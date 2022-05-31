Как изменился рынок косметологии в России за прошедшие 3 месяца

Происходящее в мире не могло не затронуть индустрию красоты. Очевидно, что мы уже давно были интегрированы в мировое сообщество в сфере эстетической медицины и что российские дерматокосметологи и пластические хирурги, как и врачи в целом, являются одними из лучших специалистов. Это та правда, которую нам всем, хочется или не хочется, но стоит признавать. К нашим врачам приезжало очень много пациентов из-за границы, поскольку зарубежные коллеги не всегда готовы оказать ту деликатную, естественную, но ощутимую коррекцию, которая под силу русским врачам.

Я действительно без лишней скромности могу сказать, что врачи в Москве, в России умеют удивительным образом корректировать внешность, не делая ее кукольной, но при этом расставляя акценты во внешности женщины на том, что действительно хотелось бы подчеркнуть. Конечно, для нас было тяжелым ударом то, что многие компании хоть и не заявили о своем прямом уходе, однако приостановили отгрузки продукции или сильно их сократили, что усложнило работу врачей. Из их арсенала постепенно уходят привычные препараты, аппараты, методики и протоколы.

Но, как известно, свято место пусто не бывает. И за несколько месяцев, в течение которых мы находимся в достаточно сложном положении психологически, экономически и с точки зрения доступности многих товаров, большинство владельцев бизнеса — и я думаю, что выступаю сейчас от лица большинства коллег, — пересмотрели свои взаимоотношения с поставщиками, сделали очень серьезный ресерч по рынку и изучили, какие аппараты и препараты могли бы стать адекватными аналогами того, к чему мы привыкли.

В действительности мы обнаружили огромное количество производителей, которые готовы предоставлять нам услуги высокого качества! Филлеры и препараты для инъекций прекрасной чистоты, безопасные и с хорошим пролонгированным эффектом.

На сегодняшний день в клинике «Время Красоты» акцент делается на почти ежедневном обучении врачей новым технологиям. Я думаю, что любой кризис — это всегда возможность. Возможность для профессионального развития в том числе. И я убеждена, что врачи, познакомившись с новыми препаратами, на которые они просто не обращали раньше внимания за счет профицита на рынке, поймут, что их возможности не только не ограничены, но стали еще больше. Поскольку их арсенал, как ни странно, не уменьшился, а увеличился. Выбор стал огромным.