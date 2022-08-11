Опасность инъекционной пластики: мнение эксперта

Раз укольчик, два укольчик

Серьезные риски могут возникнуть даже от неправильного прикосновения иглы. Вот почему так важно ориентироваться не на «специальные предложения» или акции от ближайшего салона красоты, а на опыт и руки врача. Повреждение наружных покровов могут быть как незначительными — небольшие гематомы, отеки, так и более серьезными, например, фиброз, некроз тканей, ишемия, эмболия. Процедура, проведенная буквально на коленке, может стать причиной занесения инфекции, и тогда, увы, будет уже не до красоты — придется в первую очередь думать о здоровье. Есть и еще один аргумент, почему доверять такую серьезную процедуру нужно квалифицированному врачу: отсутствие знаний анатомии, банальная неаккуратность может стать причиной повреждения нервных волокон. Самые минимальные последствия — болезненность, покалывание и зуд. А более серьезные могут привести к нарушению мимики и парезам мышц.

Внимание на состав

Консультация в достаточно приятном с виду косметологическом кабинете не гарантирует качественной работы и введения совершенно безопасного продукта. Например, биополимерные гели давно запрещены для использования на территории нашей страны, но это не является сдерживающим фактором для «подпольных мастеров». Чем опасны биополимеры? Отсутствием антидота (когда препарат можно извлекать только хирургическим путем), способностью менять свою структуру и состояние тканей. Также в контурной коррекции применяется еще один препарат примерно с таким же перечнем последствий — это гидроксиапатит кальция. Плюсом к уже перечисленному могут стать осложнения, связанные с давлением сосудов, и различные инфекции. Важно всегда интересоваться препаратом, узнавать его состав, возможные риски от введения и, конечно, следовать рекомендациям врача.

Гиалуронка: подводные камни

Несмотря на то что гиалуроновая кислота на сегодняшний день считается самым безопасным инъекционным препаратом, с ней тоже не все так гладко.

Какие риски могут подстерегать?

Так как в контурной пластике инъекциями применяется так называемая «сшитая» гиалуронка (при связке применяются разные химические агенты), при их избытке могут возникать сильные отеки и аллергические реакции.

слишком поверхностное введение препарата может привести к так называемому эффекту Тиндаля. За счет преломления света в тканях зона темнеет и в некоторых местах выглядит как синяк. Чаще всего это встречается там, где кожа особенно тонкая.

асептический отек. Может возникнуть через полгода или даже позже. Кто-то считает, что это связано с освобождением агентов в препарате, другие — со снижением иммунитета пациента.

Но есть, конечно, и очевидные плюсы использования гиалуроновой кислоты. По крайней мере, по сравнению с другими составами. И самый главный — купировать любые осложнения и вывести препарат из организма за считаные минуты можно с помощью антидота, который делается на основе родного фермента гиалуронидазы.

Anti-age-эффект

Как же быть, если хочется добиться пролонгированного эффекта и надолго сохранить свою молодость и красоту? Инъекционная пластика здесь, увы, не помощник. Она не делает собственные ткани лучше, а лишь выполняет внешнюю коррекцию. К тому же здесь как никогда важно «дозирование». Злоупотребление и гиперкоррекция даже эстетическому эффекту способствовать не будут. Восстановлением контуров с помощью собственных тканей сегодня успешно «занимаются» аппаратные методики. И только улучшая свое, можно рассчитывать на длительный результат и продолжать любить свое отражение в зеркале в любом возрасте.