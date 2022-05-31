Как изменился рынок косметологии в России за прошедшие 3 месяца

Как изменился рынок косметологии в России за прошедшие 3 месяцаЭксклюзивно Passion.ru
Мнение владельцев клиник красоты
Яна Лапутина
Телеведущая, beauty-эксперт, основательница клиники «Время Красоты» и бара капельной терапии Magic Drops
Происходящее в мире не могло не затронуть индустрию красоты. Очевидно, что мы уже давно были интегрированы в мировое сообщество в сфере эстетической медицины и что российские дерматокосметологи и пластические хирурги, как и врачи в целом, являются одними из лучших специалистов. Это та правда, которую нам всем, хочется или не хочется, но стоит признавать. К нашим врачам приезжало очень много пациентов из-за границы, поскольку зарубежные коллеги не всегда готовы оказать ту деликатную, естественную, но ощутимую коррекцию, которая под силу русским врачам.
Я действительно без лишней скромности могу сказать, что врачи в Москве, в России умеют удивительным образом корректировать внешность, не делая ее кукольной, но при этом расставляя акценты во внешности женщины на том, что действительно хотелось бы подчеркнуть. Конечно, для нас было тяжелым ударом то, что многие компании хоть и не заявили о своем прямом уходе, однако приостановили отгрузки продукции или сильно их сократили, что усложнило работу врачей. Из их арсенала постепенно уходят привычные препараты, аппараты, методики и протоколы.
Но, как известно, свято место пусто не бывает. И за несколько месяцев, в течение которых мы находимся в достаточно сложном положении психологически, экономически и с точки зрения доступности многих товаров, большинство владельцев бизнеса — и я думаю, что выступаю сейчас от лица большинства коллег, — пересмотрели свои взаимоотношения с поставщиками, сделали очень серьезный ресерч по рынку и изучили, какие аппараты и препараты могли бы стать адекватными аналогами того, к чему мы привыкли.
В действительности мы обнаружили огромное количество производителей, которые готовы предоставлять нам услуги высокого качества! Филлеры и препараты для инъекций прекрасной чистоты, безопасные и с хорошим пролонгированным эффектом.
На сегодняшний день в клинике «Время Красоты» акцент делается на почти ежедневном обучении врачей новым технологиям. Я думаю, что любой кризис — это всегда возможность. Возможность для профессионального развития в том числе. И я убеждена, что врачи, познакомившись с новыми препаратами, на которые они просто не обращали раньше внимания за счет профицита на рынке, поймут, что их возможности не только не ограничены, но стали еще больше. Поскольку их арсенал, как ни странно, не уменьшился, а увеличился. Выбор стал огромным.
Фото: freepik.com
Есть много брендов, которые не так «раскручены», не вкладывали огромные бюджеты в продвижение своих продуктов и при этом производят очень качественные и достойные препараты, которыми действительно не стыдно пользоваться и за которые не будет стыдно перед нашими пациентами.
При этом я понимаю, что официальные дистрибьюторы не виноваты в том, что их управляющая компания за рубежом принимает решение об остановке отгрузок или о том, что они их задерживают. Они не виноваты в том, что с логистической точки зрения очень сложно доставлять сейчас в Россию препараты и насадки. Нет их вины и в том, что из-за этих логистических простоев для нас оказывается невозможным оказывать услуги пациентам в привычном для них сегменте.
Дистрибьюторы в этом не виноваты. И я уверена в том, что на сегодняшний день каждый из них предпринимает максимум усилий для того, чтобы вернуться на рынок и продолжить работать с российскими клиниками. Более того, я знаю, что в течение нескольких месяцев этот вопрос, конечно же, будет решен.
Потому что отказать русской женщине в красоте, отказать русским врачам в возможности работать и исполнять свой профессиональный долг, мне кажется, было бы несправедливо. Хотя повторюсь: даже если будет финально принято такое решение, оно будет, конечно же, принято не дистрибьюторами, а на более высоком уровне.
Но я уверена, что с точки зрения качества предоставляемых услуг, удовлетворенности пациентов, их лояльности, преданности и нашей многолетней дружбы ничто не пострадает. Мы сможем и обязательно будем оказывать услуги того уровня, к которому привыкли наши пациенты. А как известно, наши пациенты — самые требовательные, но самые лучшие!
Наталья Гольтякова
Генеральный директор группы клиник качества жизни GMTClinic
В связи с уходом с рынка международных поставщиков инъекционных препаратов перед клиникой стоит задача поиска достойной альтернативы. Мы не можем делать закупки, соблазнившись выгодным прайсом, сторонним мнением, что кто-то когда-то это колол и было «вроде ничего». В нашей клинике мы работаем только с проверенными международными брендами. Их препараты прошли клинические исследования, в том числе связанные с нашей климатической зоной и особенностями славянской внешности. Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с российскими производителями, но только при наличии у них клинических исследований, доказывающих безопасность и эффективность из продукции. Выбирая аналоги уже зарекомендовавших себя препаратов, важно учитывать и тренерский состав. Это как с трейлером фильма — вы видите звездных актеров и принимаете решение о том, что такое кино стоит посмотреть.
Чего нужно опасаться в сложившейся ситуации, так это роста серого рынка препаратов. Побочные эффекты от их применения, такие как воспаления, деформация тканей, длительный отек, могут появится не сразу после проделанной процедуры. В лицензированной клинике можно отследить путь препарата от официального дистрибьютера до кабинета врача.
