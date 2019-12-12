Забудьте это немедленно: «губы дьявола», графичные брови и еще 9 худших бьюти-трендов 2019 года
«Губы дьявола»
Фото: Instagram
Они же «губы осьминоги». Этот тренд в конце ноября 2019-го прогремел на весь Интернет и взбудоражил умы косметологов и здравомыслящей общественности. Автором метода, который уже признали и самым уродливым в косметологии, считается эпатажный россиянин Емельян Брауде – псевдокосметолог без медицинского образования, называющий своих моделей биоматериалом и по непонятной причине имеющий толпы почитателей в социальной сети Instagram. Ведущие врачи-косметологи однозначно высказались по поводу данного тренда – надо забыть про него, как про страшный сон, потому что созданная при помощи филлеров волна на губах неизбежно ведет к их деформации и вернуться к их первоначальной форме будет проблематично. Кроме того, некоторые специалисты вовсе усомнились в законности проведения данной процедуры.
Пересадка ресниц
Фото: vostock-photo
О пересадке волос на голову, без преувеличения, знает каждый на планете Земля. А вот о пересадке ресниц заговорили только в 2019-м. Авторы процедуры заявляют, что, если специалист все сделает правильно, вы станете обладательницей роскошных ресниц на всю жизнь, которые, в отличие от «своих» никогда не покинут ваши веки. Реабилитация после операции составляет 5 дней. И вроде бы все звучит идеально, но пока технология не отработана, лучше забыть о ней до лучших времен.
Фигура бодибилдера
Фото: vostock-photo
Женственные линии и изящный силуэт по-прежнему в моде, однако некоторые дамы не хотят выглядеть так. В этом году внезапно стала популярной мужеподобная фигура бодибилдера с четко прорисованными мышцами. И ладно бы, если бы женщины стремились получить заветный рельеф в спортзале, но нет – они прибегают к технологии липомоделирования. Иными словами, кубики пресса и бицепсы они хотят получить при помощи жира. Стоит отметить, что тренд на фигуру бодибилдера стал популярен не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин. Однако эксперты рекомендуют добиваться подобных результатов при помощи тренировок в зале.
Подтяжка бровей
Фото: Instagram
Белла Хадид с ее точеными скулами и высокой линией бровей не зря признана самой красивой женщиной в мире. Ее внешность считают идеальной и достойной для подражания миллионы женщин. Доказательство тому один из самых последних трендов в косметологии – подтяжка концов бровей, как у Беллы. И несмотря на то, что процедура несложная и практически не имеет противопоказаний, специалисты сходятся во мнении, что для европейского типа лица такое положение бровей не является естественным, потому не стоит тратить на это деньги.
Графичные брови
Фото: vostock-photo
Четкая форма, будто нарисованная по трафарету, и яркий плотный пигмент – это моветон. Сейчас в тренде густые, объемные, выразительные, а главное – натуральные – брови! Потому в 2020 году забудьте о графичных дугах, которые заметны издалека и делают ваше лицо грубым и хмурым.
Для меня не существует «худших» трендов. Я спокойно отношусь и к контурингу, и к отсутствию бровей, и к использованию кислотных и ярких элементов в макияже, потому что плохо они могут смотреться только в двух случаях: либо макияж не подходит человеку по индивидуальным особенностям, либо не соответствует общей стилистике образа. К тому же не всегда понятно, какие тренды применимы в жизни, а какие – нет, и отсюда возникает одна из самых распространенных ошибок: люди пытаются перенести макияж с подиумов в повседневность, а это выглядит нелепо. Я могу выделить несколько бьюти-трендов, с которыми нужно быть очень аккуратными или не применять их вовсе в 2020 году.
Нанесение карандаша по контуру губ и блеск сверху
Фото: vostock-photo
Обводить контур губ карандашом и перекрывать все сверху прозрачным блеском ¬– нет, нет и еще раз нет. Это выглядит неэстетично и просто нелепо. Из этого злополучного тандема выбирайте что-то одно: либо карандаш для губ в сочетании с помадой, либо блеск.
Применение металлических аксессуаров в макияже
Фото: vostock-photo
Клипсы, булавки, объемные аксессуары на ушах, бровях или в носу — это арт, но никак не часть повседневного образа. Вряд ли на рабочем бранче ваши металлические стразы по контуру бровей будут выглядеть уместно. Это как раз тот образ с подиума, который слишком странно смотрится в обычной жизни, поэтому приберегите его для особого случая.
Подведенный черным нижний контур глаз
Фото: vostock-photo
Этот тренд сложно назвать худшим, но подходит он далеко не всем. Подведенная черным карандашом слизистая может визуально изменить форму и размер глаза, поэтому неопытным девушкам лучше не повторять такое в домашних условиях. То же самое относится к летящим стрелкам необычной формы – нужна рука мастера, чтобы ваш макияж действительно не превратился в худший на вечеринке или рабочей встрече. Хотите бьюти-экспериментов, лучше обратитесь к визажисту.
Активное использование бронзера
Фото: vostock-photo
Легкий медовый загар смотрится красиво и сексуально в любую погоду, а вот оранжевые полосы на щеках – не очень. Уметь наносить бронзер – целое искусство, неподвластное очень многим женщинам. Забудьте о том, чтобы растушевывать его по всему лицу, создавая сплошную маску из загара. Оранжевая голова на белой шее выглядит как минимум странно. Оттенок бронзера должен быть на один-два тона теплее вашего тонального средства. В новом году я советую забыть о чрезмерном употреблении бронзера и использовать вместо него легкие румяна или хайлайтер.
Плотное тональное покрытие
Фото: vostock-photo
Кожа без единого блика и без возможности дышать – забудьте! Или оставьте этот тренд для просторов Instagram. Образ куклы уже давно вышел из моды, несмотря на то, что встретить девушек с таким макияжем можно на каждом шагу. В новом году создавайте легкий и ненавязчивый тон, например с помощью пудры или BB-крема. И помните, сейчас в тренде влажная кожа, естественное сияние и «макияж без макияжа».
Фото: vostock-photo, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!