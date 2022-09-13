Основные тренды пластической хирургии-2022

Липосакция

Ну кто из нас не хотел бы с легкостью избавиться от нежелательного жирка на животе, ягодицах, спине, руках или ногах. Липосакция — лучшая процедура для этого. Операция действительно является одной из самых популярных на данный момент, ведь за короткий промежуток времени можно убрать жир с тех участков тела человека, от которого он не может избавиться при помощи диет и физический упражнений. Интересный факт, что в последнее время также пользуется спросом липосакция лица. Но нужно понимать, что такая операция – это не метод похудения, а способ коррекции фигуры.

Ринопластика

Нередко горбинка на носу может являться изюминкой человека, но чаще всего это проблема, которая может вызвать комплексы. Чтобы стать лучшей версией себя, многие решаются на такую процедуру, как ринопластика. Длительность операции по пластике носа строго индивидуальна, но обычно не превышает двух часов. Последнее время врачи используют «закрытый» метод ринопластики: все разрезы и манипуляции хирург проводит строго внутри носовой полости. Но, чтобы окончательно любоваться новым носиком, должно пройти не меньше 6 месяцев, ведь именно этого времени хватит, чтобы все зажило.

Блефаропластика

Знаменитая фраза персонажа Ивана Васильевича «Оставь меня, старушка, я в печали!» больше не актуальна. У современных «старушек» нет поводов печалиться, ведь есть блефаропластика — операция, которая способна омолодить на 10-15 лет. Хирург Манукян отмечает, что чаще всего на нее приходят люди после 30 лет. Данная процедура совершенно несложная и быстрая. Ее делают под местной анестезией. Главные задачи — убрать уставший взгляд, устранить нависшее верхнее веко, «мешки» под глазами. Врачи отпускают своих пациентов домой сразу же после операции. А весь реабилитационный период занимает меньше недели.