Все, что вы хотели знать об антивозрастной коррекции губ, но боялись спросить

Кому и зачем необходима антивозрастная коррекция?
С возрастом губы теряют свой объем. Естественный природный пигмент становится тусклым, губы превращаются в «ниточки». Увеличение губ - это отличный способ сместить акценты, к примеру, привлечь внимание не к сеточке морщин у глаз, а к пухлым, ухоженным и напитанным влагой губам. "Восстанавливая возрастной пациентке форму губ, мы смещаем акцент на них и женщина уже визуально выглядит моложе", - делится с нами опытом Анна Смольянова. К anti-age эффекту прилагается приятный бонус: после возрастной коррекции наносить матовые губные помады гораздо проще, а ложиться на кожу они будут лучше. Anti-age коррекция - это, в первую очередь, работа с круговой мышцей рта, внешняя часть которой с возрастом приходит в гипертонус.
Что такое гипертонус и как от него избавиться?
Гипертонус - это состояние, возникающее от постоянного напряжения мышц. Контролировать мыщцы достаточно сложно, ведь за их активность в течение дня отвечает психосоматика. К примеру, курение или питье через трубочку - самые популярные и не очевидные факторы, провоцирующие излишнее напряжение мышц.Чем чаще мы повторяем одно и то же действие, тем больше губы приобретают форму трубочки и закладываются первичные морщины.
"Иногда даже на первичном приеме достаточно легко понять причины гипертонуса лицевых мышц пациента", - поделилась с нами Анна Смольянова, дерматовенеролог клиники "Триактив": "Наш организм обладает мышечной памятью, поэтому человек с детства из семьи перенимает манеры речи, привычки, жесты, а во время разговора начинает собирать губы трубочкой. Или же у пациента могут всю жизнь быть проблемы с прикусом, и в попытке их скомпенсировать человек будет напрягать другие мышцы, во время разговора или жевания".
С возрастом эта проблема лишь усугубляется: со временем практически все мышцы приходят в состояние гипертонуса, отсюда и появляются мимические морщины.
В лице нет подкожно жировой клетчатки, кожа достаточно тонкая и чувствительная, а под воздействием ультрафиолета происходит распад коллагена и элластина, и в итоге мы получаем старческие уголки губ, кисейные морщины и нечеткие контуры - главные цели антивозрастной коррекции губ.
Опущенные уголки рта - первый этап коррекции
Стрессовый фактор провоцирует появление "морщин печали". Когда человек мало улыбается, идет формирование этих складок и сразу же лицо становится более грустным, что добавляет вам возраста. Причем расслабить эти мышцы самостоятельно достаточно сложно. В подъеме угла рта участвует пять мышц. Мышца которые опускают угол рта - лишь одна из пяти. Необходимо проводить комплексную коррекцию с ботулотоксинами. Это поможет избирательно заблокировать активность необходимой мышцы. После ботокса пациентке уже можно поднимать уголки рта филлерами.
Бороться с это проблемой можно начинать даже в молодом возрасте. "Когда я вижу у молодых пациенток склонность к опущению уголков губ, то предлагаю расслабить мышцу с помощью легких ботулотоксинов", - рассказывает косметолог клиники "Триактив" Анна Смольянова. Заметить предрасположенность к "морщинам печали" достаточно легко: человек, когда находится в состоянии стресса (а это типичное состояние во время посещения косметолога), выдает себя, и уголочки рта опускаются вниз. Не стоит дожидаться первых морщин или заломов, лучше предотвратить их появление заранее.
Тусклая пигментация и нечеткий контур: оставляем на последок
С возрастом такие процедуры приходится делать чаще, если в 18-20 лет девушка приходит для коррекции формы, это неантивозрастной процедура, а эстетическая. С возрастом у пациентов находящихся в периоде климакса, либо близком к нему, очень часто бывают изменения микроциркуляции, то есть замедляется приток крови и повышается активность фермента, который расщепляет гиалуроновую кислоту. Изменяется даже биомеханика мышц. В губах работает мышца и она должна адекватно двигаться.
Неравномерное распределение пигмента - еще одна проблема, которую только лишь филлерами уже не скорректируешь. В этом случае приходится подключать перманентный макияж. При этом, один только перманентный макияж возрастным пациентам мало поможет: "Когда женщины пытаются сделать пермаментный макияж на кисетные морщины, то стоит быть готовым к тому, что пигмент ляжет на кожу неравномерно, затечет в неровности рельефа и углубления, а линия будет неровная," - поделилась свои опытом наш эксперт Анна Смольянова.
В сочетании с пермаментным макияжем, разница в особенностях проведения коррекции в том, что вначале делают ту процедуру, которая продержится дольше. Если мастер по перманентному макияжу работает в пылевой технике (а это наиболее современный и оптимальный вариант), которая продержится около полугода, то вначале лучше использовать филлер. Чтобы пермаментный макияж зрительно не уменьшил губы, избегайте слишком ярких и насыщенный цветов, отдавайте предпочтение нюдовым оттенкам.
Как часто необходимо проводить антивозрастную коррекцию?
Если девушка впервые приходит в 18-20 лет, то повторная процедура ей понадобиться через 5-6 лет. А если к косметологу обращается женщина в возрасте 45 лет, то у нее эффект сохраняется меньше, возрастным пациентам часто бывает мало одного шприца, поэтому приходится добавлять объем препарата.
И все же возрастом в надежде продлить эффект объем вводимого филлера лучше не увеличивать. Косметологи рекомендуют проводить подобную процедуру чуть чаще. Ведь всем хочется добиться естественности, а не кардинальных изменений, бросающихся в глаза знакомым. Если вколоть большой объем (больше 1 мл), то даже разговаривать будет неудобно, а филлер может неравномерно распространиться. Как говорят, тише едешь - дальше будешь.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб