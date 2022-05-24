Из красавицы в чудовище: как Донателла Версаче превратилась в жертву пластики

Из красавицы в чудовище: как Донателла Версаче превратилась в жертву пластикиЭксклюзивно для Passion.ru
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Фото: Globallook
Павел Голованев
Пластический хирург
Если мы посмотрим на ранние фотографии Донателлы, можем увидеть, что хоть изначально она и не обладала красотой фотомодели – наоборот, ее можно было с уверенностью отнести к числу среднестатистических итальянок, но ее лицо было довольно живым и в общем оставляло приятное впечатление. Однако время начало накладывать свой отпечаток, и муза Джанни Версаче решила обратиться за помощью к специалистам. К тому же в 1996 году ее любимый брат стал жертвой убийцы, а ее семейная жизнь рухнула.
Удачные операции
Свою первую коррекцию владелица легендарного модного дома Versace сделала не ранее 1998 года. Это была ринопластика – с ее помощью женщина слегка уменьшила кончик носа, сделав его более узким. Операция прошла успешно – внешность Донателлы изменилась, стала более «породистой». Практически сразу последовал и первый круговой фейслифтинг. С его помощью такие свидетели возраста, как носогубные складки, нависание верхнего века и птоз нижней трети лица были минимизированы. Этот бой со временем итальянка выиграла успешно. Кроме того, она решилась на увеличивающую маммопластику и сделала в общем свой силуэт более гармоничным, что можно увидеть на фотографиях того периода.
Фото: GettyImages
Проблемная пластика
Далее удача отвернулась от дизайнера. Вначале она пристрастилась к процедурам лазерной шлифовки. Это сделало ее кожу в итоге чрезмерно тонкой и лишило естественного свечения. Также она начала использовать филлеры для увеличения губ, после чего они стали абсолютно непропорциональными. Судя по всему, для этого использовался нерассасывающийся материал, например, полимерный гель. К тому же у нее изначально были сложности с гипертонусом мышц вокруг губ, которые после процедур стали только заметнее. В итоге, чтобы держать их сомкнутыми, ей приходится прилагать отдельные усилия.
При этом Донателла имеет проблемы с недостатком мышечной массы тела, а чрезмерная худоба и отсутствие жировых пакетов на лице сделали его маленьким и только подчеркнуло не подходящие к нему крупные губы. Уменьшение объемов подбородка усилило общее впечатление.
Также далее последовали блефаропластика, уколы филлеров и ботокса и еще несколько операций на носу, однако они только ухудшили ситуацию. Однако при этом представительница дома Версаче не планирует отказываться от попыток изменить ситуацию и пробует все новые манипуляции с внешностью. Однако вернуть ей прежнюю красоту они уже не в силах. Поэтому при всем уважении к таланту руководителя и дизайнера, который безусловно есть у этой женщины, ее откровенно называют сегодня жертвой чрезмерного увлечения пластикой.
Александр Вдовин
Пластический хирург
Если говорить конкретно о косметологии, нельзя не упомянуть форму губ. Достаточно долгий период времени губы у Донателлы не смыкались и наводили на мысль, что корректировались они либо с помощью силиконовых имплантов, либо биополимерным гелем. И того, и другого в настоящее время косметологи и пластические хирурги стараются избегать, проводя коррекцию филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Биополимерный гель и силикон – не лучшие варианты коррекции формы губ. Так как гель имеет свойство мигрировать в соседние ткани, что неминуемо приводит к деформации губ, исправить которую можно только хирургическим путем. Что же касается силиконовых имплантов, они делают губы неестественными на ощупь и также могут стать причиной деформации формы губ, с которой пациенту придется существовать долгие годы, если не всю жизнь. Решить вопрос можно будет только с помощью пластики.
Отсутствие морщин и подтянутый овал лица на более ранних фотографиях Донателлы свидетельствуют не только о подтяжках, но и прибегании к таким популярным методам, как ботулинотерапия и восстановление объемов с помощью филлеров. Однако резкий сброс веса, который наблюдался у звезды, возможно связанный с периодом тоски по брату и наркотической зависимостью, привел к тому, что вполне привлекательное лицо Донателлы сильно изменилось. Результаты проведенных манипуляций стали смотреться неутешительно, звезда разными способами пыталась что-то восстановить, но безуспешно. Пропорции лица изменились, объемы пропали, лицо выглядело странным и осунувшимся, а вновь введенные препараты были местами заметны под кожей.
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Фото: архив пресс-служб
На сегодняшний день можно однозначно сказать, что многие прежние ошибки Донателла и ее пластические хирурги все-таки исправили. Во-первых, заметно, что была проведена еще одна подтяжка кожи, вставлен имплант в подбородок, проведена новая ринопластика либо с имплантацией, либо имела место инъекционная коррекция формы носа и его кончика. Восстановлены недостающие объемы лица. Наконец-то скорректирована форма губ – скорее всего, Донателла решилась на хейлопластику (других вариантов, как уже говорилась выше, у нее не было) и прибегла к увеличению губ при помощи гиалуроновой кислоты. Дизайнер полюбила лазерные шлифовки кожи примерно также, как раньше любила загар, который в конечном итоге пересушил ее кожу. Периодически на фотографиях ее лицо отражает свет вспышек фотографов, но в целом можно сказать, что сегодня Донателла выглядит лучше, чем 5-10 лет назад. И это не может не радовать, потому что смотрится она достойно, несмотря на прежние проблемы, связанные с образом жизни, ухоженно и на свой возраст.
Фото: Global Look Press, GettyImages