Красота требует жертв: 10 шокирующих бьюти-ритуалов старины

Белладонна
Управлять мужчиной одним лишь взглядом — мечта любой женщины что тысячу лет назад, что сейчас. Если в XXI веке мы обходимся всевозможными косметическими средствами, чтобы подчеркнуть красоту наших глаз, и радуемся жизни, то нашим предшественницам повезло чуть меньше.
В средневековье в тренде были широкие зрачки и лихорадочный блеск в глазах. Теперь-то мы знаем, что это не признаки здорового организма, однако в старину девушки использовали глазные капли из белладонны, чтобы достичь вышеописанного эффекта. Платой за красоту обычно становилась потеря зрения.
Ножки-«лотосы»
Одним из канонов красоты в Древнем Китае были женские ступни, которые не должны были превышать 10 см в длину. На какие жертвы ради этого шли восточные красавицы, сложно себе представить.
С семилетнего возраста девочке бинтовали ступни таким образом, что все пальцы, кроме большого, притягивали к пятке, ломая при этом хрупкие кости. После регулярных бинтований ножки девушек превращались в своеобразные . Дикий ритуал из Поднебесной не только калечил женщин вплоть до ХХ века, но и приводил к гниению тела и некрозам из-за вросших ногтей, плохого кровотока и невозможности поддерживать элементарную гигиену.
Самое интересное, что китайские мужчины никогда не видели этого ужаса, ведь показывать голую ногу было верхом неприличия.
Таблетки стройности
Тонкий стан — один из бессмертных трендов в женской красоте. Худоба часто ассоциировалась с аристократичностью и богемным образом жизни. Так что вовсе не удивительно, что девушки шли на пугающие вещи для поддержания своего тела в идеальной форме. Вначале это были корсеты, сжимающие внутренние органы, но потом их сменили первые в истории по-настоящему работающие таблетки для похудения — капсулы с яйцами паразитирующих животных. До наших дней дошло немало рекламных плакатов, призывающих ленивых особ отведать таблеток с гельминтами и сбросить пару лишних килограммов подкожного жира.
На наш взгляд, лучше уж сидеть на диетах и сгонять вес на беговой дорожке. А что думаете вы?