Почему пластическая хирургия перестала быть роскошью и стала необходимостью: эксперт
Валентина Игоревна Ищенко
Пластический хирург, сеть клиник «Семейная», направление Beauty
Еще лет десять назад сочетание «пластическая хирургия» вызывало ассоциации с подтяжкой лица, изменением формы носа и выравниванием линии бедра. То есть «пластика» воспринималась исключительно как прихоть, этакое направление медицины «для богатых».
Безусловно, эстетическая хирургия (именно она занимается улучшением внешности) входит в понятие «пластическая хирургия». Но это понятие намного шире! Пластическая хирургия сегодня охватывает очень широкий спектр, куда входит и реконструктивная хирургия, и даже микрохирургия. Негативные последствия травм или же онкологического процесса можно устранить, обратившись именно к пластическому хирургу.
Что такое реконструктивная хирургия? Это одно из самых сложных направлений в медицине. И очень актуальное! Иногда у пациента есть только один путь для восстановления после травмы и возврата к полноценной жизни — это реконструктивная (то есть, по сути, пластическая) операция.
Приведем несколько примеров, когда жизнь пациента меняется к лучшему благодаря реконструктивной хирургии.
Фото: freepik.com
При лечении рака груди часто требуется операция, в процессе которой частично или полностью удаляется молочная железа. После этой операции хирурги могут реконструировать молочную железу, по сути, восстановить грудь. Это ювелирная, кропотливая работа, каждый раз требующая индивидуального подхода. Но результат того стоит. Женщина возвращается к полноценной жизни, снова чувствует себя красивой и уверенной в себе.
Многие наверняка слышали, что Анджелина Джоли удалила себе обе молочные железы из-за высокого риска возникновения рака груди. Действительно, есть анализы, которые позволяют выявить подобный высокий риск. При нормальной работе женского организма гены BRCA 1, BRCA 2 инициируют выработку белка, который защищает от возникновения онкологический заболеваний. В случае мутации этих генов риск заболеть раком повышается многократно. И превентивное удаление органов (прежде всего молочных желез) оправдано. Подобная операция называется «операция Джоли», в ее процессе молочные железы удаляются и сразу же реконструируются при помощи имплантов.
Распространенным диагнозом является лимфатический отек руки или ноги. Многие пациенты от этого страдают, но не знают, куда обратиться и нужно ли обращаться вообще. Конечность постепенно становится все больше и больше, отек не спадает, образуются «ямки» от надавливания. Конечно, это не может не беспокоить и не доставлять неудобств даже в обычных бытовых ситуациях. При помощи реконструктивной хирургии лимфатические отеки можно удалять.
А еще реконструктивная хирургия помогает удалить рубцы, возникающие после травм и операций, восстановить нос, ушную раковину, палец, удалить такие врожденные дефекты, как заячья губа или волчья пасть, скорректировать последствия неудачных пластических операций.
Фото: freepik.com