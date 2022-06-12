Идея фикс: какие запросы пациента не поддержит пластический хирург
Фантазийные запросы
Отари Гогиберидзе
Основатель клиники «Время красоты»
Если вы думаете, что к пластическим хирургам приходят только за внешностью Моники Беллуччи и Анджелины Джоли, то это вовсе не так! Значительный процент тех, кто попадает на консультацию в кабинет хирурга, — те, кто просит внести что-то странное в их облик. Это могут быть рожки и хвостики, шрамирование, эльфийские уши или огромные глаза, как у персонажей аниме, и еще огромный спектр запросов. С такими желаниями приходят представители субкультур, обладатели сексуальных девиаций, медийные личности и просто психически нездоровые люди. Добросовестные хирурги на такие манипуляции не соглашаются и часто рекомендуют обратиться к психологу. Но спрос всегда рождает предложение, и такие операции проводятся в подпольных салонах и клиниках и даже тату-салонах.
Желания, спровоцированные психологическими проблемами
Нередко пациенты приходят на консультацию к пластическим хирургам, пытаясь с помощью операции решить свои личностные проблемы. Девушки просят сделать грудь как у подруги, чтобы скорее выйти замуж, или нос как у известного блогера, чтобы скорее набрать подписчиков и разбогатеть. За такими желаниями кроются детские травмы и глубинные комплексы, неуверенность и низкая самооценка, а также реальные психические отклонения в стадии обострения. Опытные хирурги всегда интуитивно чувствуют, что с пациентом в его кабинете что-то не так, и отказывают в операции.
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Операции при наличии серьезных противопоказаний
Пластика — такое же полноценное хирургическое вмешательство с огромной нагрузкой на организм, как и любая другая медицинская операция. Поэтому перед ней необходимо пройти обследование, чтобы выявить реальное состояние здоровья и наличие противопоказаний. Жесткими стоп-факторами для проведения пластики являются проблемы с сердцем и сосудами, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и заболевания крови, онкология, сбои эндокринной системы, обострение любых хронических болезней, а также психические заболевания. Нередко пациенты так хотят сделать пластику, что скрывают от хирурга особенности своего здоровья. Такое поведение как минимум неразумно, потому что люди рискуют не только своей внешностью, но и своим здоровьем и даже жизнью.
Операции, на которые у пациентов нет денег
Нездоровое желание сделать пластическую операцию нередко приводит людей к неразумным финансовым решениям. Пластика — не процедура первой необходимости, поэтому она не может стоить дешево. Пациенты так сильно мечтают о новой груди, носе, талии или ягодицах, что берут кредиты, влезают в долги, тратят многолетние накопления. Болезненное увлечение пластикой вгоняет в финансовые трудности даже очень богатых людей. Например, топ-модель 1990-х Дженис Дикинсон вынуждена была объявить себя банкротом, потому что не могла расплатиться с накопившимися счетами за пластику и косметологию. Это ненормальная ситуация, в условиях экономической турбулентности большие траты, которые вы сейчас не можете себе позволить, лучше отложить до лучших времен.
Фото: freepik