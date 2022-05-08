Фигурная штопка: когда нитевой лифтинг поможет вернуть молодость

Процедура нитевого лифтинга предполагает вживление в кожу специальных нитей, чтобы скорректировать ранние признаки старения и провисания тканей. Но технически называть эту манипуляцию лифтингом не совсем правильно. Лифтинг предполагает поднятие провисших тканей, а нити не в состоянии справиться с гравитацией без хирургического вмешательства. Но эта процедура активно используется уже несколько десятилетий, с 1970-х годов, и зарекомендовала себя как эффективный способ коррекции первых визуальных изменений. Нитевой лифтинг несколько раз переживал бум популярности: сначала в 1990-х годах, а затем в конце нулевых — начале десятых. В последние годы мы все реже используем эту технику, потому что аналогичный эффект дают многие аппаратные процедуры, не предполагающие травмирование кожи.

В каких случаях нитевой лифтинг может дать заметный результат

Нужно понимать, что поднять нитями брыли, глубокие складки, убрать тяжелые носогубки и провисание овала лица невозможно. Поэтому делать нитевой лифтинг имеет смысл в среднем возрасте, от 35 до 45 лет, пока еще нет серьезных визуальных изменений. В этом случае нити помогут скорректировать первые возрастные трансформации и немного замедлить развитие более основательных. Нити выполняют функцию каркасной основы: вокруг них образовываются новые волокна коллагена, за счет чего кожа уплотняется, активизируется обновление и укрепление тканей. Самый заметный результат нитевой лифтинг дает у пациентов с мягкой, не очень толстой и плотной кожей. Нити оптимальны для коррекции средней и верхней трети лица, но не смогут подтянуть поплывшие контуры лица и второй подбородок. Кроме того, важно, чтобы пациент верил в положительный результат процедуры, тогда приятные изменения не заставят себя ждать.