российские врачи и ученые в эстетическую медицину

Объективно оценивая ситуацию, Россия постепенно начинает занимать лидерские позиции в той сфере, что сегодня мы называем «биомедтехнологии». Возможно, это звучит излишне патриотично, но это действительно так. Русские врачи внесли огромный вклад в развитие индустрии эстетической медицины, признаны во всем мире за свою экспертность и персонализированный подход. Медицинский и бьюти-туризм в Москве давно стал хорошей традицией: к нам приезжают из Швейцарии, Германии и Англии, так как мы предоставляем самые передовые процедуры от международных экспертов по лучшим ценам в мире. Возможно, многие не в курсе, как часто это бывает в России, что за самыми громкими открытиями в сфере омоложения и бьютификации стоят разработки русских ученых

Чекапы в России

Начнем с того, что именно профессор Сергей Петрович Боткин ввел диагностику как must-have перед любыми врачебными манипуляциями. Он был уникальным диагностом. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Нет здоровых людей, есть плохо обследованные». Чекапы — это действительно важный тренд превентивной и доказательной медицины. Кожа — самый большой орган тела, связанный со всеми другими системами и органами: нарушения на любом из этих уровней негативно отражаются на качестве кожи и могут повлиять на эффективность курса у врача-косметолога.

Красота действительно идет изнутри — этот факт уже не требует дополнительных объяснений. Но также важно и другое: врач и пациент должны точно спрогнозировать отложенный результат — через год или два. В этом смысле многопрофильный формат клиники дает больше гарантий для пациентов, которые решили инвестировать свои средства и время в эстетические процедуры. Мы предлагаем пациентам самые передовые виды диагностики: генетические тесты, цифровой 3D-визор позволяет пациенту в прямом смысле слова заглянуть внутрь себя, анализы и консилиум врачей смежных специальностей: пластических хирургов, челюстно-лицевых хирургов, врачей-стоматологов, гинекологов, эндокринологов и т. д.