Молодо-зелено: 5 звезд, которые сделали пластику в раннем возрасте

Идеальная внешность 25-летней модели вызывает множество пересудов о том, осталось ли в ней что-то натуральное. Девушка действительно начала делать пластику очень рано: уже в 14 лет она сделала первую ринопластику. От отца арабского происхождения Белле достался выраженный этнический нос, и будучи подростком, она очень комплексовала из-за своих черт. Недавно девушка призналась в интервью, что сожалеет о сделанной операции, поэтому больше ничего во внешности не корректировала. Но профессиональному взгляду очевидно, что у Хадид также сделана блефаропластика и обильно использована инъекционная коррекция.

Кайли Дженнер