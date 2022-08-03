Почему пластическая хирургия перестала быть роскошью и стала необходимостью: эксперт

Еще лет десять назад сочетание «пластическая хирургия» вызывало ассоциации с подтяжкой лица, изменением формы носа и выравниванием линии бедра. То есть «пластика» воспринималась исключительно как прихоть, этакое направление медицины «для богатых».

Безусловно, эстетическая хирургия (именно она занимается улучшением внешности) входит в понятие «пластическая хирургия». Но это понятие намного шире! Пластическая хирургия сегодня охватывает очень широкий спектр, куда входит и реконструктивная хирургия, и даже микрохирургия. Негативные последствия травм или же онкологического процесса можно устранить, обратившись именно к пластическому хирургу.

Что такое реконструктивная хирургия? Это одно из самых сложных направлений в медицине. И очень актуальное! Иногда у пациента есть только один путь для восстановления после травмы и возврата к полноценной жизни — это реконструктивная (то есть, по сути, пластическая) операция.

Приведем несколько примеров, когда жизнь пациента меняется к лучшему благодаря реконструктивной хирургии.