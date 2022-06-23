Надо повторить: 3 самых модных носа, которые копируют хирурги

Ким – одна из самых популярных и востребованных женщин планеты на сегодня. Ее можно любить или ненавидеть, но нельзя отрицать одного – выглядит эта сестра Кардашьян отлично. Несомненно, над ее чертами лица и фигурой трудились лучшие пластические хирурги и косметологи мира, поэтому ее внешность с уверенностью можно назвать ориентиром для специалистов. Нос Ким – прекрасный пример того, как ринопластика позволила избавиться от выраженных этнических черт (отец Ким – армянского происхождения) и гармонизировала все пропорции не только лица, но и тела. Идеальная симметрия, ровная спинка, изящный кончик, мягкие черты и правильные углы падения светотени – этот нос, несомненно, украшает женщину, делает ее черты лица сбалансированными и запоминающимися. Именно ринопластику часто делают звезды в начале своей карьеры, чтобы сделать внешность более яркой и получить пропорции, которые будут отлично выглядеть в любом освещении и ракурсе.

Дженнифер Лоуренс