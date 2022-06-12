Идея фикс: какие запросы пациента не поддержит пластический хирург

Если вы думаете, что к пластическим хирургам приходят только за внешностью Моники Беллуччи и Анджелины Джоли, то это вовсе не так! Значительный процент тех, кто попадает на консультацию в кабинет хирурга, — те, кто просит внести что-то странное в их облик. Это могут быть рожки и хвостики, шрамирование, эльфийские уши или огромные глаза, как у персонажей аниме, и еще огромный спектр запросов. С такими желаниями приходят представители субкультур, обладатели сексуальных девиаций, медийные личности и просто психически нездоровые люди. Добросовестные хирурги на такие манипуляции не соглашаются и часто рекомендуют обратиться к психологу. Но спрос всегда рождает предложение, и такие операции проводятся в подпольных салонах и клиниках и даже тату-салонах.

Желания, спровоцированные психологическими проблемами

Нередко пациенты приходят на консультацию к пластическим хирургам, пытаясь с помощью операции решить свои личностные проблемы. Девушки просят сделать грудь как у подруги, чтобы скорее выйти замуж, или нос как у известного блогера, чтобы скорее набрать подписчиков и разбогатеть. За такими желаниями кроются детские травмы и глубинные комплексы, неуверенность и низкая самооценка, а также реальные психические отклонения в стадии обострения. Опытные хирурги всегда интуитивно чувствуют, что с пациентом в его кабинете что-то не так, и отказывают в операции.