Красота требует жертв: 10 шокирующих бьюти-ритуалов старины

Белладонна

Управлять мужчиной одним лишь взглядом — мечта любой женщины что тысячу лет назад, что сейчас. Если в XXI веке мы обходимся всевозможными косметическими средствами, чтобы подчеркнуть красоту наших глаз, и радуемся жизни, то нашим предшественницам повезло чуть меньше.

В средневековье в тренде были широкие зрачки и лихорадочный блеск в глазах. Теперь-то мы знаем, что это не признаки здорового организма, однако в старину девушки использовали глазные капли из белладонны, чтобы достичь вышеописанного эффекта. Платой за красоту обычно становилась потеря зрения.

Ножки-«лотосы»

Одним из канонов красоты в Древнем Китае были женские ступни, которые не должны были превышать 10 см в длину. На какие жертвы ради этого шли восточные красавицы, сложно себе представить.

С семилетнего возраста девочке бинтовали ступни таким образом, что все пальцы, кроме большого, притягивали к пятке, ломая при этом хрупкие кости. После регулярных бинтований ножки девушек превращались в своеобразные . Дикий ритуал из Поднебесной не только калечил женщин вплоть до ХХ века, но и приводил к гниению тела и некрозам из-за вросших ногтей, плохого кровотока и невозможности поддерживать элементарную гигиену.

Самое интересное, что китайские мужчины никогда не видели этого ужаса, ведь показывать голую ногу было верхом неприличия.