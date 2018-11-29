Кому подходит нитевой лифтинг и может ли он стать заменой пластической хирургии

Нитевой лифтинг — это не пластическая операция
Нити делятся на хирургические и косметологические. Соответственно, установка хирургических нитей выполняется хирургами, как правило, под наркозом или мощным обезболиванием. Эти нити крепятся и пришиваются к определенным структурам на лице, голове и теле, в частности, к мышцам. Хоть звучит это страшно, но есть и альтернатива — рассасывающиеся нити.
Косметологи работают в подкожно-жировом слое. Соответственно, косметологические нити чаще всего рассасывающиеся: они держатся до двух-трех лет максимум. «Из-за простоты установки и минимальных повреждений кожи рассасывающиеся нити — оптимальный вариант. Кроме того, процедура не требует хирургического вмешательства, что несомненный плюс для женщины, которая впервые приходит на коррекцию», — поделилась своим опытом косметолог Ольга Соколюк.
У рассасывающихся нитей есть несомненный плюс: обычно они сделаны из капролактона, другими словами, из молочной кислоты. Помимо того, что такие нити хорошо поддерживают каркас лица, они гипоаллергенные, а в верхних слоях эпидермиса дают эффект биоревитализации. Молочная кислота провоцирует мощную выработку коллагена, а это первый шаг в борьбе с признаками старения.
С первой классификацией разобрались. Эффект от нитей также различается: гладкие мезонити используют для укрепления определенного места, к примеру, зоны носогубных складок или морщин в уголках глаз, а нити с насечками как раз отвечают за волшебный эффект подтяжки. Гладкие нити со временем обрастают волокнами коллагена и эластина, а кожа в местах установки становится гладкой и здоровой, исчезают мимические морщины: их можно устанавливать уже начиная с 25 лет.
Нити с насечками подтягивают жировую ткань, в которую их установил косметолог, в необходимом направлении: обычно к их применению прибегают с 35 лет, хотя здесь все по показаниям.
Нити — абсолютная панацея?
Нити и вправду с легкостью решат множество проблем и устранят первые возрастные изменения. К примеру, улучшат качество кожи, укреплят связки и воспрепятствуют опадению овала лица. Однако не всем женщинам подойдет этот вариант антивозрастной коррекции, поэтому решение об установке стоит принимать только после консультации косметолога.
Однако к 40 годам остается мало женщин, которые не столкнулись с ослабеванием лицевых связок, с птозом в различных зонах лица, поэтому нити могут решить проблемы многих женщин, но зона установки и необходимое количество будут различаться.
Кому и когда
В 25 лет уже начинаются какие-то минимальные возрастные изменения: на деле старение кожи начинается с 20 лет, поэтому с этого возраста потихонечку уже можно устанавливать небольшие тонкие мезонити для укрепления конкретной зоны. У каждой женщины свой тип старения и наиболее подверженная ему зона на лице, которую опытный косметолог с легкостью может вычислить уже в молодом возрасте. Оптимальный вариант — укрепить проблемное место гладкими мезонитями, чтобы максимально отсрочить появление дальнейших возрастных признаков.
Средний возраст женщин, устанавливающих нити, — 40 лет.
Если раньше женщины приходили к пластической хирургии в 45–50 лет, то сейчас благодаря нитевому лифтингу момент обращения к хирургу можно существенно оттянуть.
Однако нити с насечками показаны и в более молодом возрасте при выраженном деформационном типе старения: когда девушке надо облегчать жирок и нижнюю часть лица уже сейчас и профилактически ставить эти нити. Женщинам с деформационным типом старения необходимо заниматься своим овалом в достаточно молодом возрасте, чтобы через десять-пятнадцать лет выглядеть хорошо.
Когда пациентка с тяжелым лицом, ничего не делая, приходит в 45–50 лет, и линии уже настолько обвисли, что нитями делу не помочь, то врач отправляет к пластическому хирургу, а это уже гораздо более серьезное вмешательство.
Можно ли ставить нити без подготовки кожи?
Можно. Однако установка нитей без предварительной подготовки кожи возможна, только если кожа в идеальном состоянии: плотная, готовая к установке нитей, напитанная и расправленная. Во многом хорошее состояние эпидермиса — это заслуга генетики или правильного ухода и подготовки: курс мезотерапии или аппаратная косметология способствуют уплотнению верхнего слоя. Такая кожа идеальна подходит для установки нитей, и результат от процедуры будет просто отличным.
Перейдем к менее оптимистичному, но более распространенному варианту: у женщины дряблая, тусклая кожа, не готовая к установке нитей, и при этом пациент желает поставить нити здесь и сейчас. Добросовестный косметолог сразу откажет и предложит подготовить кожу к установке: например, сделать процедуру ревитализации или два-три сеанса аппаратной косметологии. Когда профессионал настаивает на необходимости дополнительных процедур перед установкой, чаще всего это необходимость, а не желание вытянуть из пациента побольше денег.
Если врач пропишет вам необходимые лекарства, а вы предпочтете принимать только одно из них, как думаете, насколько быстро пойдет излечение? Вот и в косметологии то же самое!
— отметила косметолог Ольга Соколюк.
Цена вопроса
Цена на установку нитей может быть определена только на приеме у косметолога: все зависит от длины нити, от зоны, типа старения и качества кожи. «Для достижения результата одной пациентке нужно маленькое количество нитей — процедура будет дешевле, а для другой на ту же самую зону нитей нужно много, и нити сложные для установки, а значит, реабилитация будет проходить сложнее, к примеру, могут проявиться синяки, и стоить это будет дороже. Есть методика «гамака», которую применяют для поддержания нижней части лица, устранения второго подбородка, и стоит она также дороже: много нитей и кропотливый труд врача» ,— поделился с редакцией эксперт.
Текст: Дарья Солодовникова
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