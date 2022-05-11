Цена вопроса: что будет с пластической хирургией из-за кризиса

Цена вопроса: что будет с пластической хирургией из-за кризисаОтвечает эксперт
Тигран Алексанян
Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Цены на пластику вырастут, но не очень сильно
Внезапного скачка стоимости операций в два-три раза ждать не стоит. Рынок достаточно устойчив, даже в самых кризисные времена пластические хирурги никогда не сидят без работы. Повышение цен возможно на 10-30% в зависимости от типа операции и количества необходимых расходных материалов. Большинство из них мы использовали импортные, но будем переориентироваться на местных поставщиков.
Главная проблема – не растущие цены, а нестабильные поставки
Основная сложность не только в пластической хирургии, но и во всех сферах, связанных с импортом товаров, сейчас заключается в перебоях с поставками и проблемах с логистикой. Привычные схемы поставок сейчас не работают из-за закрытых границ, логисты вынуждены искать новые цепочки, более длинные и дорогие. Это непосредственным образом влияет на финальную стоимость необходимых для операций расходных материалов.
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Сейчас все операции доступны пациентам, как и в обычном режиме
Некоторые врачи и пациенты забили тревогу о том, что скоро мы не сможем делать многие привычные операции из-за недостатка расходников. Но это не так. Сейчас ситуация стабильна, потому что многие клиники и врачи сделали большие закупки впрок, чтобы обеспечить себя всем необходимым на ближайшее время. Поэтому проблем с недоступностью той или иной пластики ожидать не стоит. Для большинства операций необходимы по большей части только опыт и профессионализм хирурга и медперсонала, а это никуда не денется.
Пациенты торопятся сделать запланированные операции как можно быстрее
Из-за нагнетания паники и разговоров о скором дефолте и дефиците многие пациенты, у которых операции были запланированы на конец весны и лето, просят провести им вмешательство в самое ближайшее время. Часто мы идем навстречу, за последние месяцы было сделано много операций раньше назначенного срока и сверх графика. На качество и результат пластики дата ее проведения не влияет, но пациентам так спокойнее – они точно получают запланированные изменения внешности и не переживают из-за возможного изменения ситуации.
В кризис многие воспринимают пластику как инвестицию в себя
Пластическая хирургия, несомненно, не является процедурой первой необходимости, и в сложной экономической ситуации пациенты нередко отказываются от идеи об операции. Это разумно: не стоит влезать в кредиты и долги в условиях турбулентности, если прямо сейчас вы не уверены в своих финансовых силах. Но, с другой стороны, такие обстоятельства для многих пациентов становятся стимулом к принятию положительного решения. «Когда, если не сейчас? А потом возможности может и нет быть», – рассуждают такие люди. И это по-своему правильно: кризисы приходят и уходят, а отличная внешность и уверенность в себе остаются в любых условиях.
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