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Преображение в прямом эфире: как Ольга Бузова обзавелась «новым» лицом

Разбираем с экспертами, делала ли исполнительница хитов «Мало половин» и «Танцуй под Бузову» пластику
Как утверждала ранее экс-участница скандальной телестройки «Дом-2», а ныне популярная певица и ведущая Ольга Бузова, она за естественную красоту и ничего в собственной внешности не корректировала. Но в последнее время поклонники стали замечать, что внешность звезды довольно сильно изменилась — и дело вовсе не в смене цвета волос. Действительно ли Ольга воспользовалась услугами пластических хирургов и какие процедуры она проводила? Редакция Passion.ru решила узнать у экспертов.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Ольга Бузова на фестивале "Жара", 2021 год

Фото: архив пресс-служб

Милана Азимова

Врач-косметолог, специалист клиники 360 Cosmetology

Это наиболее популярная на данный момент звездная косметическая процедура, и Бузова не обошла ее стороной. У Ольги вполне эстетично проработаны филлерами губы, нет эффекта «утки». А также заметно, что корректировались скулы. Певице уже 36, а в этом возрасте даже при отличной генетике начинаются возрастные изменения кожи. Она теряет свою увлажненность и эластичность. Поэтому у звезд очень популярны такие процедуры, как биоревитализация и мезотерапия. Эти процедуры позволяют активировать выработку коллагена, тем самым добавить коже упругость. Также после 30 начинают пропадать естественные объемы на лице, которые корректируются филлерами. При этом моделируется четкая линия скул, угол молодости и добавляется объем губам, что и сделала Ольга.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Globallook

Инъекции ботулотоксина и биоревитализация

Заметно, что кожа у Ольги ухоженная, а это говорит о регулярном посещении косметолога. Такой эффект обеспечивают популярные процедуры биоревитализации и мезотерапии. А отсутствие у нее характерных для этого возраста «гусиных лапок» в уголках глаз указывает на то, что не обошлось и без ботокса.

Мадина Байрамукова

Врач-косметолог

Аппаратная косметология

Ольга Бузова очень пристально следит за собой и регулярно прибегает к услугам косметологов. Если посмотреть на ее более ранние фотографии, то становятся заметны проблемы с кожей, даже при условии, что девушка пользовалась косметикой.

Сейчас от подобных проблем не осталось и следа — ее кожа выглядит ухоженной, увлажненной и создает впечатление, что в этот уход вкладывается много сил и средств. Безусловно, это заслуга аппаратных методик, таких как лазерные шлифовки кожи, возможно, RF-лифтинг, так как кожа в тонусе и очень хорошего качества.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Globallook

Пилинги и массажи

Вероятнее всего, также имеют место классические уходовые процедуры: массаж, пилинги, маски для лица. Можно сказать, что забота о себе заметна невооруженным взглядом.

Александр Вдовин

Пластический хирург

Ринопластика

Телеведущая однозначно прибегала к ринопластике, причем еще на заре своей карьеры, и, скорее всего, делала ее не единожды. Судя по фотографиям времен старта нашумевшего «Дома-2», ее нос претерпел несколько изменений, и это явно не фотошоп. Нос стал более аккуратным, изменился его кончик.

Удаление комков Биша

Также были удалены комки Биша и сделана коррекция слизистой с последующей аугментацией филерами, так как заметны изменения, которые коснулись формы подбородка, углов челюсти, скуловой зоны. Форма лица благодаря этим вмешательствам удлинилась, стала более аристократичной. В целом можно сказать, что были проведены минимальные вмешательства во внешность. Вероятнее всего, она уделяет больше внимания косметологии и поддержанию красоты консервативными методами.

Фото: globallook, архив пресс-служб

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