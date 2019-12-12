Забудьте это немедленно: «губы дьявола», графичные брови и еще 9 худших бьюти-трендов 2019 года

Для меня не существует «худших» трендов. Я спокойно отношусь и к контурингу, и к отсутствию бровей, и к использованию кислотных и ярких элементов в макияже, потому что плохо они могут смотреться только в двух случаях: либо макияж не подходит человеку по индивидуальным особенностям, либо не соответствует общей стилистике образа. К тому же не всегда понятно, какие тренды применимы в жизни, а какие – нет, и отсюда возникает одна из самых распространенных ошибок: люди пытаются перенести макияж с подиумов в повседневность, а это выглядит нелепо. Я могу выделить несколько бьюти-трендов, с которыми нужно быть очень аккуратными или не применять их вовсе в 2020 году.

Нанесение карандаша по контуру губ и блеск сверху