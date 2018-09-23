Как на самом деле вас обманывают в салонах красоты

Очень много процедур

Стоит насторожиться, если как только вы сели в кресло стилиста, вас начали убеждать в том, что у вас испорченные волосы, которые завтра же выпадают, если вы срочно же не сделает 5 дорогих восстанавливающих процедур. Обычно так салоны разводят вас на абсолютно бесполезные неработающие уходы и прочие манипуляции. Такая же ситуация и с маникюрными кабинетами. Но там вы уже попадетесь на новую удочку: аппаратный, обрезной, европейский, бразильский и прочие виды маникюра могут существенно различаться в цене. По закону жанра, вас будут убеждать сделать самый дорогой из них, хотя на деле они мало чем различаются.

Инъекционные методики

Инъекционные методики - достаточно дорогое удовольствие. Виной тому - дорогая цена стерильно упакованных филлеров с препаратами, так что совсем не удивительно, что многие салоны хотят сэкономить на используемых препаратах. Например, делят один шприц на двоих пациентов, что категорически запрещено и даже карается законом. Каждый препарат должен быть лицензирован. Наличие лицензии легко проверить через Интернет. Упаковка должна быть запечатана. На шприце должны быть этикетка и его регистрационный номер, который должен быть занесен в карту пациента.

За любую проделанную процедуру ответственность несут организации – медучереждение, где работает врач и организация, продающая препарат. При возникновении проблем, эти учреждения должны решать ее совместно.

Если косметолог предлагает вам разделить шприц на две части: одну часть вколоть сейчас, другую приберечь на потом, - отказывайтесь. Филлер после первого использования необходимо выкидывать, стерильна только внутренняя сторона шприца, поэтому при открытии препарат теряет стерильность.

«Экспресс-диагностика»

Ох уж эта салонная «экспресс-диагностика»! Именно под таким названием значится в некоторых салонах тщательный осмотр головы, по уверению парикмахера, направленный на оценку состояния волосы и кожи головы. Запомните, если стилист предлагает вам сделать злосчастную диагностику, не соглашайтесь, ведь едва ли у парикмахера есть образование трихолога и необходимое оборудование, а содержать своего трихолога большинству обычных салонов красоты просто не по карману.

Экспресс-диагностикой обычно грешат стилисты, работающие с волосами, однако даже среди мастеров маникюра находятся особенно находчивые специалисты, которые будут уверять вас, что ваша загрубевшая кутикула — это невероятно критичная проблема, решить которую можно нанесением волшебного масла. И диагностикой, конечно.

«Топ-мастера»

Стрижка у топ-стилиста, макияж у топ-визажиста, коррекция бровей у топ-бровиста - все эти манипуляции по сути объединяет одно: они мало чем отличаются от стрижки у обычного мастера в том же салоне. Однако за приставку "топ" придется доплатить существенную сумму. Стоит признать, что обычно у топ-стилистов больше опыта работы, они постоянно поднимают уровень своей квалификации участием в различных тренингах, но существенно переплачивать за их услуги в первое знакомство с салоном тоже смысла нет. Умения рядового стилиста говорят о качестве салона гораздо больше, чем набитая рука топ-мастера.

Салонная косметика

Вам понравились продукты, которыми с вами работал стилист? Не спешите покупать эти средства в салоне, как бы вас не убеждала администратор на ресепшене. Вам никто не запрещает сфотографировать маску (пудру для корней, стайлинг, шампунь - нужное подчеркнуть) и купить их на просторах Интернета без наценки от салона.

Главное - запомните, что обманывают и разводят на деньги обычно тех, кто позволяет это делать: людей ведомых и не знающих ничего о состоянии своих волос, кожи или ногтей. Информация - ваше преимущество, поэтому не бойтесь и не стесняйтесь задавать стилисту вопросы о предназначении той или иной уходовой процедуры, об опыте работы, о курсах, которые проходил стилист, и тогда никто не сможет вас обдурить. Желаем вам красоты!

Текст: Дарья Солодовникова

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