Мнение дистрибьютора
Юрий Лалаян
Генеральный директор компании Premierpharm в России
Любой кризис всегда порождает панику, из-за которой некоторые принимают решения, в том числе в бизнесе. Если бы наша beauty-индустрия не делала таких «резких» движений, все было бы иначе. Но история не терпит сослагательного наклонения, и то, что было, случилось. Рост курса иностранных валют стал спусковым крючком для закупок впрок. И если российские пенсионеры закупали гречу, соль и растительное масло, то малый и средний бизнес в эстетической медицине начал скупать все, что было на рынке, по «старым ценам.
Фото: freepik.com
Компания Premierpharm оказалась в очень интересном положении. Мы русская компания, наша «голова», основатель и идейный вдохновитель, создательница формул Элина Тестер, живет и работает в Америке. Там же расположена ABG Lab (USA), лаборатория, где мы создаем формулы для новых продуктов. Они всесторонне изучаются и только после этого поступают на контрактное производство в Южную Корею, где под строгим контролем производятся на одном из лучших производственных комплексов. То есть мы русско-американо-корейский продукт. Никакого «закрытия» границ, отзыва препаратов мы не планировали, наоборот, были готовы и успешно реализуем это сейчас, восполняем провалы, вызванные техническо-логистическими сбоями поставок продуктов конкурентов из Европы и Америки.
Что мы сделали в первую неделю после начала специальной военной операции? Мы прекратили продажу препаратов MesoEye 71, Meso-Wharton P199, Meso-Xanthin F199 на некоторое время, чтобы не наживаться на паническом желании владельцев салонов и клиник красоты купить всего побольше. Сейчас мы работаем в прежнем режиме. Очень жаль, что многие наши клиенты не выдержали такой паузы и заполнили склады масс-маркетом, непроверенными новыми брендами, которые в эти дни сделали астрономическую кассу. Скупалось все и по любой цене.
Безусловно, это не может не отразиться на отрасли — теперь я бы посоветовал потребителю быть внимательнее к тому, что ему предлагает косметолог. Если звучит фраза «Давайте-ка попробуем вот этот новый препарат, он в два раза дешевле вашего любимого MesoEye», стоит быть осторожнее.
Безусловно, многие западные мезопрепараты навсегда уйдут с рынка, кто-то вернется, но его место будет уже занято. В целом для потребителя эта услуга станет дороже. Но мы лично и так работали в премиальном сегменте, нашим пациентам это повышение не сильно ударит по карману. Конечно, мы оказались в выигрышной ситуации: такого высокого качества среди корейских мезопрепаратов не может предложить ни один конкурент.
Мнение косметологов
Татьяна Павленко
К. м. н., врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты»
Раньше рынок инъекционных препаратов был не просто большим, а огромным. Поэтому предложение значительно превышало спрос. Несмотря на то что некоторые компании ушли, нам удалось найти замену их продукции. Поэтому я не думаю, что пациенты заметят дефицит или будут грустить по поводу каких-либо отсутствующих линеек. Все взаимозаменяемо! Но отмечу, что наши самые любимые препараты компании Merz Aesthetics остались на рынке, есть в наличии и практически не изменились в цене.
Мы сейчас все-таки рассмотрели российские аналоги. Не использовали их раньше не потому, что были сомнения в качестве, а в силу привычки работать с линейками препаратов американского либо европейского происхождения.
А на самом деле очень многие российские инъекционные препараты обладают великолепной базой клинических исследований, которые подтверждают их эффективность и безопасность. Также теперь работаем и с некоторыми препаратами и аппаратами из Южной Кореи, которые также имеют клинически доказанные результаты.
Фото: freepik.com
Как расширился наш арсенал в клинике? Например, с большим удовольствием применяем препараты Revi, которые обладают широчайшей линейкой биоревитализантов. Получаем много благодарностей от пациентов, которые уже успели познакомиться с новинкой.
К счастью, многие итальянские препараты тоже остались на рынке, и мы работаем с полинуклеатидами линейки Plinest и Plinest Fast. С их помощью мы великолепно готовим пациентов ко всем аппаратным методикам, лазерным шлифовкам и введению коллагеностимуляторов».
Юлия Бабаева
Куратор направления косметологии, пластический хирург, дерматокосметолог сети клиник «Семейная», направление beauty https://t.me/plastikaBEZcenzyri
Конечно, общая ситуация и санкции повлияли на работу косметологических клиник и поставщиков препаратов: приходится перестраивать некоторые рабочие процессы, логистические цепочки. Но большинство компаний и брендов с нашего рынка не уходят и уходить не собираются. Плюс спектр как самих процедур, так и препаратов (в том числе азиатских производителей) довольно широк, поэтому по-прежнему любому желающему мы можем предложить эффективные программы.
Непосредственно уходовые процедуры сегодня доступны в своем полном спектре. Рынок перенасыщен эффективными препаратами, поставляемыми не только из Европы, но и из Израиля и Южной Кореи. Доступны и все процедуры аппаратной косметологии, но цены на них ожидаемо повысились. Это связано с тем, что увеличилось время поставки расходных материалов, усложнились пути доставки. Соответственно, увеличилась цена.
Очень популярной сегодня можно назвать инъекционную косметологию, она вовсе не собирается сдавать свои позиции и уступать аппаратным методикам. Волноваться по поводу доступности этих процедур не следует: «уколы красоты», коррекции при помощи филлеров, антивозрастные программы предлагаются многими клиниками. У нас есть препараты отечественного производства для ботулинотерапии и биоревитализации, и они зарекомендовали себя отлично. Есть российские аналоги препаратов для контурной пластики и коллагенотерапии. Также косметологи используют препараты европейских, американских, южнокорейских производителей, и с их поставками нет никаких проблем, за исключением увеличения срока поставок. А сами объемы поставок не просто не уменьшаются, они постоянно растут.
Так что волноваться не нужно: готовьтесь к лету, записывайтесь к косметологам, ухаживайте за собой и будьте красивыми!
Фото: freepik.com