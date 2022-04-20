Идеальный профиль: 5 звездных носов, которые все хотят повторить

25-летняя модель на подиумах не так давно, но уже заслужила статус иконы и суперзвезды. Секрет ее успеха – в идеальной внешности, созданной руками лучших пластических хирургов. Если сравнить фото Беллы в подростковом возрасте и сейчас, очевидно, что лицо девушки претерпело множество изменений. В интервью Хадид рассказала, что сделала ринопластику еще в 14 лет, с разрешения родителей. У Беллы был достаточно крупный этнический нос, доставшийся ей от отца арабского происхождения. Девушка избавилась от округлых черт и получила ровные и симметричные черты, четкие контуры и выразительный профиль.

Моника Беллуччи