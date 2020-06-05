Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон и еще 15 звезд, которые не скрывают, что делали пластику
Фото: eastnews.ru
Дженнифер Энистон
Фото: eastnews.ru
Звезда культового сериала «Друзья» была недовольна формой своего носа. Он казался ей слишком широким и мясистым. Именно поэтому при первой же возможности Энистон сделала ринопластику, сделав носик более изящным. Актриса никогда не отрицала, что операцию, хоть и всегда добавляла, что это было лишь по медицинским показаниям. Видимо, у звезды были ну очень большие проблемы со здоровьем носа, раз пластику она делала аж дважды – с интервалом в 10 лет.
Виктория Бекхэм
Фото: eastnews.ru
Знаменитая «перчинка» всегда хотела быть обладательницей пышного бюста, потому на рубеже тысячелетий, когда во всем мире начался бум на маммопластику, певица не стала противиться моде и вставила себе весьма внушительные силиконовые импланты. Отрицать очевидное Бекхэм не стала, как, впрочем, и тот факт, что она пожалела об операции и спустя 11 лет снова легла под нож хирурга – на сей раз, чтобы избавиться от искусственной груди.
Крисси Тейген
Фото: Globallookpress.com
Известная модель, недавно объявившая, что 10 лет с силиконовой грудью – достаточный срок, и настало время избавиться от нее, не раз заявляла, что в целом она сторонница пластической хирургии. Более того, она честно призналась, что ее экзотическая красота – не от природы, а полностью заслуга врачей. «Все, кроме щек, — просто фейк, – пояснила Тейген в одном из интервью. – Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказать об этом. Я ни о чем не жалею».
Шер
Фото: eastnews.ru
Нестареющая певица абсолютно честна с поклонниками, потому всегда откровенно рассказывала о своих многочисленных пластических операциях. В ее арсенале круговая подтяжка лица, ринопластика, увеличение груди и многие другие хирургические манипуляции. Звезда не стесняется этого, однако добавляет, что никогда не переходит черту, за которой теряется индивидуальность.
Памела Андерсон
Фото: GettyImages
Звезда журнала Playboy и знаменитая спасательница Малибу своей популярностью обязана большой, нарочито искусственной груди. Причем Памела ложилась под нож хирурга неоднократно: ее бюст то становился больше, то приобретал более скромные размеры. Она даже продавала использованные импланты на аукционах – и желающие приобрести кусочек знаменитой блондинки в красном купальнике всегда находились. Пресса подозревает актрису в том, что одной грудью дело не ограничилось, но актриса данный факт яростно отрицает.
Дрю Бэрримор
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Природа щедро наградила актрису пышным бюстом. Зведа подарка не оценила и всегда стеснялась размера своей груди и потому решила ее уменьшить. Причем сделала это еще в далеком 1992 году. Свое решение она скрывать не стала и честно призналась, что с большим бюстом ей физически и психологически некомфортно.
Кристина Ричи
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Кристина от природы девушка миниатюрная, потому большой бюст диссонировал с ее хрупким телосложением. Актрисе было очень некомфортно от того, что мужчины буквально утопали в ее декольте, забывая смотреть в ее глаза, поэтому она уменьшила свой бюст у хирурга до более скромного второго размера.
Дженнифер Грей
Фото: кинопоиск
Дженнифер Грей после выхода мелодрамы «Грязные танцы» прочили блестящее будущее. Ее звезда разгорелась быстро и очень ярко, однако нелюбовь к собственному носу и желание изменить его стоило ей карьеры. «Я вошла в операционную звездой, а вышла безликой, — с горечью констатировала актриса. – Я навсегда останусь когда-то известной актрисой, которую никто не узнает из-за пластики носа». Добавить к этому, в общем-то, нечего.
Тайра Бэнкс
Фото: eastnews.ru
Знаменитая модель обладает очень яркой красотой. Ее темная кожа в сочетании с пронзительно-зелеными глазами в свое время произвели настоящий фурор в модной индустрии. Однако в недавно выпущенных мемуарах Бэнкс призналась, что на заре карьеры сделала пластику носа, чтобы он выглядел более изящным.
Мелани Гриффит
Фото: Globallookpress.com
Актриса была очень красива в молодости А ее талант и харизма только добавляли ей очарования. Да что далеко ходить: Гриффит на долгие годы сумела покорить сердце одного из главных сердцеедов Голливуда, знойного красавца Антонио Бандераса. Однако страх старения привел актрису в кабинет пластического хирурга, где она в буквальном смысле оставила свою индивидуальность. Многочисленные подтяжки, блефаропластика, ринопластика – список можно продолжать бесконечно долго, однако итог этой погони за молодостью печален: развод и отсутствие предложений о съемках. Мелани не раз признавалась в том, что совершила ошибку, но назад уже ничего не вернешь.
Ирина Дубцова
Фото: eastnews.ru
Дубцова обзавелась пышными формами после рождения сына. Однако такой расклад ей пришелся не по вкусу. Сначала певица пыталась справиться собственными силами – сидела на диете, занималась спортом, но результаты хоть и были, но очень медленные. Потому Ирина не скрывает, что ей все это надоело, и она обратилась к пластическому хирургу, который сделал ей липосакцию (а заодно и коррекцию формы пупка и увеличение груди).
Кристина Орбакайте
Фото: eastnews.ru
Кристина Орбакайте долгое время была известна не своими певческими талантами, а довольно внушительным носом, который достался ей от отца. Звезда не раз признавалась, что с детства его недолюбливала, потому что из-за него ее даже дразнили Буратино. Потому неудивительно, что Орбакайте, уже будучи известной, решила осуществить свою мечту и стала обладательницей более элегантного носа без характерной горбинки.
Кети Топурия
Фото: Globallookpress.com
У певицы очень красивая фигура – стройная, подтянутая и изящная. Очаровательное лицо с невероятной красоты глазами. Однако Топурия признается, что, если в фигуре у нее все натюрель, то носа дважды касался скальпель хирурга. Все потому, что у звезды была искривлена носовая перегородка, из-за чего ей было трудно дышать. Врач все поправил, а заодно сделал нос Кети более изящным.
Лолита
Фото: starface
Лолита действительно женщина без комплексов, потому неоднократно рассказывала поклонникам о том, какие пластические операции она делала. За ее плечами несколько подтяжек лица и блефаропластика. Лукавить, что за внезапную четкость овала стоит благодарить йогу и гимнастику для лица, певица не привыкла – и за честность мы говорим ей спасибо.
Маша Малиновская
Фото: Globallookpress.com
Звезда неоднократно признавалась в своей любви к пластическим операциям. И это заметно. За годы она изменилась хоть и не до неузнаваемости, но весьма радикально. Коррекции подверглись грудь, губы, форма носа. Экспериментами Маша в целом довольна, но периодически пытается устранить последствия неудачной пластики. Так, она неоднократно переделывала грудь и пыталась вернуть более естественную форму губам.
Роза Сябитова
Фото: eastnews.ru
Главная сваха России, неунывающая Роза Сябитова свое тело слепила сама. Точнее, руками хирургов и косметологов. И потратила на свое желание выглядеть свежо и молодо немалые средства. Сябитова увеличила грудь, сделала круговую подтяжку лица, липофиллинг ягодиц собственным жиром и выглядит сейчас моложе, чем в первых выпусках программы «Давай поженимся!».
Фото: GettyImages, Globallook, Starface, DPA, Eastnews, Instagram, кинопоиск
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