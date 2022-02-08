Преображение в прямом эфире: как Ольга Бузова обзавелась «новым» лицом

Преображение в прямом эфире: как Ольга Бузова обзавелась «новым» лицомРазбираем с экспертами, делала ли исполнительница хитов «Мало половин» и «Танцуй под Бузову» пластику
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Фото: архив пресс-служб
Милана Азимова
Врач-косметолог, специалист клиники 360 Cosmetology
Это наиболее популярная на данный момент звездная косметическая процедура, и Бузова не обошла ее стороной. У Ольги вполне эстетично проработаны филлерами губы, нет эффекта «утки». А также заметно, что корректировались скулы. Певице уже 36, а в этом возрасте даже при отличной генетике начинаются возрастные изменения кожи. Она теряет свою увлажненность и эластичность. Поэтому у звезд очень популярны такие процедуры, как биоревитализация и мезотерапия. Эти процедуры позволяют активировать выработку коллагена, тем самым добавить коже упругость. Также после 30 начинают пропадать естественные объемы на лице, которые корректируются филлерами. При этом моделируется четкая линия скул, угол молодости и добавляется объем губам, что и сделала Ольга.
Фото: Globallook
Инъекции ботулотоксина и биоревитализация
Заметно, что кожа у Ольги ухоженная, а это говорит о регулярном посещении косметолога. Такой эффект обеспечивают популярные процедуры биоревитализации и мезотерапии. А отсутствие у нее характерных для этого возраста «гусиных лапок» в уголках глаз указывает на то, что не обошлось и без ботокса.
Мадина Байрамукова
Врач-косметолог
Аппаратная косметология
Ольга Бузова очень пристально следит за собой и регулярно прибегает к услугам косметологов. Если посмотреть на ее более ранние фотографии, то становятся заметны проблемы с кожей, даже при условии, что девушка пользовалась косметикой.
Сейчас от подобных проблем не осталось и следа — ее кожа выглядит ухоженной, увлажненной и создает впечатление, что в этот уход вкладывается много сил и средств. Безусловно, это заслуга аппаратных методик, таких как лазерные шлифовки кожи, возможно, RF-лифтинг, так как кожа в тонусе и очень хорошего качества.
Фото: Globallook
Пилинги и массажи
Вероятнее всего, также имеют место классические уходовые процедуры: массаж, пилинги, маски для лица. Можно сказать, что забота о себе заметна невооруженным взглядом.
Александр Вдовин
Пластический хирург
Ринопластика
Телеведущая однозначно прибегала к ринопластике, причем еще на заре своей карьеры, и, скорее всего, делала ее не единожды. Судя по фотографиям времен старта нашумевшего «Дома-2», ее нос претерпел несколько изменений, и это явно не фотошоп. Нос стал более аккуратным, изменился его кончик.
Удаление комков Биша
Также были удалены комки Биша и сделана коррекция слизистой с последующей аугментацией филерами, так как заметны изменения, которые коснулись формы подбородка, углов челюсти, скуловой зоны. Форма лица благодаря этим вмешательствам удлинилась, стала более аристократичной. В целом можно сказать, что были проведены минимальные вмешательства во внешность. Вероятнее всего, она уделяет больше внимания косметологии и поддержанию красоты консервативными методами.
Фото: globallook, архив пресс-служб