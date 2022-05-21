Молодо-зелено: 5 звезд, которые сделали пластику в раннем возрасте
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Фото: GettyImages
Тигран Алексанян
Пластический хирург, доктор медицинских наук, главный врач клиники Art Plastic
Ирина Шейк
Фото: GettyImages
36-летняя топ-модель регулярно демонстрирует свою идеальную внешность на подиумах и обложках глянца. Ее черты выглядят достаточно естественно, но очевидно, что здесь не обошлось без ювелирной работы хирурга. У Ирины сделана ринопластика: у девушки были выраженные этнические черты, а сейчас – идеально ровная и узкая спинка. Именно эту операцию многие звезды делают в самом начале карьеры, чтобы обрести линии, неотразимо выглядящие в любых обстоятельствах. Филлеры подчеркнули графичные скулы и подбородок девушки, а коррекция тела помогла вернуть сексуальную фигуру после рождения дочери.
Белла Хадид
Фото: GettyImages
Идеальная внешность 25-летней модели вызывает множество пересудов о том, осталось ли в ней что-то натуральное. Девушка действительно начала делать пластику очень рано: уже в 14 лет она сделала первую ринопластику. От отца арабского происхождения Белле достался выраженный этнический нос, и будучи подростком, она очень комплексовала из-за своих черт. Недавно девушка призналась в интервью, что сожалеет о сделанной операции, поэтому больше ничего во внешности не корректировала. Но профессиональному взгляду очевидно, что у Хадид также сделана блефаропластика и обильно использована инъекционная коррекция.
Кайли Дженнер
Фото: GettyImages
Лицо 26-летней селебрити можно использовать в качестве учебника по модным способам коррекции внешности. Кайли находится под прицелом камер с очень юного возраста, и можно проследить эволюцию ее черт практически по годам. У девушки сделаны ринопластика, хейлопластика, броулифт, инъекции филлеров в области скул, подбородка, губ. К списку можно смело добавить и операции по коррекции тела: липосакцию, липофилинг, эндопротезирование ягодиц и молочных желез. Хорошо ли выглядит девушка? Несомненно. Но об естественной красоте в ее случае говорить не приходится.
Ариана Гранде
Фото: GettyImages
Певица буквально выросла на телеэкранах, снимаясь в сериалах с 15 лет, поэтому ее внешние трансформации тоже не остались незамеченными поклонниками. Но девушка корректирует черты очень аккуратно и деликатно, поэтому и выглядит естественно. Ринопластика убрала округлый детский нос Арианы, создав на его месты прямые, четкие линии. Броулифт и блефаропластика сделали глаза выразительными и яркими, а легкая коррекция скул и подбородка филлерами акцентировала красивые фактурные черты лица девушки.
Меган Фокс
Фото: GettyImages
Актрисе 35 лет, и за последние 15 лет жизни она успела сделать бессчетное количество операций. Меган – пример нездорового увлечения пластикой. В интервью женщина рассказывала, что страдает дисмофорфобией, не принимает свои черты лица и тело, постоянно стремится что-то перекроить и изменить. В таком случае пациенту нужны не очередная подтяжка или инъекция, а регулярная работа с психологом. У Меган сделаны операции по телу (маммопластика, липосакция, абдоминопластика) и многочисленные операции на лице – только ринопластику она делала трижды! Сейчас актриса выглядит хорошо, но в таком психологическом состоянии легко довести ситуацию до крайности.
Фото: GettyImages