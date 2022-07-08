Как избавиться от пухлых щек: эффективные методики — от пластики до массажа

Комки Биша – это жировые отложения в области щек. Операция по удалению жировых мешков делает лицо тоньше, точенее и выделяет скулы. Размер жировых пакетов Биша варьируется от человека к человеку, независимо от его веса. У некоторых людей их размер обусловлен наследственностью. В этом случае единственный способ удалить жировые отложения Биша – это операция.

Где располагаются комки Биша

Комки Биша располагаются между наружными и внутренними мышцами щек. Рядом с ними находятся околоушные слюнные железы. Анатомически жевательная жировая ткань может заполнять область под глазами и доходить до линии челюсти.

Почему комки Биша «появляются» на лице

На самом деле жировая ткань на щеках есть абсолютно у всех, но у одних она более выражена, а у других – почти незаметна. Это связано прежде всего с анатомическими особенностями человека. Жировые отложения в области щек более заметны у тучных людей, метисов и лиц восточных национальностей. Функции, выполняемые комками Биша, учеными окончательно не установлены. Есть две версии. Согласно первой из них, они помогают младенцу сосать грудь матери. Во взрослой жизни они становятся не нужны. По второй версии жировые мешочки помогают взрослым жевать, а также сохраняют упругость кожи лица с возрастом. По этой причине многие врачи скептически относятся к косметической процедуре по их удалению.