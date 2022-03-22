Будто пчелы покусали: что превратило лицо Карлы Бруни в застывшую маску

Будто пчелы покусали: что превратило лицо Карлы Бруни в застывшую маскуЭксперт разобрала, как бывшая первая леди Франции перестаралась с пластикой
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Фото: DPA
Милана Азимова
Врач-дерматовенеролог клиники 360 Cosmetology
Популярная супермодель 90-х разменяла шестой десяток и сделала себе шикарный подарок, снявшись для CitizenKmagazines. Надо отдать ей должное — модель сохранила хорошую фигуру и все же угадываемую внешность, что так не характерно для возрастных звезд. Конечно, рука пластического хирурга касалась ее лица, но достаточно деликатно. Так какие же вмешательства во внешность позволила себе бывшая первая леди?
«К сожалению, ни одна красотка не устоит перед возрастом. И топ-модели не исключение. Судя по фотографиям, Карла активно пользуется услугами эстетической медицины. Можно предположить, что неоднократно делались «уколы красоты», и это сказалось на мимике бывшей первой леди. Линия скул наталкивает на мысль о том, что ее прорабатывали филлерами и даже слегка переборщили», — комментирует Милана Азимова, специалист клиники 360 Cosmetology.
Пластическая хирургия
Если судить по фотографиям Карлы, то из-за суженных глаз и приподнятых бровей можно предположить проведение эндоскопической подтяжки лица. Отсутствие малярных мешков говорит о том, что имела место блефаропластика нижних век.
Инъекции ботулотоксина
Это наиболее популярная косметологическая процедура в мире. Она позволила бывшей первой леди убрать морщинки в уголках глаз, а также разгладить линию лба. Ботокс вводят под кожу тонкими иглами, возможно использование местного анальгетика. Его колют в мышцу, для того чтобы ее расслабить и исключить появление морщин. Процедуру рекомендуется повторить через 4-6 месяцев, так как действие препарата ослабевает. Срок действия таких инъекций зависит от препарата и особенностей организма. Но в случае Карлы чувствуется перебор — чрезмерное использование ботокса привело к тому, что ее мимика стала неестественно напряженной, ей явно трудно выражать эмоции.
Фото: GettyImages
Контурная пластика с помощью филлеров
Внутрикожно или в околонадкостничное пространство вводятся специальные препараты — филлеры, которые позволяют корректировать недостатки, придавая объем недостающим областям. Например, с помощью филлеров можно сформировать объемные скулы, придать пухлость губам и даже округлить ягодицы.
В настоящее время большой популярностью пользуются филлеры из гиалуроновой кислоты различной вязкости, которые хорошо воспринимаются организмом и практически не вызывают осложнений. Карла Бруни, если верить фотографиям, корректировала у косметолога так называемые «углы молодости» в районе нижней челюсти и придавала объем скулам.
Фигура бывшей модели
Надо отдать должное Карле, фигуру она поддерживает в тонусе благодаря здоровому питанию и регулярным тренировкам. Занятия бегом и йога позволили мадам Бруни-Саркози сохранить отличную форму, что она и продемонстрировала на недавней фотосессии.
Во Франции нет такого повального увлечения пластической хирургией, как это наблюдается в азиатских странах, Америке и России. Француженки не пытаются удержать молодость любой ценой. Однако медийным личностям приходится поддерживать себя в тонусе, при этом сохраняя баланс. Карле Бруни это в какой-то степени удалось.
Фото: DPA, Global Look Press, GettyImages