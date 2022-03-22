Будто пчелы покусали: что превратило лицо Карлы Бруни в застывшую маску

Контурная пластика с помощью филлеров

Внутрикожно или в околонадкостничное пространство вводятся специальные препараты — филлеры, которые позволяют корректировать недостатки, придавая объем недостающим областям. Например, с помощью филлеров можно сформировать объемные скулы, придать пухлость губам и даже округлить ягодицы.

В настоящее время большой популярностью пользуются филлеры из гиалуроновой кислоты различной вязкости, которые хорошо воспринимаются организмом и практически не вызывают осложнений. Карла Бруни, если верить фотографиям, корректировала у косметолога так называемые «углы молодости» в районе нижней челюсти и придавала объем скулам.

Фигура бывшей модели

Надо отдать должное Карле, фигуру она поддерживает в тонусе благодаря здоровому питанию и регулярным тренировкам. Занятия бегом и йога позволили мадам Бруни-Саркози сохранить отличную форму, что она и продемонстрировала на недавней фотосессии.

Во Франции нет такого повального увлечения пластической хирургией, как это наблюдается в азиатских странах, Америке и России. Француженки не пытаются удержать молодость любой ценой. Однако медийным личностям приходится поддерживать себя в тонусе, при этом сохраняя баланс. Карле Бруни это в какой-то степени удалось.