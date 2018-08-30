Все, что вы хотели знать об антивозрастной коррекции губ, но боялись спросить

Кому и зачем необходима антивозрастная коррекция?

С возрастом губы теряют свой объем. Естественный природный пигмент становится тусклым, губы превращаются в «ниточки». Увеличение губ - это отличный способ сместить акценты, к примеру, привлечь внимание не к сеточке морщин у глаз, а к пухлым, ухоженным и напитанным влагой губам. "Восстанавливая возрастной пациентке форму губ, мы смещаем акцент на них и женщина уже визуально выглядит моложе", - делится с нами опытом Анна Смольянова. К anti-age эффекту прилагается приятный бонус: после возрастной коррекции наносить матовые губные помады гораздо проще, а ложиться на кожу они будут лучше. Anti-age коррекция - это, в первую очередь, работа с круговой мышцей рта, внешняя часть которой с возрастом приходит в гипертонус.

Что такое гипертонус и как от него избавиться?

Гипертонус - это состояние, возникающее от постоянного напряжения мышц. Контролировать мыщцы достаточно сложно, ведь за их активность в течение дня отвечает психосоматика. К примеру, курение или питье через трубочку - самые популярные и не очевидные факторы, провоцирующие излишнее напряжение мышц.Чем чаще мы повторяем одно и то же действие, тем больше губы приобретают форму трубочки и закладываются первичные морщины.

"Иногда даже на первичном приеме достаточно легко понять причины гипертонуса лицевых мышц пациента", - поделилась с нами Анна Смольянова, дерматовенеролог клиники "Триактив": "Наш организм обладает мышечной памятью, поэтому человек с детства из семьи перенимает манеры речи, привычки, жесты, а во время разговора начинает собирать губы трубочкой. Или же у пациента могут всю жизнь быть проблемы с прикусом, и в попытке их скомпенсировать человек будет напрягать другие мышцы, во время разговора или жевания".

С возрастом эта проблема лишь усугубляется: со временем практически все мышцы приходят в состояние гипертонуса, отсюда и появляются мимические морщины.

В лице нет подкожно жировой клетчатки, кожа достаточно тонкая и чувствительная, а под воздействием ультрафиолета происходит распад коллагена и элластина, и в итоге мы получаем старческие уголки губ, кисейные морщины и нечеткие контуры - главные цели антивозрастной коррекции губ.