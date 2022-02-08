Преображение в прямом эфире: как Ольга Бузова обзавелась «новым» лицом

Аппаратная косметология

Ольга Бузова очень пристально следит за собой и регулярно прибегает к услугам косметологов. Если посмотреть на ее более ранние фотографии, то становятся заметны проблемы с кожей, даже при условии, что девушка пользовалась косметикой.

Сейчас от подобных проблем не осталось и следа — ее кожа выглядит ухоженной, увлажненной и создает впечатление, что в этот уход вкладывается много сил и средств. Безусловно, это заслуга аппаратных методик, таких как лазерные шлифовки кожи, возможно, RF-лифтинг, так как кожа в тонусе и очень хорошего качества.