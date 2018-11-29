Кому подходит нитевой лифтинг и может ли он стать заменой пластической хирургии

У рассасывающихся нитей есть несомненный плюс: обычно они сделаны из капролактона, другими словами, из молочной кислоты. Помимо того, что такие нити хорошо поддерживают каркас лица, они гипоаллергенные, а в верхних слоях эпидермиса дают эффект биоревитализации. Молочная кислота провоцирует мощную выработку коллагена, а это первый шаг в борьбе с признаками старения.

С первой классификацией разобрались. Эффект от нитей также различается: гладкие мезонити используют для укрепления определенного места, к примеру, зоны носогубных складок или морщин в уголках глаз, а нити с насечками как раз отвечают за волшебный эффект подтяжки. Гладкие нити со временем обрастают волокнами коллагена и эластина, а кожа в местах установки становится гладкой и здоровой, исчезают мимические морщины: их можно устанавливать уже начиная с 25 лет.

Нити с насечками подтягивают жировую ткань, в которую их установил косметолог, в необходимом направлении: обычно к их применению прибегают с 35 лет, хотя здесь все по показаниям.

Нити — абсолютная панацея?

Нити и вправду с легкостью решат множество проблем и устранят первые возрастные изменения. К примеру, улучшат качество кожи, укреплят связки и воспрепятствуют опадению овала лица. Однако не всем женщинам подойдет этот вариант антивозрастной коррекции, поэтому решение об установке стоит принимать только после консультации косметолога.

Однако к 40 годам остается мало женщин, которые не столкнулись с ослабеванием лицевых связок, с птозом в различных зонах лица, поэтому нити могут решить проблемы многих женщин, но зона установки и необходимое количество будут различаться.

Кому и когда

В 25 лет уже начинаются какие-то минимальные возрастные изменения: на деле старение кожи начинается с 20 лет, поэтому с этого возраста потихонечку уже можно устанавливать небольшие тонкие мезонити для укрепления конкретной зоны. У каждой женщины свой тип старения и наиболее подверженная ему зона на лице, которую опытный косметолог с легкостью может вычислить уже в молодом возрасте. Оптимальный вариант — укрепить проблемное место гладкими мезонитями, чтобы максимально отсрочить появление дальнейших возрастных признаков.