Как пластическая хирургия влияет на самооценку: мнение экспертов

Низкая самооценка часто приводит пациентов на консультацию к пластическому хирургу

Причины того, что человек чувствует себя недостаточно красивым даже при объективно приятной внешности, могут быть самые разные. Детские комплексы, травля в школе, неудачи в личной жизни, сложности на работе заставляют самооценку снижаться. Нередко причиной желания изменить свой внешний вид может быть неделикатное замечание близкого человека – родителей, партнера, подруги. И вот уже девушка с от природы красивой грудью просит хирурга сделать ей пятый размер, потому что ее мужчине так нравится. Женщина с правильным, ровным носом требует его переделать, потому что подруга неудачно пошутила. Маленькой девочке мама говорила, что с такими ушами нельзя носить волосы собранными, и уже взрослая девушка продолжает прятать уши под прическами и переживает из-за них. “Если человек хочет изменить внешность, не имея для этого никаких показаний, это может говорить о внутренней неуверенности, неприятии себя, – объясняет Куралай Нуркадилова. – В таком состоянии можно тюнинговать себя до бесконечности, прибегая к косметологии и пластике, но результат никогда не будет удовлетворительным. Да, чаще всего пациенты счастливы и довольны результатом операции, но бывают и ситуации, когда нужно поработать не с внешностью, а с головой”.

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Человек с такими проблемами ведет себя так же, как алкоголик или наркоман, но его объект желания – это изменения внешности. Даже если врач отговаривает пациента от вмешательства, такой человек все равно найдет хирурга, который согласится сделать операцию. Все мысли крутятся только вокруг будущих операций, та или иная часть тела считается некрасивой, а любые попытки поговорить на эту тему вызывают агрессию. Причина такого расстройства – дисморфофобия. Это психическое состояние, в котором человек неадекватно воспринимает свою внешность, навязчиво считает ее некрасивой и уверен, что окружающие считает его уродливым. “Есть пациенты, которых просто нельзя брать на операцию, – комментирует Тигран Алексанян. – Добросовестные хирурги очень внимательно подходят к этому вопросу. Если говорить “да” всем, кто приходит на консультацию, гарантируешь себе множество проблем”.