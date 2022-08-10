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Косметология
Сегодня в 13:33
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Идеальные скулы вместо пухлых щек: советы эксперта

Высокие ярко выраженные скулы всегда считались признаком молодости. И приятно, когда такие четкие акценты достались в подарок от природы. Но бывает, что границы зоны размыты. К тому же с каждым годом очертания меняются: с возрастом овал «плывет», ткани опускаются вниз и лицо приобретает более усталый вид. Можно ли вернуть ему молодые очертания? Спросили у Вячеслава Иванова, врача-косметолога, дерматовенеролога клиники Infacial.
Идеальные скулы вместо пухлых щек: советы эксперта

Укол или аппарат?

Первое, что приходит в голову, когда пациент задумывается о красивых скулах, — это коррекция области филлерами. Или, говоря медицинским языком, аугментация скуловой зоны. И врачи, которые практикуют контурную пластику скул, приведут массу положительных доводов в пользу этой методики. В любом случае выбор всегда за пациентом. Но как быть, если высокие четкие скулы нужны, а «подсаживаться» на иглу не хочется? Современная косметология предлагает более современный и естественный подход — заняться восстановлением контуров с помощью аппаратных методик. Уже доказано, что, только улучшая свои собственные ткани, можно рассчитывать на длительный эффект и радоваться отражению в зеркале долгие годы.

Бьюти-возможности

Добиться омоложения как после качественного оперативного вмешательства, но при этом избежать наркоза и восстановительного периода можно с помощью аппарата нового поколения Ultraformer. В основе действия — ультразвуковой лифтинг, самый физиологичный и безопасный для организма. От предшественников и других популярных методик этот аппарат отличается глубиной воздействия. Возможно использование разных насадок от 1,5 до 4 мм, чтобы добиться выраженного лифтинг-эффекта. Оценить изменения можно уже сразу, приятный бонус в том, что эффект будет только усиливаться и сохранится минимум на 1,5-2 года.

Современная эстетическая косметология готова без инвазивных вмешательств предложить пациенту прекрасную профилактику возрастных изменений. Без нарушений кожных покровов, инфекционных осложнений и рубцов. Можно не привязывать процедуру к выходным или отпуску, так как никаких видимых следов на коже не будет. Делать ее можно как на все лицо, так и на выбранную зону — например, на скулы. Главное, что положительные изменения происходят внутри: укрепляется связочный аппарат, кожа становится плотнее и обретает упругость. Процедура выполняется однократно, курса из 5-10 сеансов не требуется. Из своего опыта скажу, что после такой подтяжки только 10 % пациентов возвращаются к мыслям о филлерах. Но для большинства, к большому счастью, сохранение индивидуальности с помощью естественных методов является достоинством и несомненным плюсом.

Вячеслав Иванов

врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Infacial

Фото: freepik.com

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