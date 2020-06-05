Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон и еще 15 звезд, которые не скрывают, что делали пластику

Известная модель, недавно объявившая, что 10 лет с силиконовой грудью – достаточный срок, и настало время избавиться от нее, не раз заявляла, что в целом она сторонница пластической хирургии. Более того, она честно призналась, что ее экзотическая красота – не от природы, а полностью заслуга врачей. «Все, кроме щек, — просто фейк, – пояснила Тейген в одном из интервью. – Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказать об этом. Я ни о чем не жалею».

Шер