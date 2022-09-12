Как избавиться от первых признаков старения: магия блефаропластики

Первые признаки старения

Каждый процесс в организме происходит постепенно. Это, конечно же, касается и старения кожи. Вот одни из первых признаков:

Деформация лица

Законы физики никто не отменял, ведь именно из-за гравитации деформируется наше лицо. Оно «тянет вниз» мягкие ткани, мышцы и кожу. Это может проявляться в виде «бульдожьих» щечек или второго подбородка. Чтобы этого избежать, необходимо делать массажи или самомассажи, аппаратные и инъекционные процедуры, пользоваться лифтинг-кремами. 2. Сухость кожи Не для кого ни секрет, что человек на 80% состоит из воды. Именно поэтому ее достаточное потребление является обязательным для каждого. Старение кожи зачастую связано с обезвоживанием, из-за этого замедляются процессы обновления. Главные проявления: шелушение, истончение, потеря упругости. 3. Морщины Слишком активная мимика может вызвать появление морщин даже у 20-летних. Особенно этому подвержены зоны вокруг глаз, в уголках рта и на лбу. 4. Отечность Ну какой человек не просыпался наутро с ужасно отекшим лицом. А причины этому разные – недосып, соленая еда перед сном, большое количество воды на ночь, стресс. Если отеки – не разовое явление, а ежедневное, то это самый настоящий звоночек о том, что кожа стареет. Как следствие опущенные уголки рта и раннее проявление носогубной складки.

Если самомассажи и лифтинг - крема не помогаю справиться с насущными проблемами, то одной из самых популярный процедур в этой области принято считать блефаропластику, которая способна омолодить пациента на 15 лет. Настоящая магия!