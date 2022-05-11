Цена вопроса: что будет с пластической хирургией из-за кризиса

Некоторые врачи и пациенты забили тревогу о том, что скоро мы не сможем делать многие привычные операции из-за недостатка расходников. Но это не так. Сейчас ситуация стабильна, потому что многие клиники и врачи сделали большие закупки впрок, чтобы обеспечить себя всем необходимым на ближайшее время. Поэтому проблем с недоступностью той или иной пластики ожидать не стоит. Для большинства операций необходимы по большей части только опыт и профессионализм хирурга и медперсонала, а это никуда не денется.

Пациенты торопятся сделать запланированные операции как можно быстрее

Из-за нагнетания паники и разговоров о скором дефолте и дефиците многие пациенты, у которых операции были запланированы на конец весны и лето, просят провести им вмешательство в самое ближайшее время. Часто мы идем навстречу, за последние месяцы было сделано много операций раньше назначенного срока и сверх графика. На качество и результат пластики дата ее проведения не влияет, но пациентам так спокойнее – они точно получают запланированные изменения внешности и не переживают из-за возможного изменения ситуации.

В кризис многие воспринимают пластику как инвестицию в себя

Пластическая хирургия, несомненно, не является процедурой первой необходимости, и в сложной экономической ситуации пациенты нередко отказываются от идеи об операции. Это разумно: не стоит влезать в кредиты и долги в условиях турбулентности, если прямо сейчас вы не уверены в своих финансовых силах. Но, с другой стороны, такие обстоятельства для многих пациентов становятся стимулом к принятию положительного решения. «Когда, если не сейчас? А потом возможности может и нет быть», – рассуждают такие люди. И это по-своему правильно: кризисы приходят и уходят, а отличная внешность и уверенность в себе остаются в любых условиях.