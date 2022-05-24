Из красавицы в чудовище: как Донателла Версаче превратилась в жертву пластики

Проблемная пластика

Далее удача отвернулась от дизайнера. Вначале она пристрастилась к процедурам лазерной шлифовки. Это сделало ее кожу в итоге чрезмерно тонкой и лишило естественного свечения. Также она начала использовать филлеры для увеличения губ, после чего они стали абсолютно непропорциональными. Судя по всему, для этого использовался нерассасывающийся материал, например, полимерный гель. К тому же у нее изначально были сложности с гипертонусом мышц вокруг губ, которые после процедур стали только заметнее. В итоге, чтобы держать их сомкнутыми, ей приходится прилагать отдельные усилия.

При этом Донателла имеет проблемы с недостатком мышечной массы тела, а чрезмерная худоба и отсутствие жировых пакетов на лице сделали его маленьким и только подчеркнуло не подходящие к нему крупные губы. Уменьшение объемов подбородка усилило общее впечатление.

Также далее последовали блефаропластика, уколы филлеров и ботокса и еще несколько операций на носу, однако они только ухудшили ситуацию. Однако при этом представительница дома Версаче не планирует отказываться от попыток изменить ситуацию и пробует все новые манипуляции с внешностью. Однако вернуть ей прежнюю красоту они уже не в силах. Поэтому при всем уважении к таланту руководителя и дизайнера, который безусловно есть у этой женщины, ее откровенно называют сегодня жертвой чрезмерного увлечения пластикой.