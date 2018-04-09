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Красота требует жертв: 10 шокирующих бьюти-ритуалов старины

Многие века женщины делали все, чтобы сохранить свою молодость и красоту, в древности они и мечтать не могли о том многообразии косметологических процедур и средств, которые есть в нашем распоряжении уже сейчас. Некоторые бьюти-ритуалы старины были относительно безобидны, некоторые даже эффективны, но многие внушают панику любому образованному человеку нашего времени. Мы собрали для вас самые пугающие из них.

Белладонна

Управлять мужчиной одним лишь взглядом — мечта любой женщины что тысячу лет назад, что сейчас. Если в XXI веке мы обходимся всевозможными косметическими средствами, чтобы подчеркнуть красоту наших глаз, и радуемся жизни, то нашим предшественницам повезло чуть меньше.

В средневековье в тренде были широкие зрачки и лихорадочный блеск в глазах. Теперь-то мы знаем, что это не признаки здорового организма, однако в старину девушки использовали глазные капли из белладонны, чтобы достичь вышеописанного эффекта. Платой за красоту обычно становилась потеря зрения.

Ножки-«лотосы»

Одним из канонов красоты в Древнем Китае были женские ступни, которые не должны были превышать 10 см в длину. На какие жертвы ради этого шли восточные красавицы, сложно себе представить.

С семилетнего возраста девочке бинтовали ступни таким образом, что все пальцы, кроме большого, притягивали к пятке, ломая при этом хрупкие кости. После регулярных бинтований ножки девушек превращались в своеобразные . Дикий ритуал из Поднебесной не только калечил женщин вплоть до ХХ века, но и приводил к гниению тела и некрозам из-за вросших ногтей, плохого кровотока и невозможности поддерживать элементарную гигиену.

Самое интересное, что китайские мужчины никогда не видели этого ужаса, ведь показывать голую ногу было верхом неприличия.

Таблетки стройности

Тонкий стан — один из бессмертных трендов в женской красоте. Худоба часто ассоциировалась с аристократичностью и богемным образом жизни. Так что вовсе не удивительно, что девушки шли на пугающие вещи для поддержания своего тела в идеальной форме. Вначале это были корсеты, сжимающие внутренние органы, но потом их сменили первые в истории по-настоящему работающие таблетки для похудения — капсулы с яйцами паразитирующих животных. До наших дней дошло немало рекламных плакатов, призывающих ленивых особ отведать таблеток с гельминтами и сбросить пару лишних килограммов подкожного жира.

На наш взгляд, лучше уж сидеть на диетах и сгонять вес на беговой дорожке. А что думаете вы?

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