Идеальные скулы вместо пухлых щек: советы эксперта

Укол или аппарат?

Первое, что приходит в голову, когда пациент задумывается о красивых скулах, — это коррекция области филлерами. Или, говоря медицинским языком, аугментация скуловой зоны. И врачи, которые практикуют контурную пластику скул, приведут массу положительных доводов в пользу этой методики. В любом случае выбор всегда за пациентом. Но как быть, если высокие четкие скулы нужны, а «подсаживаться» на иглу не хочется? Современная косметология предлагает более современный и естественный подход — заняться восстановлением контуров с помощью аппаратных методик. Уже доказано, что, только улучшая свои собственные ткани, можно рассчитывать на длительный эффект и радоваться отражению в зеркале долгие годы.

Бьюти-возможности

Добиться омоложения как после качественного оперативного вмешательства, но при этом избежать наркоза и восстановительного периода можно с помощью аппарата нового поколения Ultraformer. В основе действия — ультразвуковой лифтинг, самый физиологичный и безопасный для организма. От предшественников и других популярных методик этот аппарат отличается глубиной воздействия. Возможно использование разных насадок от 1,5 до 4 мм, чтобы добиться выраженного лифтинг-эффекта. Оценить изменения можно уже сразу, приятный бонус в том, что эффект будет только усиливаться и сохранится минимум на 1,5-2 года.